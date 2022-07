Scoreboard: PRCA rodeo results

PRCA

Greeley Stampede

Greeley, Colo., June 25-30

All-around cowboy: Haven Meged, $2,825, tie-down roping and team roping.

Bareback: First round: 1. Dean Thompson, 86.5, $3,498; 2. Shane O'Connell, 85, $2,682; 3. Tilden Hooper, 84.5, $1,982; 4. (tie) Jess Pope and Anthony Thomas, 84, $1,049 each; 6. (tie) Evan Betony and Keenan Hayes, 83, $583 each; 7. Tim O'Connell, 81.5, $466; 8. (tie) Lane McGehee and Logan Patterson, 81, $175 each. Finals: 1. Tim O'Connell, 88.5, $1,650; 2. Keenan Hayes, 88, $1,250; 3. Anthony Thomas, 86.5, $900; 4. Tanner Aus, 85.5, $600; 5. Dean Thompson, 84.5, $350; 6. Ty Breuer, 83.5, $250. Average: 1. (tie) Keenan Hayes and Dean Thompson, 171 points on two head, $3,090 each; 3. Anthony Thomas, 170.5, $1,982; 4. Tim O'Connell, 170, $1,282; 5. Tanner Aus, 166, $816; 6. Ty Breuer, 163.5, $583; 7. Shane O'Connell, 161, $466; 8. Tilden Hooper, 156.5, $350.

Steer wrestling: First round: 1. Stockton Graves, 3.7, $4,094; 2. Clayton Hass, 4.1, $3,560; 3. Hunter Cure, 4.2, $3,026; 4. Tyler Pearson, 4.3, $2,492; 5. (tie) Bryton Edmundson and Dylan Schroeder, 4.4, $1,691 each; 7. (tie) Jesse Brown, Nick Guy and Stetson Jorgensen, 4.5, $415 each. Second round: 1. Denell Henderson, 3.6, $4,094; 2. Tristan Martin, 3.7, $3,560; 3. Don Payne, 3.8, $3,026; 4. Marc Joiner, 4.0, $2,492; 5. (tie) Justin Barhite, Dakota Eldridge, Nick Guy, Taz Olson, Cody Pratt and Cash Robb, 4.1, $1,157 each. Finals: 1. Cash Robb, 3.9, $1,610; 2. Trell Etbauer, 4.3, $1,332; 3. Bryton Edmundson, 4.4, $1,055; 4. Stockton Graves, 4.9, $777; 5. Don Payne, 5.2, $500; 6. Tyler Pearson, 5.4, $278. Average: 1. Cash Robb, 13.1 seconds on three head, $6,140; 2. Bryton Edmundson, 13.3, $5,340; 3. (tie) Trell Etbauer and Don Payne, 14.1, $4,138 each; 5. (tie) Stockton Graves, Nick Guy and Tyler Pearson, 14.6, $2,136 each; 8. Cameron Morman, 15.9, $534.

Team roping: First round: 1. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 4.7, $3,554 each; 2. Jaxson Tucker/Wyatt Cox, 4.9, $3,091; 3. Clay Tryan/Jade Corkill, 5.1, $2,627; 4. (tie) Rhen Richard/Jeremy Buhler, Garrett Tonozzi/T.J. Watts and Nelson Wyatt/Tyler Worley, 5.2, $1,700 each; 7. (tie) Jr. Dees/Levi Lord and Marcus Theriot/Cole Curry, 5.3, $541 each. Second round: 1. (tie) Jeff Flenniken/Jake Minor and Hayes Smith/Cullen Teller, 4.0 seconds, $3,554 each; 2. Coy Rahlmann/Douglas Rich, 4.5, $3,091; 3. Garrett Rogers/Justin Davis, 4.7, $2,627; 4. (tie) Quinn Kesler/Caleb Hendrix, Curry Kirchner/Reagan Ward, Chad Masters/Paul Eaves and Jaxson Tucker/Wyatt Cox, 4.9, $1,468 each; 8. (tie) Rhett Anderson/Phoenix Everano, Tanner James/Max Kuttler and Kellan Johnson/Carson Johnson, 5.0, $155 each. Finals: 1. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 5.0, $1,189 each; 2. Garrett Rogers/Justin Davis, 5.1, $984; 3. Cooper White/Tucker White, 5.8, $779; 4. Brenten Hall/Chase Tryan, 6.0, $574; 5. Jhett Trenary/Gralyn Elkins, 7.4, $369; 6. Chad Masters/Paul Eaves, 10.9, $205. Average: 1. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 15.8 seconds on three head, $5,331 each; 2. Garrett Rogers/Justin Davis, 16.1, $4,636; 3. Cooper White/Tucker White, 17.0, $3,941; 4. Brenten Hall/Chase Tryan, 17.3, $3,245; 5. Jhett Trenary/Gralyn Elkins, 18.6, $2,550; 6. Chad Masters/Paul Eaves, 21.9, $1,854; 7. Marcus Theriot/Cole Curry, 23.4, $1,159; 8. Nelson Wyatt/Tyler Worley, 31.0, $464.

Saddle bronc: First round: 1. (tie) Wyatt Casper, and Stetson Dell Wright, 86, $3,199 each; 3. Hardy Braden, 85.5, $2,052; 4. (tie) Kade Bruno, Lefty Marvel Holman and Spencer Wright, 85, $925 each; 7. Ryder Sanford, 84, $483; 8. (tie) Houston Brown and Jacobs Crawley, 83, $181 each. Finals: 1. Hardy Braden, 89.5, $1,650; 2. Shorty Garrett, 86, $1,250; 3. Wyatt Casper, 84.5, $900; 4. Jacobs Crawley, 84, $600; 5. (tie) Cash Wilson and Statler Wright, 82.5, $300 each. Average: 1. Hardy Braden, 175 points on two head, $3,621; 2. Wyatt Casper, 170.5, $2,776; 3. Shorty Garrett, 168.5, $2,052; 4. Jacobs Crawley, 167, $1,328; 5. Spencer Wright, 165, $845; 6. (tie) Cash Wilson and Statler Wright, 164.5, $543 each; 8. Kade Bruno, 163, $362.

Tie-down roping: First round: 1. Chantz Webster, 7.2, $4,192; 2. (tie) Shad Mayfield and Riley Mason Webb, 7.4, $3,371 each; 4. Chance Thiessen, 7.8, $2,551; 5. Cody Craig, 7.9, $2,005; 6. Zack Jongbloed, 8.0, $1,458; 7. (tie) Beau Cooper and Richard Newton, 8.1, $638 each. Second round: 1. (tie) Shane Hanchey and Hunter Herrin, 7.6 seconds, $3,918 each; 3. (tie) Colby Anders, Cash Enderli and Haven Meged, 7.8, $2,825 each; 5. (tie) Tom Crouse and Stetson Vest, 8.0, $2,005 each; 6. (tie) Tyson Durfey and Zaine Mikita, 8.1, $1,185 each; 8. (tie) Zack Jongbloed and Chance Oftedahl, 8.2, $364 each. Finals: 1. Shad Mayfield, 7.8, $1,566; 2. Riley Mason Webb, 8.6, $1,296; 3. Zack Jongbloed, 8.9, $1,026; 4. Cory Solomon, 9.0, $756; 5. (tie) Tom Crouse and Taylor Santos, 9.1, $378 each. Average: 1. Shad Mayfield, 24.5 seconds on three head, $6,287; 2. (tie) Zack Jongbloed and Riley Mason Webb, 25.1, $5,057 each; 4. Tom Crouse, 26.2, $3,827; 5. Cory Solomon, 26.3, $3,007; 6. Taylor Santos, 26.6, $2,187; 7. Beau Cooper, 26.9, $1,367; 8. Cody Craig, 29.8, $547.

Barrel racing: First round: 1. Taycie Matthews, 16.47, $3,560; 2. Shelley Morgan, 16.49, $3,051; 3. (tie) Lisa Lockhart and Shawnee Williams, 16.56, $2,373 each; 5. Shannon McReynolds, 16.58, $1,695; 6. Destri Devenport, 16.61, $1,356; 7. Katie Pascoe, 16.65, $1,017; 8. (tie) Paige Jones and Lake Mehalic, 16.73, $593 each; 10. Brittany Pozzi Tonozzi, 16.74, $339. Second round: 1. Lisa Lockhart, 16.28 seconds, $3,560; 2. Shelley Morgan, 16.51, $3,051; 3. (tie) Paige Jones and Lake Mehalic, 16.58, $2,373 each; 5. Jessica Routier, 16.63, $1,695; 6. (tie) Stevi Hillman and Ivy Hurst, 16.65, $1,356 each; 7. Molly Otto, 16.66, $1,017; 8. Latricia Mundorf, 16.67, $678; 9. Jordon Briggs, 16.69, $509; 10. (tie) Kristin Hanchey and Tyra Kane, 16.70, $170 each. Finals: 1. Shelley Morgan, 16.39, $2,637; 2. Jordon Briggs, 16.54, $1,978; 3. Lisa Lockhart, 16.59, $1,319; 4. Stevi Hillman, 16.75, $659. Average: 1. Shelley Morgan, 49.39 seconds on three head, $5,340; 2. Lisa Lockhart, 49.43, $4,577; 3. Paige Jones, 50.08, $3,814; 4. Jordon Briggs, 50.22, $3,306; 5. Stevi Hillman, 50.33, $2,543; 6. Nellie Miller, 50.45, $2,034; 7. Sarah Rose Waguespack, 50.56, $1,526; 8. Shawnee Williams, 50.67, $1,017; 9. Brittany Pozzi Tonozzi, 50.83, $763; 10. Kristin Hanchey, 51.37, $509.

Bull riding: First round: 1. JR Stratford, 88.5, $3,579; 2. Jimy Marten, 87, $2,744; 3. Stetson Dell Wright, 86.5, $2,028; 4. Jace Trosclair, 86, $1,312; 5. Chance Schott, 84.5, $835; 6. Clayton Savage, 82, $596; 7. (tie) Trey Holston, Wyatt Phelps and Maverick Potter, 81, $418 each. * Finals: 1. Chance Schott, 88, $5,000; no other qualified rides. * Average: 1. Chance Schott, 172.5 points on two head, $3,630; 3. Jimy Marten, 87 on one head, $2,795; 6. Clayton Savage, 82, $2,079; 7. (tie) Maverick Potter and Trey Holston, 81, $1,125 each; 10. JaCauy Hale, 69, $648; 11. Seth Green, 65, $528; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Greeley Stampede Breakaway

Greeley, Colo., June 25-30

Breakaway: First round: 1. Danielle Lowman, 2.7, $2,821; 2. Tibba Smith, 2.8, $2,397; 3. Amber Crawford, 3.1, $1,974; 4. Rickie Engesser, 3.2, $1,692; 5. (tie) Aspen Miller and Jill Tanner, 3.4, $1,199 each; 7. Maddy Deerman, 3.5, $705; 8. (tie) Bradi Good and Alex Loiselle, 3.6, $529 each; 10. (tie) Jenna Lee Adams and Jordan Jo Hollabaugh, 3.7, $388 each; 12. Alyssa Bigon, 3.8, $282. Second round: 1. Kendal Pierson, 2.7, $2,821; 2. (tie) Sydney Graff and Tiffany Schieck, 3.1, $2,397 each; 3. (tie) Jackie Crawford, Rickie Engesser and Aspen Miller, 3.3, $1,833 each; 5. Brighton Bauman, 3.4, $1,410; 6. (tie) TiAda Gray, Alex Loiselle, Cadee Williams and Macy Young, 3.5, $752 each; 9. Kassidy Dennison, 3.6, $494; 10. (tie) Kinlie Brennise, Kinlie Brennise, Cassie Emerson, Jordan Jo Hollabaugh, Jordan Jo Hollabaugh and Jill Tanner, 3.7, $353 each. Finals: 1. Sawyer Gilbert, 2.7, $1,590; 2. (tie) Hope Thompson and Hali Williams, 3.1, $1,179 each; 4. Aspen Miller, 3.5, $768; 5. (tie) Rickie Engesser and Alex Loiselle, 3.6, $384 each. Average: 1. Rickie Engesser, 10.1 seconds on three head, $4,231; 2. Aspen Miller, 10.2, $3,596; 3. Alex Loiselle, 10.7, $2,962; 4. Hali Williams, 11.0, $2,539; 5. (tie) Sawyer Gilbert and Maddy Deerman, 11.8, $1,798 each; 7. Bradi Good, 12.3, $1,058; 8. Hope Thompson, 12.4, $846; 9. Jenna Lee Adams, 13.7, $740; 10. Jacey Fortier, 13.9, $635; 11. Jill Tanner, 7.1 on two head, $529; 12. Jordan Jo Hollabaugh, 7.4, $423.

Cody Stampede Xtreme Bulls

Cody, Wyo., June 30

Bull riding: * 1. Garrett Smith, 91, $6,722; 2. Creek Young, 88, $5,175; 3. JR Stratford, 83.5, $3,850; 4. JorDee Nielsen, 83, $2,525; 5. Trey Kimzey, 79, $1,641; 6. Jace Trosclair, 77.5, $1,199; 7. Hayes Weight, 77, $978; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Wainwright Stampede

Wainwright, Alberta, June 24-26

Bareback: First round: 1. (tie) Caleb Bennett, Dantan Bertsch, and Clint Laye, 84.5, $1,062 each; 4. Orin Larsen, 84, $620; 5. Ty Taypotat, 82.5, $398; 6. Kody Lamb, 79, $221; 7. Danny Vandenameele, 78.5; 8. Michael Solberg, 77.5; 9. Blake Link, 77; 10. Strawbs Jones, 75.5. Finals: 1. Dantan Bertsch, 88.5, $2,400; 2. (tie) Clint Laye and Orin Larsen, 86.5, $1,500 each; 4. Ty Taypotat, 86, $600. Average: 1. Dantan Bertsch, 173 points on two head, $1,284; 2. Clint Laye, 171, $1,062; 3. Orin Larsen, 170.5, $841; 4. Caleb Bennett, 169.5, $620; 5. Ty Taypotat, 168.5, $398; 6. Kody Lamb, 162.5, $221.

Steer wrestling: First round: 1. Scott Guenthner, 4.0, $1,913; 2. Pacean Deleeuw, 4.1, $1,754; 3. (tie) Stephen Culling and Ryan Shuckburgh, 4.2, $1,435 each; 5. (tie) Bryn Roy and James Struxness, 4.3, $1,010; 7. Logan Spady, 4.4, $691; 8. Jason Thomas, 4.5, $585; 9. (tie) Jace Bleil, Harley Cole, Wyatt Jurney, and Craig Weisgerber, 4.7, $199 each. Finals: 1. (tie) Scott Guenthner and James Struxness, 3.7, $2,100 each; 3. (tie) Harley Cole and Stephen Culling, 4.0, $900. Average: 1. Scott Guenthner, 7.7 seconds on two runs, $1,913; 2. Bryn Roy, 8.0, $1,754; 3. Stephen Culling, 8.2, $1,541; 4. Ryan Shuckburgh, 8.4, $1,329; 5. Harley Cole, 8.7, $1,116; 6. Jace Bleil, 9.0, $904; 7. Jason Thomas, 9.5, $691; 8. James Struxness, 12.2, $585; 9. Pacean Deleeuw, 4.1 on one head, $478; 10. Logan Spady, 4.4, $319.

Team roping: First round: 1. Cole Davison/Kolton Schmidt, 4.8, $1,700 each; 2. Trey Gallais/Tristin Woolsey, 5.0, $1,480; 3. Jeremy Buhler/Then Richard, 5.1, $1,258; 4. Dillon Graham/Dawson Graham, 5.4, $1,046; 5. Tyce McLeod/Tee McLeod, 5.6, $814; 6. Stacy Cornet/Clint Weston, 5.8, $592; 7. Steele Depaoli/Riley Warren, 5.9, $370; 8. (tie) Brandon Dupperon/Colton Klassen and Wyatt Hayes/Lochlan Christianson, 6.0, $74; 10 each. Levi Simpson/Ryan Motes, 6.2. Finals: Dillon Graham/Dawson Graham, 4.8, $1,600 each; 2. Trey Gallais/Tristin Woolsey, 5.3, $1,200; 3. Levi Simpson/Ryan Motes, 6.0, $800; 4. Jeremy Buhler/Rhen Richard, 9.8, $400. Average: 1. Dillon Graham/Dawson Graham, 10.2 seconds on two runs, $1,702 each; 2. Trey Gallais/Tristin Woolsey, 10.3, $1,480; 3. Levi Simpson/Ryan Motes, 12.2, $1,258; 4. Jeremy Buhler/Rhen Richard, 14.9, $1,036; 5. Brandon Dupperon/Colton Klassen, 16.7, $814; 6. Wyatt Hayes/Lochlan Christianson, 23.5, $592; 7. Cole Davison/Kolton Schmidt, 4.8 second on one head, $370; 8. Tyce McLeod/Tee McLeod, 5.6, $148.

Saddle bronc: First round: 1. Lucas Macza, 87.5, $1,529; 2. Lachlan Millar, 85.5, $1,265; 3. (tie) Houston Brown and Ben Anderson, 84, $870 each; 5. Dawson Dahm, 83, $474; 6. Chase Brooks, 82.5, $264; 7. Zeke Thurston, 81.5; 8. Hunter Sawley, 78; 9. Hayden Cole, 77; 10. Tyrel Roberts, 76.5. Finals: Houston Brown, 88, $2,400; 2. Ben Andersen, 83.5, $1,800; 3. (tie) Lachlin Miller and Zeke Thurston, 82.5, $900 each. Average: 1. Houston Brown, 172 points on two head, $1,529; 2. Lachlin Miller, 168, $1,265; 3. Ben Andersen, 167.5, $1,002; 4. Zeke Thurston, 164, $738; 5. Dawson Dahm, 163.5, $474; 6. Chase Brooks, 162.5, $264.

Tie-down roping: First round: 1. Ty Harris, 8.1, $2,256; 2. Colt Cornet, 8.4, $1,962; 3. Curtis Cassidy, 8.7, $1,667; 4. (tie) Cody Brett, Jason Smith and Austin Hines, 8.9, $1,079 each; 7. (tie) Shane Smith and Riley Warren, 9.0, $338; 9. Dylan Knapp, 9.2; 10. Josh Eirikson, 9.3. Finals: 1. Ty Harris, 7.9 seconds, $2,400; 2. Cody Brett, 9.2, $1,800; 3. Austin Hines, 9.9, $1,200; 4. Shane Smith, 14.0, $600. Average: 1. Ty Harris, 16 seconds on two runs, $2,256; 2. Cody Brett, 18.1, $1,962; 3. Austin Hines, 18.8, $1,667; 4. Shane Smith, 23.0, $1,374; 5. Josh Eirikson, 28.5, $1,079; 6. Colt Cornet, 8.4 seconds on one, $785; 7. Curtis Cassidy, 8.7, $480; 8. Jason Smith, 8.9, $196.

Barrel racing: First round: 1. Braidy Howes, 17.19, $2,157; 2. Bayleigh Choate, 17.27, $1,833; 3. Wenda Johnson, 17.32, $1,510; 4. Tana Millard, 17.36, $1,294; 5. Lynette Brodoway, 17.40, $1,078; 6. Vanessa Salisbury, 17.41, $755; 7. Shayna Weir, 17.42, $589; 8. Shelby Spielman, 17.58, $431; 9. Joleen Downey, 17.60, $377; 10. Justine Elliott, 17.61, $323; 11. Dena Millard, 17.70, $270; 12. Lakota Bird, 17.71, $216. Finals: 1. Shelby Spielman, 17.21, $2,400; 2. Bayleigh Choate, 17.31, $1,800; 3. Shayna Weir, 17.45, $1,200; 4. Justine Elliott, 17.51, $600. Average: 1. Bayleigh Choate, 34.58 on two runs, $2,264; 2. Shelby Spielman, 34.79, $1,941; 3. Shayna Weir, 34.87, $1,617; 4. Wenda Johnson, 34.92, $1,402; 5. Braidy Howes, 35.04, $1,078; 6. Vanessa Salisbury, 35.08, $863; 7. Justine Elliott, 35.12, $647; 8. Joleen Downey, 35.13, $431; 9. Tana Millard, 40.11, $323; 10. Lynette Broadway, 44.53, $216.

Breakaway roping: First round: 1. Mikenna Schauer, 2.19, $1,195; 2. Brittany Schuck, 2.50, $1,039; 3. Lakota Bird, 3.0, $883; 4. Jade Kenny, 3.02, $727; 5. Harleigh Henderson, 3.04, $571; 6. Jennifer Schuck, 3.23, $416; 7. Payton Smith, 3.36, $260; 8. Taylor Flewelling, 3.44, $104; 9. (tie) Natalie Atwood and Quincy Squair, 3.56 each. Finals: 1. Mikenna Schauer, 2.12 seconds, $800; 2. Lakota Bird, 2.86, $600; 3. Jade Kenney, 2.88, $400; 4. Brittany Schuck, 2.93, $200. Average: 1. Mikenna Schauer, 4.31 seconds on two runs, $1,195; 2. Brittany Schuck, 5.43, $1,039; 3. Lakota Bird, 5.86, $883; 4. Jade Kenney, 5.9, $727; 5. Natalie Atwood, 9.34, $571; 6. Jennifer Schuck, 15.72, $416; 7. Payton Smith, 15.94, $260; 8. Taylor Flewelling, 17.40, $104.

Bull riding: First round: *1. Lonnie West, 90, $2,011; 2. Jared Parsonage, 86.5, $1,708; 3. Wyatt Gleeson, 86, $1,398; 4. Cody Coverchuk, 84.5, $1,087. Finals: *1. Jared Parsonage, 88, $3,300; 2. Cody Coverchuk, 82, $2,700. Average: *1. Jared Parsonage, 174.5 points on two head, $2,019; 2. Cody Coverchuk, 166.5, $1708; 3. Lonnie West, 90 points on one head, $1,398; 4. Wyatt Gleeson, 86, $1,087. *(all totals include ground money).

