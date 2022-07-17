Big Sky State Games
Judo
Female 4 to 6 White/Yellow Belt: Laila Serrato, Dickinson, ND; Braylin Bacon, Shepherd; Faith Friesen, Billings.
Female 5 to 7 White/Yellow Belt: Odette Ehrlick, Billings; Berklee Bacon, Shepherd; Amaya Gomez, Billings.
Male 6 to 7 White/Yellow Belt: Donovan Doll, Billings; Ralston Yurko, Billings; Ace Gentolizo, Billings.
Female 7 to 9 Yellow Belt: Mia Nguyen, Billings; Elese Friesen, Billings; Eliana Serrato, Dickinson, ND.
Male 8 to 9 White/Yellow Belt: Boaz Kohler, Billings; Rory Brown, Billings; Jackson Bennett, Billings
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Female 8 to 9 White/Yellow Belt: Ava Sanford, Billings; Rory Weston, Billings; Giada Dolan, Billings.
Female 9 to 10 White/Yellow Belt: Elizabeth Friesen, Billings; Cosette Barnett, Billings; Alaska Watson, Billings.
Male 10 to 11 Yellow/Orange Belt: Grady Groshans, Billings; Kole Blajszczak, Casper, WY; Marcus Bailey, Huntley.
Male 10 to 13 Green/Blue Belt: Trace Blajszczak, Casper, WY; Titus Friesen, Billings, MT; Connor Hinkle, Dickinson, ND.
Female 12 to 13 Open Belt: Danyka Doll, Billings; Easton Pomeroy, Billings; Harper Boettcher, Dickinson, ND.
Male 14 to 16 White to Blue Belt: Noah French, Billings; Holden Hoiness, Laurel; Evvan Heiser, Billings, MT.
Male Adult Open Lightweight: Isaiah Timbers, Casper, WY; Erik Boerner, Bozeman; Mitchell Oghigian, Billings.
Male Adult Open Heavyweight: Jose Serrato, Dickinson, ND; Wyatt Sorenson, Bozeman; Colin McGuire, Bozeman.
Male Teen to 20 Open: Isaiah Timbers, Casper, WY; Chase Helmer, Billings; John Handley, Powell, WY.