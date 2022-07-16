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Big Sky State Games: Karate

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Big Sky State Games

Karate

Breaking Adult Black Belt Male: Ross Zhang, Billings; Julia Olson, Arnegard, ND; Dan Proffitt, Billings.

Breaking Adult Underblack Female: Annekje Thompson, Billings; Christine Olson, Arnegard, ND; Matt Nelson, Miles City.

Breaking Age 12 & Under Male: Oliver Slater, Williston, ND; Braxton Allan, Williston, ND; Phoenix Corrie, Williston, ND.

Breaking Age 13-15 Male: Lane Smith, Billings.

Kata Adult Black Belt Male: Ross Zhang, Billings; Dan Proffitt, Billings; Kris Keys, Laurel.

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Kata Adult Underblack Male: Connor Willett, Dickinson, ND; Chase Kramarich, Billings; Victoria Anderson, Billings.

Kata Adult Underblack Seniors: Joshua Scott, Roundup; Christine Olson, Arnegard, ND; Corey Lilley, Miles City.

Kata Age 10-12 Advanced Male: Rieal Boyer, Billings; Kyle Redding, Billings; Phoenix Corrie, Williston, ND.

Kata Age 10-12 Beginner Male: Brody Stroup, Dickinson, ND; Avery Mattingley, Billings; Alexander Weis, Billings.

Kata Age 10-12 Intermediate Female: Shelby Lyman, Ten Sleep, WY; Brody Aasen, Billings; Lucas Scott, Billings.

Kata Age 13-15 Advanced Male: Lane Smith, Billings; Chase Cutshall, Watford City, ND; Griffin Jimmerson, Billings.

Kata Age 13-15 Beginner/Intermediate Female: Arlie Wright, Billings; Aria Boll, Columbus; Zechariah Stroup, Dickinson, ND.

Kata Peewee Group A Female: Melodee Roring, Billings; Gwendalyn Granneman, Billings; Vander Tavares, Billings.

Kata Peewee Group B Female: Reagan Cullingworth, Billings; Mac Reed, Billings; Baron Strong, Miles City.

Sparring Adult Black Belt Male: Dan Proffitt, Billings; Ross Zhang, Billings; Aidan Freeman, Thermopolis, WY.

Sparring Adult Underblack Male: Connor Willett, Dickinson, ND; Chase Kramarich, Billings; Victoria Anderson, Billings.

Sparring Adult Underblack Seniors Male: Brandon Bertrand, Billings; Larry Willey, Broadview; Joshua Scott, Billings.

Sparring Age 10-12 Advanced Male: Phoenix Corrie, Williston, ND; Kyle Redding, Billings; Rieal Boyer, Billings.

Sparring Age 10-12 Beginner Male: Brody Stroup, Dickinson, ND; Dalton Austin, Billings; Alexander Weis, Billings.

Sparring Age 10-12 Intermediate Male: Lucas Scott, Billings; Katie Cullingworth, Billings; Shelby Lyman, Ten Sleep, WY.

Sparring Age 13-15 Advanced Male: Chase Cutshall, Watford City, ND; Lane Smith, Billings; Griffin Jimmerson, Billings.

Sparring Age 13-15 Beginner/Intermediate Female: Arlie Wright, Billings; Kellen Booth, Billings; Zechariah Stroup, Dickinson, ND.

Sparring Peewee Group A: Gwendalyn Granneman, Billings; Idenjae Carlton, Roundup; Melodee Roring, Billings.

Sparring Peewee Group B Female: Reagan Cullingworth, Billings; Rachel Bertrand, Billings; Baron Strong, Miles City.

Team Sparring: Barking Spiders-Macho Burritos; Dragon Tornado.

Weapons 12 & Under: Brody Aasen, Billings; Shelby Lyman, Ten Sleep, WY; Phoenix Corrie, Williston, ND.

Weapons 13-15: Lane Smith, Billings, MT; Aria Boll, Columbus, MT; Griffin Jimmerson, Billings.

Weapons Adult Black Belt: Dan Proffitt, Billings; Julia Olson, Arnegard, ND; Kris Keys, Laurel.

Weapons Adult Underblack: Matt Nelson, Miles City; Christine Olson, Arnegard, ND; Connor Willett, Dickinson, ND.

Peewee Grand Champion: Shelby Lyman.

Junior Grand Champion: Lane Smith.

Underblack Grand Champion: Connor Willett.

Black Grand Champion: Dan Proffitt.

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