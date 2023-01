Scoreboard: College wrestling

125: Luciano Fasulo (EOU) over Deven Altenburg - Lasher (UP) (Dec 3-0) 133: Joel Avila (UP) over Zach Mauras (EOU) (Dec 6-3) 141: Jaxon Morlan (EOU) over Caleb Birdwell (UP) (Dec 10-5) 149: Dougie Swanson (UP) over Chad Muenzer (EOU) (Dec 2-1) 157: Aden Graves (UP) over Vincent Cramer (EOU) (Dec 4-2) 165: Jordan Komac (UP) over (EOU) (For.) 174: Keegan Mulhill (EOU) over Hayden Schrull (UP) (Dec 10-4) 184: Kyle Knudtson (EOU) over Sawyer Hobbs (UP) (Dec 8-6) 197: Marco Retano (EOU) over Liam Swanson (UP) (SV-1 3-1) 285: KC Buday (UP) over Jay Smith (EOU) (Dec 6-3)