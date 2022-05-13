Scoreboard: High school softball

Billings Skyview 14, Bozeman Gallatin 3
|Bozeman Gallatin; 0 2 0 0 1 0 0—3;5;6
|Billings Skyview; 4 5 3 2 0 0 0—14;12;2
W: Piper Chartier. L: Addie Bleile.
Bozeman Gallatin—Hits: Makyah Albrecht 2, Kelly Coon, Addie Bleile, Ady Ryles. RBIs: Makyah Albrecht 2.
Billings Skyview—Hits: Piper Chartier 2, Tailer Senn 2, Isabella Ereaux 2, Hailey Schlenker 2, Sydnie Newell, Katy Story, Grace Adams, Rachel Hirschi. HR: Katy Story, Piper Chartier. RBIs: Sydnie Newell 2, Piper Chartier 2, Katy Story 2, Tailer Senn, Isabella Ereaux, Hailey Schlenker.
Helena 3, Missoula Big Sky 1
|Helena; 1 0 0 0 0 2 0—3;4;0
|Missoula Big Sky; 0 1 0 0 0 0 0—1;5;0
W: Maloree English. L: Liberty Rogers.
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Helena—Hits: Madi Lamping, Brooke Richardson, Maloree English, Ashley Koenig. 2B: Madi Lamping. RBIs: Madi Lamping, Brooke Richardson.
Missoula Big Sky—Hits: Kyler Latrielle, Grace Hood, Breanna Hewitt, Brooke Schaffer, Kaysen Brown. 2B: Kaysen Brown. RBIs: Kaysen Brown.
Helena Capital 15, Missoula Sentinel 6
|Helena Capital; 0 0 3 0 9 1 2—15;16;2
|Missoula Sentinel; 0 1 2 0 1 0 2—6;8;4
W: Nyeala Herndon.
Helena Capital—Hits: Kathryn Emmert 4, A King 3, Amanda Nettleton 2, Paige O'Mara 2, McKenna Moore 2, Anna Cockhill, Taylor Sayers, Nyeala Herndon. 2B: Anna Cockhill, A King. HR: Kathryn Emmert. RBIs: Kathryn Emmert 4, A King 3, Nyeala Herndon 2, Paige O'Mara 2, Anna Cockhill, McKenna Moore.
Missoula Sentinel—Hits: Kodi Fraser 3, Amy Taylor 2, Stella Summerfield, Cassidy Schweitzer, Morgan Olson. RBIs: Amy Taylor 3, Kodi Fraser 2, Cassidy Schweitzer.
Florence-Carlton 13, Laurel 0
|Laurel; 0 0 0 0 0—0;1;3
|Florence-Carlton; 3 4 0 4 2—13;13;0
W: Kylie Kovatch.
Laurel—Statistics not reported.
Florence-Carlton—Hits: Kolbi Wood 3, Jaidyn Larson 2, Kylie Kovatch 2, Rylee Yeoman 2, Olivia Coulter 2, Kasidy Yeoman, Ava Philbrick. HR: Kylie Kovatch. RBIs: Kylie Kovatch 4, Kolbi Wood 2, Rylee Yeoman, Ava Philbrick, Olivia Coulter.
Florence-Carlton 15, Libby 3
|Florence-Carlton; 2 5 3 3 2—15;12;2
|Libby; 0 2 1 0 0—3;4;2
W: Kylie Kovatch.
Florence-Carlton—Hits: Kasidy Yeoman 3, Jaidyn Larson 3, Olivia Coulter 2, Kylie Kovatch, Ava Philbrick, Madison Potter, Autumn Sutton. HR: Kasidy Yeoman, Jaidyn Larson. RBIs: Kasidy Yeoman 4, Kylie Kovatch 3, Jaidyn Larson, Kolbi Wood, Olivia Coulter, Autumn Sutton.
Libby—Statistics not reported
Glasgow 9, Ennis 6
|Glasgow; 1 0 0 0 1 1 1 2 3—9;24;2
|Ennis; 1 0 1 1 0 1 0 2 0—6;13;2
St. Ignatius-Arlee-Charlo 11, Glasgow 1
|Glasgow; 0 0 0 0 0 0 0—11;0;0
|St. Ignatius-Arlee-Charlo; 0 0 0 0 0 0 0—1;0;0