Scoreboard: High school softball

Belgrade 13, Butte 1
|Belgrade; 3 2 0 1 0 4 3—13;12;1
|Butte; 1 0 0 0 0 0 0—1;7;6
W: Tayler Thomas. L: A Mullaney.
Belgrade—Hits: Abbie Morin 2, Brooklyn Ragland 2, Tara Osler 2, Arin Eaton 2, Tayler Thomas 2, Randi Widdicombe, Khloey Robinson. 2B: Khloey Robinson, Brooklyn Ragland. 3B: . HR: . RBIs: Abbie Morin 2, Tara Osler 2, Arin Eaton 2, Tycelee Bowler, Khloey Robinson, Tayler Thomas.
Butte—Hits: D. Lafond 2, M. Jonart, R. Ferriter, M. Swanson, B. Godbout, K Hoagland. 2B: . 3B: . HR: . RBIs: D. Lafond.
Billings Central 7, Columbia Falls 1
Billings Senior 5, Great Falls CMR 3
|Great Falls CMR; 0 0 1 0 0 2 0—3;5;3
|Billings Senior; 1 0 0 2 2 0 0—5;6;4
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W: Kennedy Venner. L: Brie Ginnaty.
Great Falls CMR—Hits: Kadence Taylor 2, Madeline Hamma, Brie Ginnaty, Lauren Lindseth. 2B: Madeline Hamma. 3B: . HR: Kadence Taylor. RBIs: Kadence Taylor, Lauren Lindseth.
Billings Senior—Hits: Viennah Meyer 3, Hollis Baker 2, Octavia Meyer, Darby Mayo. 2B: . 3B: . HR: Hollis Baker, Viennah Meyer. RBIs: Hollis Baker 2, Viennah Meyer 2, Isabelle Dillon.
Billings Senior 3, Billings West 1
|Billings West; 1 0 0 0 0 0 0—1;6;2
|Billings Senior; 0 0 0 3 0 0 0—3;3;0
Billings West—Hits: Marleigh Nieto 2, Jillian Johnson, Camden Susott, Mya Boos, Ashley Wik. 2B: . 3B: . HR: Marleigh Nieto. RBIs: Marleigh Nieto.
Billings Senior—Hits: Isabelle Dillon 2, Octavia Meyer. 2B: . 3B: . HR: . RBIs: Vianca Martin.
Billings Skyview 8, Missoula Big Sky 1
|Billings Skyview; 0 0 1 1 6 0 0—8;10;0
|Missoula Big Sky; 0 0 0 0 0 1 0—1;2;2
W: Piper Chartier. L: Liberty Rogers.
Billings Skyview—Hits: Grace Adams 3, Isabella Ereaux 3, Abbagail Zavala, Rachel Hirschi, Hailey Schlenker, Piper Chartier. 2B: . 3B: . HR: Grace Adams, Isabella Ereaux. RBIs: Isabella Ereaux 3, Grace Adams 2, Abbagail Zavala.
Missoula Big Sky—Hits: Brooke Schaffer, Kyler Latrielle. 2B: . 3B: . HR: . RBIs: Grace Hood.
Billings West 4, Helena Capital 3
|Billings West; 3 0 0 0 1 0 0—4;7;1
|Helena Capital; 1 1 1 0 0 0 0—3;4;2
W: Brooke Thompson. L: Nyeala Herndon.
Billings West—Hits: Avery Martin 2, Camden Susott 2, Jillian Johnson, Lileigh Nieto, Marleigh Nieto. 2B: Lileigh Nieto. 3B: . HR: Camden Susott. RBIs: Camden Susott 3, Avery Martin.
Helena Capital—Hits: Nyeala Herndon, Paige O'Mara, Taylor Sayers, Anna Cockhill. 2B: Nyeala Herndon. 3B: . HR: . RBIs: Riley Chandler, Taylor Sayers.
Butte Central 10, Livingston 9
Columbus-Absarokee-Park City 19, Conrad-Choteau 8
Conrad-Choteau 12, Ennis 5
Corvallis 6, Glendive 4
Florence-Carlton 9, Columbus-Absarokee-Park City 5
|Columbus-Absarokee-Park City; 0 0 0 1 3 0 1—5;11;1
|Florence-Carlton; 2 1 1 0 4 1 0—9;11;1
W: Kylie Kovatch.
Florence-Carlton—Hits: Jaidyn Larson 3, Kolbi Wood 2, Ava Philbrick 2, Olivia Coulter 2, Kylie Kovatch, Rylee Yeoman. 2B: . 3B: . HR: Kolbi Wood 2. RBIs: Kolbi Wood 3, Kasidy Yeoman, Kylie Kovatch, Rylee Yeoman, Olivia Coulter, Autumn Sutton.
Florence-Carlton 17, St. Ignatius-Arlee-Charlo 12
Frenchtown 15, Havre 1
Great Falls CMR 8, Belgrade 7
Helena 15, Missoula Sentinel 7
|Missoula Sentinel; 0 3 0 3 1 0 0—7;12;5
|Helena; 0 0 7 0 3 5 0—15;16;0
W: Faith Howard. L: Jayden Gagner.
Missoula Sentinel—Hits: Stella Summerfield 3, Amy Taylor 2, Haley Wolsky 2, Cassidy Schweitzer 2, Kennedy Dypwick, Emma Ries, Morgan Olson. 2B: Cassidy Schweitzer, Stella Summerfield, Amy Taylor, Haley Wolsky. 3B: . HR: . RBIs: Stella Summerfield 2, Haley Wolsky 2, Cassidy Schweitzer 2, Emma Ries, Amy Taylor.
Helena—Hits: Brooke Richardson 4, Kendall Klemp 2, Makenna Campbell 2, Maloree English 2, Ashley Koenig 2, Ashlyn Lamping, Madi Lamping, Kylee Wetzel, Audri Aakre. 2B: Brooke Richardson 3, Maloree English. 3B: . HR: Ashley Koenig. RBIs: Brooke Richardson 4, Ashley Koenig 3, Ashlyn Lamping 2, Maloree English 2, Kendall Klemp, Kylee Wetzel, Makenna Campbell.
Helena Capital 2, Billings Skyview 0
|Helena Capital; 0 0 0 0 2 0 0—2;5;0
|Billings Skyview; 0 0 0 0 0 0 0—0;5;1
W: Nyeala Herndon.
Helena Capital—Hits: Anna Cockhill 2, Nyeala Herndon, Taylor Sayers, A King. 2B: . 3B: Anna Cockhill. HR: Anna Cockhill. RBIs: Anna Cockhill 2.
Billings Skyview—Hits: Rachel Hirschi 2, Katy Story 2, Ava Lindseth. 2B: . 3B: . HR: . RBIs: .