Scoreboard: High school volleyball box scores (Sept. 30)

BAINVILLE 3, NASHUA 0
|Nashua;16;17;18;
|Bainville;25;25;25;
FROID-LAKE 3, WESTBY-GRENORA 0
|Westby-Grenora;13;10;10;
|Froid-Lake;25;25;25;
GARDINER 3, LONE PEAK 2
|Gardiner;25;21;16;25;18;
|Lone Peak;18;25;25;22;16;
HELENA 3, HELENA CAPITAL 1
|Helena;25;25;23;25;
|Helena Capital;14;22;25;15;
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HELENA CAPITAL: Aces – Kaitlyn Haller 2; Riley Chandler 2; Kayla Almquist 1. Assists – Taylor Ferretti 17; Kayla Almquist 13; Darby Martin 3. Digs – Kaitlyn Haller 10; Darby Martin 9; Kayla Almquist 5; Carli Ziegler 1; Nyeala Herndon 1; Riley Chandler 1; Sarah Logan 1; Taylor Ferretti 1. Kills – Nyeala Herndon 8; Kaitlyn Haller 7; Kayla Almquist 5; Riley Chandler 5; Carli Ziegler 4; Tey'ana Lintner 4; Darby Martin 1. Blocks – Carli Ziegler 2; Nyeala Herndon 2; Kaitlyn Haller 1; Tey'ana Lintner 1.
LUSTRE CHRISTIAN 3, FRAZER 0
|Frazer;15;15;16;
|Lustre Christian;25;25;25;