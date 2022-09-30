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agate

Scoreboard: High school volleyball box scores (Sept. 30)

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BAINVILLE 3, NASHUA 0

Nashua;16;17;18;
Bainville;25;25;25;

 

FROID-LAKE 3, WESTBY-GRENORA 0

Westby-Grenora;13;10;10;
Froid-Lake;25;25;25;

 

GARDINER 3, LONE PEAK 2

Gardiner;25;21;16;25;18;
Lone Peak;18;25;25;22;16;

 

HELENA 3, HELENA CAPITAL 1

Helena;25;25;23;25;
Helena Capital;14;22;25;15;

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HELENA CAPITAL: Aces – Kaitlyn Haller 2; Riley Chandler 2; Kayla Almquist 1. Assists – Taylor Ferretti 17; Kayla Almquist 13; Darby Martin 3. Digs – Kaitlyn Haller 10; Darby Martin 9; Kayla Almquist 5; Carli Ziegler 1; Nyeala Herndon 1; Riley Chandler 1; Sarah Logan 1; Taylor Ferretti 1. Kills – Nyeala Herndon 8; Kaitlyn Haller 7; Kayla Almquist 5; Riley Chandler 5; Carli Ziegler 4; Tey'ana Lintner 4; Darby Martin 1. Blocks – Carli Ziegler 2; Nyeala Herndon 2; Kaitlyn Haller 1; Tey'ana Lintner 1.

LUSTRE CHRISTIAN 3, FRAZER 0

Frazer;15;15;16;
Lustre Christian;25;25;25;

 

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