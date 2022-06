Scoreboard: PRCA rodeo results

PRCA

Sisters Rodeo

Sisters, Ore., June 10-12

All-around cowboy: Jared Parke, $4,052, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Keenan Hayes, 85.5, $3,701; 2. (tie) R.C. Landingham and Trenten Montero, 83, $2,467 each; 4. (tie) Shane O'Connell and David Peebles, 81, $1,110 each; 6. (tie) Bronc Marriott and Clay Stone, 80, $555 each; 8. (tie) Colton Clemens and Jacob Raine, 72, $185 each.

Steer wrestling: First round: 1. Stetson Jorgensen, 3.9, $1,529; 2. Dirk Tavenner, 4.7, $1,265; 3. Jace Melvin, 5.2, $1,001; 4. Jacob Stacy, 5.4, $738; 5. Hank Filippini, 5.6, $474; 6. Chet Boren, 6.0, $264. Second round: 1. (tie) Bridger Chambers and Tony Martinez, 4.1, $1,529 each; 2. Cody Cabral, 4.4, $1,265; 3. (tie) Ty Allred and Sterling Lambert, 5.2, $870 each; 5. (tie) Blake Knowles and Jace Melvin, 5.3, $369 each. Average: 1. Jace Melvin, 10.5 seconds on two head, $2,293; 2. Cody Cabral, 11.3, $1,897; 3. Sterling Lambert, 11.4, $1,502; 4. Stetson Jorgensen, 12.2, $1,107; 5. Hank Filippini, 13.8, $712; 6. Dalton Massey, 14.4, $395.

Team roping: 1. (tie) Jake Cooper/Sid Sporer and Rhen Richard/Jeremy Buhler, 5.0, $3,046 each; 3. Jr. Dees/Levi Lord, 5.4, $2,707; 4. (tie) Riley Minor/Brady Minor and Joshua Torres/Jonathan Torres, 5.8, $2,369 each; 6. Dillon Holyfield/Clayton Moore, 6.2, $2,030; 7. (tie) Brandon Beers/Daniel Braman IV and Jason Stewart/B.J. Campbell, 6.3, $1,692 each; 9. (tie) Pace Freed/Cole Wilson and Cody Snow/Wesley Thorp, 6.4, $1,241 each; 11. Luke Brown/Hunter Koch, 6.5, $677; 12. Jake Stanley/Bucky Campbell, 7.0, $451.

Saddle bronc: 1. CoBurn Bradshaw, 89.5, $4,399; 2. (tie) Mitch Pollock and Stetson Dell Wright, 86.5, $2,933 each; 4. Zeke Thurston, 84.5, $1,613; 5. Spencer Wright, 83.5, $1,026; 6. (tie) Tim Ditrich, Layton Green and Lefty Marvel Holman, 83, $587 each.

Tie-down roping: First round: 1. Reese Riemer, 8.9, $2,273; 2. (tie) J. Cody Jones and J.D. McCuistion, 9.0, $1,828 each; 4. (tie) Caleb McMillan, Lucas Potter and Chase Webster, 9.7, $1,087 each; 7. (tie) Ty Harris and Kass Kayser, 10.0, $346 each. Second round: 1. Hunter Herrin, 7.7, $2,273; 2. (tie) Zack Jongbloed and Jake Pratt, 8.2, $1,828 each; 4. (tie) Brad Goodrich and Ty Harris, 8.6, $1,384 each; 5. Jared Parke, 9.0, $1,087; 6. Wyatt Imus, 10.4, $791; 7. (tie) Russell Cardoza, Chad Finley and Justin Parke, 10.7, $346 each. Average: 1. Ty Harris, 18.6 seconds on two head, $3,410; 2. Jared Parke, 19.4, $2,965; 3. Reese Riemer, 19.8, $2,520; 4. Zack Jongbloed, 19.9, $2,076; 5. Brushton Minton, 22.7, $1,631; 6. Kass Kayser, 23.0, $1,186; 7. Caleb McMillan, 24.5, $741; 8. Dakota Felton, 26.2, $297.

Barrel racing: 1. Taycie Matthews, 17.73, $4,342; 2. Mary Thomas, 17.82, $3,473; 3. Chelsie Stodghill, 17.86, $2,822; 4. Jennifer Kalafatic, 17.90, $2,171; 5. Ali Anton, 18.09, $1,737; 6. Sharon Woods, 18.11, $1,303; 7. (tie) Shelby Bates and Kaitlyn Duby, 18.14, $1,031 each; 9. Jimmie Smith, 18.16, $868; 10. Sharon Gow, 18.18, $760; 11. Cambria Estep, 18.21, $651; 12. Rachelle Riggers, 18.28, $543; 13. (tie) Amanda Burns and Paige Lake, 18.31, $380 each; 15. Olivia Train, 18.32, $217.

Bull riding: 1. Ky Hamilton, 88.5, $4,160; 2. Ruger Piva, 87.5, $3,189; 3. Garrett Smith, 86.5, $2,357; 4. Shad Winn, 86, $1,525; 5. (tie) Roscoe Jarboe and Derek Kolbaba, 85, $832 each; 7. Kobe Whitford, 83.5, $555; 8. Dalan Duncan, 82.5, $416.

Sisters Rodeo Xtreme Bull Riding

Sisters, Ore., June 8

Bull riding: 1. Roscoe Jarboe, 90, $4,033; 2. Colby Demo, 89, $3,092; 3. Josh Frost, 88, $2,285; 4. Cullen Telfer, 86, $1,479; 5. Brady Portenier, 85.5, $941; 6. TJ Gray, 84.5, $672; 7. Dalton Petersen, 83.5, $538; 8. (tie) Riley Barg and Caleb McMillan, 82, $202 each.

Eagle Rodeo

Eagle, Idaho, June 9-11

All-around cowboy: Jordan Tye, $3,779, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. (tie) Keenan Hayes, and David Peebles, 81, $2,033 each; 3. Cooper Cooke, 80, $1,304; 4. Shane O'Connell, 78, $844; 5. (tie) Coy Montgomery and Clay Stone, 77, $460 each; 7. Wyatt Denny, 76, $307; 8. Payton Wright, 74, $230.

Steer wrestling: 1. Dirk Tavenner, 4.2, $2,205; 2. Olin Hannum, 4.4, $1,918; 3. Eric Logan, 4.6, $1,630; 4. Stetson Jorgensen, 4.7, $1,342; 5. Cash Robb, 4.9, $1,055; 6. Jesse Brown, 5.1, $767; 7. Hazen Smith, 5.5, $479; 8. Ty Allred, 6.3, $192.

Team roping: 1. (tie) Dustin Egusquiza/Travis Graves and Riley Minor/Brady Minor, 4.7, $2,843 each; 3. (tie) Brenten Hall/Chase Tryan, Clay Tryan/Jake Long and Jordan Tye/Jason Minor, 4.8, $2,053 each; 6. Wyatt Imus/Caleb Anderson, 5.0, $1,421; 7. (tie) Kolton Schmidt/Cole Davison and Hayes Smith/Cullen Teller, 5.2, $948 each; 9. Pace Freed/Cole Wilson, 5.3, $474; 10. Jason Burson/Corey Hendrick, 6.0, $158.

Saddle bronc: 1. Jake Watson, 85, $3,091; 2. Joe Harper, 83, $2,370; 3. Allen Boore, 82, $1,751; 4. Dawson Hay, 80.5, $1,133 each; 5. Karson Mebane, 79.5, $721; 6. (tie) Tanner Butner, Blaise Freeman and Martin Joyce, 78.5, $412 each.

Tie-down roping: 1. Reese Riemer, 7.6, $2,733; 2. Quade Hiatt, 7.7, $2,445; 3. Tyler Milligan, 8.1, $2,157; 4. (tie) Caleb McMillan and Jordan Tye, 8.2, $1,726 each; 6. (tie) Brushton Minton and Bo Pickett, 8.6, $1,151 each; 8. Chet Boren, 9.0, $719; 9. Zack Ekstrom, 9.2, $431; 10. Colton Kofoed, 9.4, $144.

Barrel racing: 1. Rachelle Riggers, 17.00, $2,617; 2. Chelsie Stodghill, 17.04, $2,224; 3. Taycie Matthews, 17.10, $1,832; 4. Lynette Clyde, 17.12, $1,570; 5. Kaitlin Schuck, 17.14, $1,308; 6. Jennifer Barrett, 17.18, $916; 7. Kristy Yerrington, 17.29, $654; 8. Mary Thomas, 17.30, $523; 9. (tie) Lexi Burgess and Jennifer Kalafatic, 17.32, $425 each; 11. Macee McAllister, 17.36, $327; 12. Italy Sheehan, 17.39, $262.

Bull riding: * 1. (tie) Josh Frost, and Ky Hamilton, 85, $2,918 each; 3. Stetson Dell Wright, 83, $1,916; 4. (tie) Ruger Piva and Brady Portenier, 80, $1,072 each; 6. Ardie Maier, 72, $650; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Eastern Oregon Livestock Show

Union, Ore., June 10-12

All-around cowboy: Caleb McMillan, $3,860, bull riding, tie-down roping and steer wrestling.

Bareback: 1. Dylan Riggins, 80, $1,923; 2. Ben Kramer, 74.5, $1,457; 3. Jacob Raine, 72, $1,049; 4. Calder Peterson, 70, $699; 5. Tristan Hansen, 69, $408; 6. Trenten Montero, 62, $291.

Steer wrestling: 1. (tie) Caleb McMillan and Ty Sherman, 5.6, $1,090 each; 3. Jace Melvin, 5.7, $781; 4. Cody Cabral, 6.4, $576; 5. Justin Kimsey, 6.5, $370; 6. Colin Wolfe, 8.1, $206.

Team roping: 1. Wyatt Imus/Caleb Anderson, 6.2, $1,990 each; 2. Pedro Egurrola/JC Flake, 6.3, $1,647; 3. Clay Tryan/Jake Long, 6.5, $1,304; 4. (tie) Jared Parke/Jaylen Eldridge and Bryan Reay/Brent Falon, 6.7, $789 each; 6. Jack Graham/Matt Williams, 7.0, $343.

Saddle bronc: 1. Johnny Espeland, 84.5, $2,335; 2. Jesse James Kirby, 81, $1,790; 3. CoBurn Bradshaw, 79, $1,323; 4. Mitch Pollock, 78, $856; 5. (tie) Kade Bruno and Cree Minkoff, 75, $467 each; 7. (tie) Jake Clark and Luke Logan, 74, $272 each.

Tie-down roping: 1. Caleb McMillan, 9.7, $1,540; 2. Jared Parke, 10.0, $1,275; 3. Jake Pratt, 10.6, $1,009; 4. Chase Webster, 10.7, $744; 5. Seth Hopper, 11.2, $478; 6. Bo Pickett, 11.4, $266.

Barrel racing: 1. Matea Murphy, 17.48, $1,405; 2. Arley Hughes, 17.60, $1,204; 3. (tie) Lexie Goss and Chelsie Stodghill, 17.61, $936 each; 5. Carmen Bengoa, 17.62, $669; 6. Lindsey Brash, 17.67, $535; 7. Shelly Mull, 17.79, $401; 8. (tie) Amberley Snyder and Danna Stovner, 17.83, $234 each; 10. (tie) Jennifer Barrett and Georgia McAuliffe, 17.84, $67 each.

Steer roping: First round: 1. Chancey Hamilton, 17.4, $806; 2. Gabe Richardson, 17.7, $604; 3. Taylor Santos, 24.2, $403; 4. Kass Newman, 24.4, $201. Second round: 1. Clay Long, 15.8, $806; 2. Ivan Bigsby, 21.9, $604; 3. Mitch Lawrence, 26.7, $403; 4. Chancey Hamilton, 28.2, $201. Average: 1. Chancey Hamilton, 45.6 seconds on two head, $1,209; 2. Clay Long, 15.8 on one head, $906; 3. Gabe Richardson, 17.7, $604; 4. Ivan Bigsby, 21.9, $302.

Bull riding: 1. Roscoe Jarboe, 85, $2,171; 2. Mason Cooley, 81, $1,665; 3. Caleb McMillan, 80.5, $1,230; 4. (tie) Derek Kolbaba and Billy Quillan, 79, $651 each; 6. (tie) Dalan Duncan and Josh Frost, 76, $326 each; 8. Hayes Weight, 74, $217.

EOLS Ed Miller Xtreme Bull Riding

Union, Ore., June 9

Bull riding: 1. Cody Russell, 87, $4,117; 2. Caleb McMillan, 83.5, $3,157; 3. Jesse Flores, 83, $2,333; 4. (tie) Brady Portenier and Clayton Savage, 82.5, $1,235 each; 6. Ruger Piva, 80.5, $686; 7. Dallee Mason, 80, $549; 8. Cole Hill, 77, $412.

Parker County Sheriffs Posse Frontier Days And PRCA Rodeo

Weatherford, Texas, June 8-11

All-around cowboy: Chet Weitz, $5,494, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. (tie) Leighton Berry, Waylon Bourgeois, and Rocker Steiner, 85, $1,483 each; 4. Chad Rutherford, 84.5, $699; 5. Anthony Thomas, 84, $445; 6. (tie) Tim Murphy and Rickey Williams, 81, $286 each; 8. Bodee Lammers, 78, $191.

Steer wrestling: 1. Walt Arnold, 3.4, $2,572; 2. Cody Harmon, 3.6, $2,301; 3. Rowdy Parrott, 3.8, $2,030; 4. Cade Goodman, 3.9, $1,760; 5. (tie) Don Payne and Cimarron Thompson, 4.0, $1,354 each; 7. (tie) Shayde Etherton and Laramie Warren, 4.1, $812 each; 9. (tie) Hunter Cure and Riley Westhaver, 4.3, $271 each.

Team roping: 1. (tie) Chad Masters/Paul Eaves and Jake Orman/Brye Crites, 4.4, $3,016 each; 3. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nogueira and Chet Weitz/Jace Davis, 4.5, $2,346 each; 5. (tie) Shay Dixon Carroll/Evan Arnold and Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 4.6, $1,676 each; 7. Cash Duty/Matt Schieck, 4.7, $1,173; 8. Casey Tew/Boogie Ray, 4.8, $838; 9. Cory Smothers/Brandon Gonzales, 4.9, $503; 10. (tie) Cory Kidd V/Lane Mitchell and Quisto Lopez/Cody Thornton, 5.0, $84 each.

Saddle bronc: 1. Chase Brooks, 88, $2,358; 2. Sterling Crawley, 86.5, $1,807; 3. Brady Hill, 85.5, $1,336; 4. Isaac Diaz, 85, $864; 5. (tie) Tanner Butner and Jacobs Crawley, 83.5, $472 each; 7. Rowdy Dunklin, 82, $314; 8. Trey Elshere, 81.5, $236.

Tie-down roping: 1. Cooper Mathews, 8.3, $3,518; 2. Chet Weitz, 9.4, $3,148; 3. Tyson Durfey, 9.5, $2,778; 4. Josh Huntington, 9.8, $2,407; 5. Connor Atkinson, 9.9, $2,037; 6. Tuf Case Cooper, 10.1, $1,667; 7. Hudson Wallace, 10.3, $1,296; 8. (tie) Kasen Brennise, Shad Mayfield and Lucas Peres, 10.4, $556 each.

Barrel racing: 1. Katie Halbert, 17.49, $3,681; 2. Savannah Woodfin, 17.50, $2,945; 3. Stevi Hillman, 17.53, $2,393; 4. Sissy Winn, 17.56, $1,841; 5. Presley Smith, 17.64, $1,472; 6. Michelle Alley, 17.66, $1,104; 7. Keyla Polizello Costa, 17.68, $920; 8. Tamara Reinhardt, 17.72, $828; 9. (tie) Margo Crowther and Cheyenne Wimberley, 17.73, $690 each; 11. (tie) Latricia Mundorf and Ilyssa Riley, 17.75, $506 each; 13. Lydia Bierschwale, 17.77, $368; 14. Chani Graves, 17.78, $276; 15. Jessica Anderson, 17.79, $184.

Steer roping: First round: 1. Cody Lee, 10.3, $1,299; 2. Laramie Allen, 10.8, $1,075; 3. Cole Patterson, 10.9, $851; 4. Tanner Stec, 11.4, $627; 5. Blake Deckard, 11.6, $403; 6. Kim Ziegelgruber, 11.8, $224. Second round: 1. (tie) Landon McClaugherty and Corey Ross, 10.0, $1,187 each; 3. Reo Lohse, 10.5, $851; 4. Mike Chase, 10.8, $627; 5. Dan Fisher, 11.2, $403; 6. Jess Tierney, 11.3, $224. Third round: 1. Chet Herren, 8.7, $1,299; 2. Vin Fisher Jr., 9.2, $1,075; 3. (tie) Cash Myers and Cole Patterson, 9.4, $739 each; 5. Bryce Davis, 9.7, $403; 6. Brian Garr, 10.6, $224. Average: 1. Cody Lee, 36.4 seconds on three head, $1,949; 2. Corey Ross, 41.1, $1,613; 3. Martin Poindexter, 41.6, $1,277; 4. Tanner Stec, 41.8, $941; 5. (tie) Scott Snedecor and Kim Ziegelgruber, 41.9, $470 each.

Bull riding: * 1. (tie) Boudreaux Campbell, and Laramie Mosley, 82, $2,815 each; 3. Trey Holston, 80.5, $1,890; 4. Colton Byram, 78, $1,305; 5. Ouncie Mitchell, 70, $916; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Pony Express Rodeo

Eagle Mountain, Utah, June 9-11

All-around cowboy: Chet Boren, $1,254, tie-down roping and steer wrestling.

Bareback: 1. Coy Montgomery, 82, $1,439; 2. Donny Proffit, 80.5, $1,090; 3. (tie) Bronc Marriott and Derrik Thompson, 79, $654 each; 5. Morgan Wilde, 74, $305; 6. Wyatt Johnson, 73.5, $218.

Steer wrestling: 1. Chet Boren, 5.2, $1,254; 2. Baxtor Roche, 6.2, $1,038; 3. Brandon Youd, 6.6, $822; 4. Riley Hamilton, 6.9, $605; 5. Judd Austin, 7.1, $389; 6. Blake Brown, 7.2, $216.

Team roping: 1. Clay Tryan/Jake Long, 4.5, $1,745 each; 2. Blake Teixeira/Hanes Holman, 5.3, $1,444; 3. Rhen Richard/Clint Robinson, 5.9, $1,143; 4. Pedro Egurrola/JC Flake, 6.0, $842; 5. Tanner Pallesen/Arye Espenscheid, 6.1, $541; 6. (tie) Pace Freed/Cole Wilson and Ben Jordan/Cody Soffel, 6.2, $150 each.

Saddle bronc: 1. Wyatt Wells, 83.5, $1,774; 2. Kade Bruno, 83, $1,344; 3. (tie) Allen Boore and Garrett Uptain, 82.5, $807 each; 5. Johnny Espeland, 80.5, $376; 6. (tie) CoBurn Bradshaw and Ryder Wright, 80, $134 each.

Tie-down roping: 1. Justin Smith, 8.9, $1,377; 2. Ladd King, 9.2, $1,139; 3. Kolbey Hughes, 9.8, $902; 4. (tie) Britt Bedke and Spencer Moulton, 10.0, $546 each; 6. Larell Fitzgerald, 10.4, $237.

Barrel racing: 1. Steely Steiner, 16.79 seconds, $1,276; 2. Marcie Wilson, 16.82, $1,094; 3. Kylie Martinez, 16.86, $912; 4. Terri Wood Gates, 16.89, $790; 5. Meka Farr, 16.93, $608; 6. Leia Pluemer, 16.94, $486; 7. Amberley Snyder, 16.98, $365; 8. Chrissy Van, 16.99, $243; 9. Jillette Atkinson, 17.05, $182; 10. Kellie Collier, 17.07, $122.

Bull riding: * 1. Chris Roundy, 84.5, $1,834; 2. Dalan Duncan, 83, $1,427; 3. Wyatt Phelps, 82, $1,070; 4. Bryce Burnell, 66, $764; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0