Scoreboard: PRCA rodeo results

PRCA

Fiesta Days Rodeo

Spanish Fork, Utah, July 20-25

All-around cowboy: Stetson Wright, $4,970, saddle bronc riding and bull riding.

Bareback: 1. Bill Tutor, 89, $8,636; 2. Kaycee Feild, 87.5, $6,621; 3. (tie) Caleb Bennett and Wyatt Johnson, 87, $4,030 each; 5. (tie) R.C. Landingham and Garrett Shadbolt, 86.5, $1,727 each; 7. (tie) Mason Clements, Tilden Hooper and Dean Thompson, 86, $672 each.

Steer wrestling: First round: 1. (tie) Dakota Eldridge, Will Lummus and Grady Payne, 3.5 seconds, $3,089 each; 4. Tyler Waguespack, 3.7, $2,162; 5. (tie) Bridger Chambers, Shane Frey and Skyler Woolls, 3.9, $1,235 each; 8. (tie) Timmy Sparing and J.D. Struxness, 4.0, $154 each. Second round: 1. Eli Lord, 3.3, $3,552; 2. Tyler Waguespack, 3.6, $3,089; 3. Kyle Irwin, 3.7, $2,625; 4. (tie) Levi Rudd, Dirk Tavenner and Laramie Warren, 3.8, $1,699 each; 7. Tanner Brunner, 3.9, $772; 8. Justin Shaffer, 4.0, $309. Average: 1. Tyler Waguespack, 7.3 seconds on two head, $5,328; 2. Dakota Eldridge, 7.8, $4,633; 3. Kyle Irwin, 7.9, $3,938; 4. Bridger Chambers, 8.0, $3,243; 5. (tie) Will Lummus, Tanner Brunner and J.D. Struxness, 8.1, $1,853 each; 8. Eli Lord, 8.2, $463.

Team roping: First round: 1. Cory Kidd V/Lane Mitchell, 4.0, $3,515 each; 2. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 4.3, $3,056; 3. (tie) Luke Brown/Hunter Koch, Bubba Buckaloo/Joseph Harrison and Paul David Tierney/Tanner Braden, 4.5, $2,139 each; 6. (tie) Quinn Kesler/Caleb Hendrix and Dalton Turner/Blaine Turner, 4.6, $993 each; 8. (tie) Jeff Flenniken/Jake Minor, Garrett Rogers/Justin Davis, Chet Weitz/Jace Davis and Cooper White/Tucker White, 4.7, $76 each. Second round: 1. (tie) Coy Rahlmann/Douglas Rich and Nelson Wyatt/Tyler Worley, 3.7 seconds, $3,286 each; 3. (tie) Jake Clay/Billie Jack Saebens and Hayes Smith/Cullen Teller, 3.8, $2,369 each; 5. Pedro Egurrola/JC Flake, 3.9, $1,681; 6. Marcus Theriot/Cole Curry, 4.1, $1,223; 7. (tie) Rhett Anderson/Chris Young and Jr. Dees/Levi Lord, 4.2, $535 each. Average: 1. Cory Kidd V/Lane Mitchell, 8.6 seconds on two head, $5,272 each; 2. Bubba Buckaloo/Joseph Harrison, 9.0, $4,585; 3. Jr. Dees/Levi Lord, 9.1, $3,897; 4. Garrett Rogers/Justin Davis, 9.2, $3,209; 5. Chet Weitz/Jace Davis, 9.5, $2,521; 6. Erich Rogers/Paden Bray, 9.6, $1,834; 7. Brandon Beers/Daniel Braman IV, 10.0, $1,146; 8. Rhett Anderson/Chris Young, 10.2, $458.

Saddle bronc: 1. Statler Wright, 87.5, $8,545; 2. Jake Watson, 86.5, $6,551; 3. (tie) Damian Brennan, Logan Cook and Tegan Smith, 85, $3,323 each; 6. Cash Wilson, 84.5, $1,424; 7. (tie) Houston Brown, Tanner Butner, Layton Green and Wade Sundell, 84, $498 each.

Tie-down roping: First round: 1. Matt Shiozawa, 7.8, $3,527; 2. Hunter Herrin, 8.0, $3,067; 3. (tie) Westyn Hughes, Lane Livingston and Shad Mayfield, 8.1, $2,147 each; 6. Randall Carlisle, 8.8, $1,227; 7. John Douch, 9.1, $767; 8. Colt Papy, 9.2, $307. Second round: 1. King Pickett, 7.4, $3,527; 2. Riley Pruitt, 7.6, $3,067; 3. (tie) Hunter Herrin and Zack Jongbloed, 7.8, $2,377 each; 5. Wyatt Muggli, 7.9, $1,687; 6. Lucas Potter, 8.0, $1,227; 7. (tie) Ty Harris and Caleb Smidt, 8.6, $537 each. Average: 1. Hunter Herrin, 15.8 seconds on two head, $5,291; 2. Zack Jongbloed, 17.1, $4,601; 3. Westyn Hughes, 17.9, $3,911; 4. Riley Pruitt, 18.8, $3,220; 5. Clint Robinson, 19.3, $2,530; 6. Wyatt Muggli, 21.2, $1,840; 7. Larell Fitzgerald, 21.5, $1,150; 8. Cody Craig, 22.1, $460.

Barrel racing: 1. Marcie Wilson, 16.91, $10,321; 2. Macee McAllister, 16.97, $8,257; 3. Tarryn Lee, 16.98, $6,709; 4. Michelle Alley, 17.00, $5,161; 5. Paige Jones, 17.01, $4,128; 6. Stevi Hillman, 17.04, $3,096; 7. (tie) Jordon Briggs and Elizabeth Schmid, 17.06, $2,451 each; 9. Kylee Scribner, 17.10, $2,064; 10. Wenda Johnson, 17.11, $1,806; 11. (tie) Amanda Butler, Dona Rule and Ivy Saebens, 17.13, $1,290 each; 14. Presley Smith, 17.14, $774; 15. Loni Lester, 17.19, $516.

Bull riding: 1. Braden Richardson, 92, $8,770; 2. Trey Benton III, 88, $6,724; 3. Stetson Dell Wright, 87.5, $4,970; 4. (tie) Garrett Smith and Creek Young, 87, $2,631 each; 6. Brody Yeary, 83.5, $1,462; 7. Tyler Taylor, 75, $1,169; 8. Tyler Bingham, 61, $877.