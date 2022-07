Scoreboard: PRCA rodeo results

Cattlemen's Days Inc.

Gunnison, Colo., July 14-16

All-around cowboy: Chet Boren, $623, tie-down roping and steer wrestling.

Bareback: 1. Tilden Hooper, 85, $2,042; 2. Lane McGehee, 84.5, $1,565; 3. Mason Clements, 83, $1,157; 4. Dean Thompson, 81.5, $749; 5. Jayco Roper, 79.5, $476; 6. (tie) Kade Berry and Colton Crawford, 77, $306 each; 8. Matt Tuni, 76.5, $204.

Steer wrestling: 1. Justin Shaffer, 3.8, $1,924; 2. (tie) Ty Everson and Tyke Kipp, 4.0, $1,548 each; 4. Cole Trainor, 4.1, $1,171; 5. Rooster Yazzie, 4.2, $920; 6. (tie) Jace Logan and Travis Munro, 4.3, $544 each; 8. (tie) Tucker Allen and Cash Robb, 4.5, $84 each.

Team roping: 1. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 4.0, $2,942 each; 2. J.C. Yeahquo/L.J. Yeahquo, 4.4, $2,633; 3. Kyon Kreutzer/Clancey Kreutzer, 4.5, $2,323; 4. Kolby Krieger/Cutter Pake Thomison, 4.7, $2,013; 5. (tie) Brit Ellerman/Marcus Banister and Chad Masters/Paul Eaves, 4.8, $1,549 each; 7. Clayton Van Aken/Jayden Johnson, 4.9, $1,084; 8. Chance Hine/Bodie Hine, 5.0, $774; 9. Marcus Battaglia/Jason Johe, 5.1, $465; 10. Braden Pirrung/Coley Nicholls, 5.4, $155.

Saddle bronc: 1. Jake Clark, 85.5, $2,019; 2. Cree Minkoff, 82.5, $1,548; 3. Tyler Beebe, 81.5, $1,144; 4. Statler Wright, 81, $740; 5. Jake Watson, 80, $471; 6. (tie) Keene Justesen and Dean Wadsworth, 79, $303 each; 8. Chris Williams, 77, $202.

Tie-down roping: 1. Justin Brinkerhoff, 8.7, $2,865; 2. (tie) Tom Crouse and Dallen McIntire, 9.0, $2,304 each; 4. Chase Webster, 9.2, $1,744; 5. Cody Darnell, 9.6, $1,370; 6. Cole Ford, 9.7, $996; 7. Chet Boren, 10.0, $623; 8. Westyn Hughes, 10.1, $249.

Barrel racing: 1. (tie) Jimmie Smith and Mary Walker, 18.02, $1,934 each; 3. Amberley Snyder, 18.12, $1,463; 4. Kelly Yates, 18.31, $1,254; 5. Brooke McGehee, 18.32, $1,045; 6. Kailee Murdock, 18.43, $732; 7. Carly Longo, 18.45, $523; 8. Jenna Pruitt, 18.47, $418; 9. Wendy McKee, 18.48, $366; 10. Teneille Angland, 18.54, $314; 11. Shali Lord, 18.55, $261; 12. Kelcey McNamee, 18.62, $209.

Bull riding: * 1. Jeff Askey, 88.5, $3,558; 2. Dustin Bowen, 87.5, $2,936; 3. Bryce Burnell, 84.5, $2,402; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Teepee Creek Stampede

Teepee Creek, Alberta, July 15-17

Bareback: 1. Chett Deitz, 88, $1,887; 2. Caleb Bennett, 87.5, $1,550; 3. Leighton Berry, 87, $1,213; 4. Kody Lamb, 84, $876; 5. Brett Williams, 82, $539; 6. Strawbs Jones, 81, $337; 7. Pascal Isabelle, 80.5, $202; 8. Cruz McNulty, 71, $135.

Steer wrestling: 1. Scott Guenthner, 3.9, $1,904; 2. Denver Roy, 4.0, $1,745; 3. Francois-Pier J Goul, 4.2, $1,533; 4. Curtis Cassidy, 4.8, $1,322; 5. Landon Beardsworth, 5.1, $1,110; 6. Jace Bleil, 5.3, $899; 7. Steven Gilbert, 5.5, $687; 8. (tie) Evan Spady and Derek Frank, 5.8, $529 each; 10. Brock Butterfield, 6.1, $317.

Team roping: 1. Brett Buss/Denim Ross, 4.9, $1,621.50 each; 2. (tie) Kash Bonnett/Logan Spady and Logan Cullen/Kasper Roy, 5.6, $1,304 each; 4. Steele Depaoli/Riley Warren, 5.8, $987; 5. Riley Wilson/Grady Quam, 6.5, $776; 6. Brandon Duperron/Tristan Williams, 7.7, $564; 7. T.J. Milne/Linden Rohloff, 10.5, $353; 8. Riley Roy/Joey Romo II, 10.9, $141.

Saddle bronc: 1. Kole Ashbacher, 86, $2,077; 2. Ben Andersen, 82.5, $1,706; 3. Brady Dinwoodie, 78.5, $1,335; 4. Riley Regier, 75, $964; 5. Hayden Cole, 73, $593; 6. Dyllan Duperron, 72, $371; Nicholas Patterson, 71.5, $223.

Tie-down roping: 1. Lee Rombough, 7.7, $2,486; 2. Kirk Robinson, 7.9, $2,162; 3. Logan Bird, 8.4, $1,838; 4. Shane Smith, 9.1, $1,513; 5. Blake Williamson, 9.3, $1,189; 6. (tie) Austin Hines and Chad Gulick, 9.5, $703 each; 8. (tie) Pablo Robles and Shay Stewart, 9.8, $108.

Ladies barrel racing: 1. Vanessa Leggett, 15.54, $2,519; 2. (tie) Stacey Ruzicka, Kennedy Smith and Jade Kenney, 15.72, $1,805 each; 5. (tie) Shayna Weir and Kylie Whiteside, 15.74; $1,071; 7. (tie) Rene Leclercq and Marci Laye, 15.76, $567; 9. Brooke Wills, 15.78, $441; 10. Farrah Fogg, 15.80, $378; 11. Mariah Mannering, 15.81, $315; 12. (tie) Taylor Manning and Jordyn Tressider, 15.82; $126.

Breakaway roping: 1. Mikenna Schauer, 2.04, $2,919; 2. Brittainy Smith, 2.22, $2,538; 3. Kyla Gordon, 2.36, $2,157; 4. Jade Kenney, 2.40, $1,777; 5. Traci Aipperspach, 2.41, $1,396; 6. Kylie Whiteside, 2.48, $1,015; 7. Keaton Collett, 2.55, $635; 8. Quinn Leslie, 2.63, $254.

Bull riding: *1. Jacob Gardner, 88, $2,503; 2. Nick Tetz, 86, $2,124; 3. Jordan Hansen, 85.5, $1,745; 5. Tyler Craig, 82.5, $1,365; 5. Lonnie Phillips, 54, $986; no other qualified rides. (all totals include gound money).