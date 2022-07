Scoreboard: PRCA rodeo results

Bigfork Summer ProRodeo

Bigfork, July 5-8

Bareback: 1. Tyler Nelson, 88, $2,064; 2. Keenan Hayes, 84.5, $1,583; 3. (tie) Jacob Lees and Brice Patterson, 80, $963 each; 5. Will Norstrom, 78, $482; 6. Mike Solberg, 77, $344; 7. Jacob Raine, 76, $275; 8. (tie) Ben Kramer and Calder Peterson, 73.5, $103 each.

Steer wrestling: First round: 1. Curtis Cassidy, 3.5, $1,277; 2. Eli Lord, 3.7, $1,057; 3. Ty Sherman, 3.8, $837; 4. Newt Novich, 4.0, $617; 5. (tie) Kolby Bignell and Kaden Greenfield, 4.1, $308 each. Second round: 1. Jaden Whitman, 3.3, $1,277; 2. (tie) Will Lummus and J.D. Struxness, 3.5, $947 each; 4. (tie) Curtis Cassidy, Eli Lord and Paul Melvin, 3.6, $507 each; 6. Ty Erickson, 3.7, $220. Average: 1. Curtis Cassidy, 7.1 seconds on two head, $1,916; 2. Eli Lord, 7.3, $1,586; 3. J.D. Struxness, 7.9, $1,255; 4. Justin Kimsey, 8.4, $925; 5. (tie) Paul Melvin and Mike McGinn, 8.5, $462 each.

Team roping: First round: 1. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 4.3, $1,441 each; 2. Garrett Rogers/Justin Davis, 4.5, $1,192; 3. Clay Tryan/Jade Corkill, 4.6, $944; 4. Zach Kilgus/Jake Edwards, 4.8, $696; 5. (tie) Jeff Flenniken/Jake Minor and Dillon Holyfield/Clayton Moore, 4.9, $348 each. Second round: 1. (tie) Clay Tryan/Jade Corkill and Brady Tryan/Justin Viles, 4.2 seconds, $1,441 each; 2. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nogueira and Grady Quam/Riley Wilson, 4.4, $1,192 each; 3. Garrett Rogers/Justin Davis, 4.5, $944; 4. Tanner James/Max Kuttler, 4.6, $696; 5. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nogueira, Zach Kilgus/Jake Edwards and Grady Quam/Riley Wilson, 5.2, $348 each. Average: 1. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 8.7 seconds on two head, $2,161 each; 2. Clay Tryan/Jade Corkill, 8.8, $1,789; 3. Garrett Rogers/Justin Davis, 9.0, $1,416; 4. Zach Kilgus/Jake Edwards, 10.0, $1,043; 5. Wheaton Williams/Chase Gauger, 11.8, $671; 6. Jaxson Tucker/Wyatt Cox, 15.3, $373.

Saddle bronc: 1. Statler Wright, 84.5, $2,764; 2. Spencer Wright, 83, $2,119; 3. Chase Brooks, 82.5, $1,566; 4. Tanner Butner, 82, $1,013; 5. Sam Harper, 81.5, $645; 6. (tie) Houston Brown, Dawson Dahm and Keenan Reinhardt, 81, $368 each.

Tie-down roping: First round: 1. Tuf Case Cooper, 7.5, $1,745; 2. Westyn Hughes, 7.6, $1,444; 3. Caleb Smidt, 7.8, $1,143; 4. Haven Meged, 8.2, $842; 5. Jake Pratt, 8.9, $541; 6. Zack Jongbloed, 9.0, $301. Second round: 1. Matt Shiozawa, 8.2, $1,745; 2. Caleb Smidt, 8.5, $1,444; 3. Colton Farquer, 8.7, $1,143; 4. Jade Gardner, 8.9, $842; 5. (tie) Tuf Case Cooper and Wyatt Imus, 9.2, $541 each; 6. Haven Meged, 9.3, $301. Average: 1. Caleb Smidt, 16.3 seconds on two head, $2,617; 2. Tuf Case Cooper, 16.7, $2,166; 3. Haven Meged, 17.5, $1,715; 4. Brad Goodrich, 19.2, $1,263; 5. Jade Gardner, 19.3, $812; 6. Colton Farquer, 22.0, $451.

Barrel racing: 1. Abigail Knight, 16.14, $2,226; 2. Stephanie Fryar, 16.20, $1,892; 3. Brittney Barnett, 16.29, $1,558; 4. Tammy Carpenter, 16.31, $1,336; 5. McKenzie Morgan, 16.32, $1,113; 6. Pamela Coker, 16.35, $779; 7. Virginya Foran, 16.41, $556; 8. Cierra Erickson, 16.48, $445; 9. Jodi Goodrich, 16.49, $390; 10. (tie) Hailey Kinsel and Molly Pritchard, 16.51, $306 each; 12. Maggie Poloncic, 16.53, $223.

Bull riding: * 1. Colton Byram, 87, $2,783; 2. Parker Breding, 85, $2,222; 3. Dustin Jenkins, 81.5, $1,742; 4. Trey Holston, 74, $1,261; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Bigfork Breakaway Roping

Bigfork, July 5-8

Breakaway roping: 1. Bryana Lehrmann, 2.5, $2,858; 2. McKenna Hickson, 2.7, $2,429; 3. Brittany Martin, 2.9, $2,000; 4. (tie) Katelin Conway, Josie Goodrich, Molly Salmond and Mattie Turner, 3.0, $1,214 each; 8. (tie) Madalyn Richards and Celie Salmond, 3.2, $536 each; 10. (tie) Cierra Erickson and Kacie Jo Wiersma, 3.4, $393 each; 12. Jacey Fortier, 3.9, $286.