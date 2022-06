Scoreboard: PRCA rodeo results

PRCA

Casey Tibbs Match of Champions Xtreme Broncs

Fort Pierre, S.D., June 4

Saddle bronc: First round: 1. Zeke Thurston, 89, $3,046; 2. Brody Cress, 86, $2,335; 3. (tie) Logan Cook and Shorty Garrett, 85, $1,421 each; 5. (tie) Logan Hay and Sage Newman, 84, $609 each; 7. Lefty Marvel Holman, 82.5, $406; 8. Ben Andersen, 82, $305. Finals: 1. Brody Cress, 90, $2,707; 2. Lefty Marvel Holman, 87.5, $2,030; 3. Sage Newman, 86.5, $1,354; 4. Zeke Thurston, 84, $677.

Santa Maria Elks Rodeo

Santa Maria, Calif., June 2-5

All-around cowboy: C.J. DeForest Jr., $922, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Clayton Biglow, 87, $2,572; 2. Bronc Marriott, 85, $1,972; 3. (tie) Jacek Frost and Shane O'Connell, 83, $1,200 each; 5. Payton Wright, 78, $600; 6. Garrett Shadbolt, 73.5, $429; 7. Jacob Raine, 68, $343; 8. Trenten Montero, 66, $257.

Steer wrestling: First round: 1. Jesse Brown, 4.6, $958; 2. Josh Garner, 5.3, $793; 3. Levi Rudd, 5.4, $628; 4. (tie) Dillon Hushour and Garrett Shell, 6.0, $380 each; 6. Sterling Lambert, 6.5, $165. Second round: 1. Jesse Brown, 4.5, $958; 2. (tie) Trace Agin, Kyle Easterly and Grant Peterson, 5.2, $710 each; 4. Ory James Lemmons, 5.6, $462; 5. Levi Rudd, 5.9, $297; 6. Taite Stickler, 6.4, $165. Average: 1. Jesse Brown, 9.1 seconds on two head, $1,437; 2. Levi Rudd, 11.3, $1,189; 3. Tucker Allen, 14.0, $941; 4. Ory James Lemmons, 17.0, $694; 5. Dillon Hushour, 17.3, $446; 6. Josh Garner, 19.6, $248.

Team roping: First round: 1. (tie) Jake Barnes/Clay O'Brien Cooper and Jeff Flenniken/Jake Minor, 5.6, $1,601 each; 3. Joshua Torres/Jonathan Torres, 5.7, $1,148; 4. Blake Hirdes/Wyatt Hansen, 6.0, $846; 5. Kelly Barker/Jared Hixon, 6.2, $544; 6. Cody Snow/Wesley Thorp, 6.3, $302. Second round: 1. Dan Williams Jr./Rhett Kennedy, 5.2, $1,752 each; 2. Cody Snow/Wesley Thorp, 5.7, $1,450; 3. Jeff Flenniken/Jake Minor, 5.8, $1,148; 4. (tie) Marcus Battaglia/Jason Johe, Preston Burgess/Monty Joe Petska, C.J. DeForest Jr./Kyle Lockett and Chant DeForest/Bronc Boehnlein, 5.9, $564 each. Average: 1. Jeff Flenniken/Jake Minor, 11.4 seconds on two head, $2,629 each; 2. Cody Snow/Wesley Thorp, 12.0, $2,175; 3. Tanner Kent/Joseph Shawnego, 13.0, $1,722; 4. Doyle Hoskins/Stoney Boy Joseph, 13.5, $1,269; 5. Preston Burgess/Monty Joe Petska, 13.7, $816; 6. Dan Williams Jr./Rhett Kennedy, 15.1, $453.

Saddle bronc: 1. Q McWhorter, 86, $2,826; 2. Kade Bruno, 85.5, $2,166; 3. Statler Wright, 83, $1,601; 4. Reed Neely, 82, $1,036; 5. Lefty Marvel Holman, 81.5, $659; 6. Jake Clark, 80, $471; 7. Ryan Verling, 78.5, $377; 8. Stetson Dell Wright, 77.5, $283.

Tie-down roping: First round: 1. (tie) Brushton Minton and Lucas Potter, 11.1, $1,356 each; 3. Chris McCuistion, 11.2, $972; 4. Chant DeForest, 11.4, $716; 5. (tie) C.J. DeForest Jr. and Hudson Wallace, 11.5, $358 each. Second round: 1. Taylor Santos, 9.1 seconds, $1,484; 2. Brushton Minton, 9.7, $1,228; 3. Josh Frost, 10.6, $972; 4. Lane Karney, 10.9, $716; 5. (tie) Dakota Felton and Brandt Ross, 11.5, $358 each. Average: 1. Brushton Minton, 20.8 seconds on two head, $2,226; 2. Hudson Wallace, 23.2, $1,842; 3. (tie) Josh Frost and Dakota Felton, 23.4, $1,266 each; 5. Chris McCuistion, 24.1, $691; 6. (tie) Wyatt Imus and Lucas Potter, 24.2, $192 each.

Barrel racing: 1. Katie Pascoe, 17.17, $2,527; 2. Emily Hannaford, 17.29, $2,148; 3. Nellie Miller, 17.32, $1,769; 4. Ali Anton, 17.50, $1,516; 5. Kathy Petska, 17.62, $1,263; 6. Oceana Champion, 17.63, $884; 7. Hayle Gibson, 17.64, $632; 8. Shelley Holman, 17.65, $505; 9. Cheyenne Hattesen, 17.75, $442; 10. Meghann McNulty, 17.77, $379; 11. (tie) Taylor Arakelian and Kristi Youngblood, 17.78, $284 each.

Bull riding: * 1. Wade Berg, 79, $6,599; 2. Ray Mayo, 77, $5,735; no other qualified rides.

Hugo Pro Rodeo

Hugo, Okla., June 3-4

All-around cowboy: Paul Tierney, $862, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. (tie) Tyler Griffin, and Luke Thrash, 86, $987 each; 3. Yance Day, 85, $564; 4. Jayco Roper, 84.5, $282.

Steer wrestling: 1. Tyler Pearson, 3.6, $1,826; 2. Travis Munro, 4.0, $1,512; 3. (tie) Travis Booth and Bryton Edmundson, 4.1, $1,039 each; 5. Gus Franzen, 4.3, $567; 6. (tie) Walt Arnold, Riley Duvall and Jacob Edler, 4.4, $105 each.

Team roping: 1. Nelson Wyatt/Tyler Worley, 4.5, $1,826 each; 2. (tie) Manny Egusquiza Jr./Walt Woodard, Curry Kirchner/Reagan Ward and Casey Tew/Boogie Ray, 4.6, $1,197 each; 5. (tie) Bubba Buckaloo/Joseph Harrison and Dustin Morgan/Jessen James, 4.7, $441 each.

Saddle bronc: 1. Jacobs Crawley, 84, $993; 2. Sterling Crawley, 83.5, $752; 3. Ryder Sanford, 82, $541; 4. Blaise Freeman, 78, $361; 5. Treyson Antonick, 75.5, $211; 6. Timothy Troyer, 65, $150.

Tie-down roping: 1. Robert Mathis, 7.5, $1,786; 2. Blane Cox, 7.7, $1,478; 3. Jerry Adamson, 8.4, $1,170; 4. Paul David Tierney, 8.5, $862; 5. Riley Mason Webb, 8.6, $554; 6. Artrell Carmouche, 8.8, $308.

Barrel racing: 1. Presley Smith, 15.32, $1,995; 2. Paige Jones, 15.38, $1,710; 3. Latricia Mundorf, 15.47, $1,425; 4. Sadie Wolaver, 15.54, $1,235; 5. Josey Owens, 15.55, $950; 6. Natalie Bland, 15.58, $760; 7. Ali Armstrong, 15.60, $570; 8. (tie) Cassidy Champlin and Stephanie Fryar, 15.61, $332 each; 10. Traci Nelson, 15.64, $190.

Bull riding: * 1. Tate Pollmeier, 87, $2,432; 2. (tie) Kody Aldrich and Trey Benton III, 85.5, $1,651 each; 4. Jake Roddy, 84.5, $949; 5. Laramie Mosley, 81, $637; 6. Jesse Petri, 80, $481; no other qualified rides.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0