Scoreboard: PRCA rodeo results

St. Paul Rodeo

St. Paul, Ore., June 30-July 4

All-around cowboy: Connor Murnion, $2,846, saddle bronc riding and bull riding.

Bareback: 1. Kaycee Feild, 89.5, $12,098; 2. Cole Reiner, 86, $9,275; 3. (tie) R.C. Landingham and Tim O'Connell, 85.5, $5,646 each; 5. Austin Foss, 85, $2,823; 6. (tie) Clayton Biglow and Jacob Lees, 83, $1,815 each; 8. Bill Tutor, 82.5, $1,210.

Steer wrestling: First round: 1. (tie) Dalton Massey and Jace Melvin, 3.9, $3,901 each; 3. Tristan Martin, 4.0, $3,084; 4. Cody Devers, 4.2, $2,540; 5. (tie) Tucker Allen, Dakota Eldridge and Stetson Jorgensen, 4.3, $1,451 each; 8. Blake Knowles, 4.4, $363. Second round: 1. Timmy Sparing, 3.6, $4,173; 2. (tie) Blake Knowles, Tanner Milan, Joe Nelson and Ryan Nettle, 3.8, $2,812 each; 6. Will Lummus, 3.9, $1,451; 7. (tie) Hunter Cure and Gus Franzen, 4.0, $635 each. Average: 1. Blake Knowles, 8.2 seconds on two head, $6,259; 2. Dakota Eldridge, 8.4, $5,443; 3. (tie) Stetson Jorgensen and Gus Franzen, 8.5, $4,218 each; 5. (tie) Tanner Milan, Kyle Irwin and Timmy Sparing, 8.7, $2,177 each; 8. Tristan Martin, 8.8, $544.

Team roping: First round: 1. Cody Snow/Wesley Thorp, 4.5, $4,074 each; 2. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 4.6, $3,542; 3. Brenten Hall/Chase Tryan, 5.1, $3,011; 4. Dalton Turner/Blaine Turner, 5.2, $2,480; 5. (tie) Jr. Dees/Levi Lord and Clay Tryan/Jade Corkill, 5.3, $1,683 each; 7. Joshua Torres/Jonathan Torres, 5.4, $886; 8. Reno Stoebner/Russell Cardoza, 5.6, $354. Second round: 1. Coleman Proctor/Logan Medlin, 4.6 seconds, $4,074 each; 2. Dustin Egusquiza/Travis Graves, 4.9, $3,542; 3. Levi Simpson/Ryan Motes, 5.4, $3,011; 4. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nogueira and Rhen Richard/Jeremy Buhler, 5.5, $2,214 each; 6. (tie) Cory Kidd V/Lane Mitchell and Joshua Torres/Jonathan Torres, 5.6, $1,151 each; 8. (tie) Jason Stewart/B.J. Campbell and J.C. Yeahquo/L.J. Yeahquo, 6.4, $177 each. Average: 1. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 10.1 seconds on two head, $6,111 each; 2. Coleman Proctor/Logan Medlin, 10.3, $5,314; 3. Joshua Torres/Jonathan Torres, 11.0, $4,517; 4. Dustin Egusquiza/Travis Graves, 11.3, $3,720; 5. (tie) Levi Simpson/Ryan Motes and Rhen Richard/Jeremy Buhler, 11.5, $2,524 each; 7. J.C. Yeahquo/L.J. Yeahquo, 12.4, $1,328; 8. Jason Stewart/B.J. Campbell, 12.8, $531.

Saddle bronc: 1. Sage Newman, 89, $12,281; 2. Kade Bruno, 87, $9,416; 3. (tie) Kole Ashbacher and Damian Brennan, 85.5, $5,731 each; 5. Jake Clark, 84, $2,866; 6. Blaise Freeman, 83.5, $2,047; 7. Zeke Thurston, 82, $1,637; 8. (tie) Jacobs Crawley and Dawson Dahm, 81, $614 each.

Tie-down roping: First round: 1. Cory Solomon, 7.8, $4,123; 2. (tie) King Pickett and Caleb Smidt, 8.0, $3,317 each; 4. Shane Hanchey, 8.4, $2,510; 5. (tie) Ty Harris and Reese Riemer, 8.5, $1,703 each; 7. Kase Bacque, 8.9, $896; 8. (tie) Kincade Henry, Haven Meged, Bo Pickett and Riley Pruitt, 9.0, $90 each. Second round: 1. (tie) Cooper Martin and Haven Meged, 7.7, $3,854 each; 3. Westyn Hughes, 7.8, $3,048; 4. (tie) Chase Joyce and Michael Otero, 7.9, $2,241 each; 6. (tie) Kincade Henry, Lane Livingston and Lucas Potter, 8.2, $896 each. Average: 1. Caleb Smidt, 16.3 seconds on two head, $6,185; 2. Haven Meged, 16.7, $5,378; 3. Kincade Henry, 17.2, $4,571; 4. (tie) Shane Hanchey and Taylor Santos, 17.4, $3,361 each; 6. Kase Bacque, 17.6, $2,151; 7. Reese Riemer, 17.8, $1,345; 8. Justin Smith, 17.9, $538.

Barrel racing: 1. Katie Pascoe, 17.42, $10,947; 2. Tristan Parrish, 17.55, $8,758; 3. Abby Sutfin, 17.57, $7,116; 4. Leia Pluemer, 17.58, $5,474; 5. Shelley Morgan, 17.62, $4,379; 6. Rainy Robinson, 17.63, $3,284; 7. Lexie Goss, 17.64, $2,737; 8. Steely Steiner, 17.65, $2,463; 9. (tie) Emily Beisel and Stephanie Fryar, 17.68, $2,053 each; 11. Nellie Miller, 17.71, $1,642; 12. Sissy Winn, 17.73, $1,368; 13. Megan Champion, 17.79, $1,095; 14. Timber Allenbrand, 17.80, $821; 15. Mackenzie Huggler, 17.83, $547.

Bull riding: 1. Hayes Weight, 91, $12,197; 2. Trey Kimzey, 90.5, $9,351; 3. Lukasey Morris, 88.5, $6,911; 4. Justin Houston, 87.5, $4,472; 5. Connor Murnion, 87, $2,846; 6. (tie) Ouncie Mitchell and Ouncie Mitchell, 86.5, $2,033 each; 7. Trey Holston, 85, $1,626 each; 8. Riker Carter, 84, $1,220.

World's Oldest Rodeo

Prescott, Ariz., June 28-July 4

All-around cowboy: Seth Hall, $5,905, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Tim O'Connell, 87.5, $6,557; 2. (tie) Lane McGehee and Jess Pope, 86, $4,371 each; 4. (tie) Jacob Lees and Shane O'Connell, 85, $1,967 each; 6. (tie) Ty Breuer and Cole Franks, 84, $983 each; 8. (tie) Bodee Lammers, Bronc Marriott and Gauge McBride, 83, $219 each.

Steer wrestling: First round: 1. Cody Devers, 4.3, $2,576; 2. Bryton Edmundson, 4.9, $2,240; 3. (tie) Bridger Anderson, Timmy Sparing and Skyler Woolls, 5.3, $1,568 each; 6. Will Lummus, 5.5, $896; 7. Bear Pascoe, 5.8, $560; 8. Landris White, 6.0, $224. Second round: 1. Rowdy Parrott, 4.0, $2,576; 2. Wyatt Lindsay, 4.6, $2,240; 3. Bridger Chambers, 4.8, $1,904; 4. Matt Reeves, 5.1, $1,568; 5. Timmy Sparing, 5.3, $1,232; 6. Will Lummus, 5.5, $896; 7. Cody Moore, 5.6, $560; 8. Cal Wolfe, 5.8, $224. Average: 1. Timmy Sparing, 10.6 seconds on two head, $3,864; 2. Will Lummus, 11.0, $3,360; 3. Bridger Chambers, 11.9, $2,856; 4. Bear Pascoe, 12.7, $2,352; 5. Trey Nahrgang, 12.8, $1,848; 6. Bryton Edmundson, 13.1, $1,344; 7. Cody Moore, 13.2, $840; 8. Skyler Woolls, 13.4, $336.

Team roping: First round: 1. Cody Snow/Wesley Thorp, 5.7, $2,780 each; 2. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nogueira, Tanner James/Max Kuttler, Quinn Kesler/Caleb Hendrix and Kesley Phillips/Myles John, 6.3, $2,055 each; 5. (tie) Trey Blackmore/Kolt Campbell and Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 6.6, $1,148 each; 7. Jake Cooper/Sid Sporer, 6.8, $604; 8. Zach Kilgus/Jake Edwards, 6.9, $242. Second round: 1. (tie) Lightning Aguilera/Coleby Payne and Tyler Waters/Matt Sherwood, 5.9 seconds, $2,598 each; 3. (tie) Rhett Anderson/Phoenix Everano, Jr. Dees/Levi Lord and Tanner James/Max Kuttler, 6.3, $1,873 each; 5. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 6.6, $1,329; 6. Clint Summers/Ross Ashford, 6.7, $967; 7. Trey Blackmore/Kolt Campbell, 7.0, $604; 8. (tie) Jake Cooper/Sid Sporer and Justin Yost/Garrett Smith, 7.2, $121 each. Average: 1. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 12.9 seconds on two head, $4,170 each; 2. Lightning Aguilera/Coleby Payne, 13.2, $3,626; 3. Trey Blackmore/Kolt Campbell, 13.6, $3,082; 4. Clint Summers/Ross Ashford, 13.8, $2,538; 5. Jake Cooper/Sid Sporer, 14.0, $1,994; 6. (tie) Justin Yost/Garrett Smith, Pedro Egurrola/JC Flake and Tanner James/Max Kuttler, 14.6, $906 each.

Saddle bronc: 1. Tanner Butner, 86.5, $6,712; 2. Chase Brooks, 86, $5,146; 3. Cash Wilson, 85.5, $3,803; 4. (tie) Logan Cook and Sage Newman, 85, $2,013 each; 6. Kade Bruno, 83.5, $1,119; 7. (tie) Hardy Braden, Shorty Garrett and Will Pollock, 83, $522 each.

Tie-down roping: First round: 1. Garrett Jacobs, 9.1, $2,953; 2. Richard Newton, 9.2, $2,568; 3. Macon Murphy, 10.1, $2,182; 4. Caleb Smidt, 10.2, $1,797; 5. J. Cody Jones, 10.4, $1,412; 6. Trevor Hale, 10.8, $1,027; 7. (tie) Seth Hall and Haven Meged, 10.9, $449 each. Second round: 1. Blane Cox, 9.1 seconds, $2,953; 2. Lucas Potter, 10.1, $2,568; 3. Marcos Costa, 10.2, $2,182; 4. (tie) Adam Gray and Seth Hall, 10.3, $1,605 each; 6. Colton Farquer, 10.8, $1,027; 7. Colt Papy, 10.9, $642; 8. Richard Newton, 11.3, $257. Average: 1. Richard Newton, 20.5 seconds on two head, $4,429; 2. Seth Hall, 21.2, $3,851; 3. Colton Farquer, 21.9, $3,274; 4. Adam Gray, 22.3, $2,696; 5. Colt Papy, 22.4, $2,118; 6. Macon Murphy, 22.5, $1,541; 7. Marcos Costa, 22.7, $963; 8. Brody Stallard, 23.3, $385.

Barrel racing: First round: 1. Cheyenne Hattesen, 17.39, $2,487; 2. (tie) Halyn Lide and Kathy Petska, 17.57, $1,954 each; 4. Susan Siggins, 17.63, $1,540; 5. Jana Bean, 17.64, $1,184; 6. Kiersten Pettus, 17.66, $948; 7. (tie) Nellie Miller and Amy Sanborn, 17.71, $592 each; 9. Doskie Edwards, 17.74, $355; 10. Casey Mathis, 17.75, $237. Second round: 1. Cindy Smith, 17.15, $2,487; 2. Halyn Lide, 17.26, $2,132; 3. Casey Mathis, 17.28, $1,777; 4. Susan Siggins, 17.42, $1,540; 5. Cheyenne Hattesen, 17.44, $1,184; 6. Kathy Petska, 17.48, $948; 7. Sadie Wolaver, 17.51, $711; 8. Christina Gould, 17.65, $474; 9. (tie) Stacey Padilla and Kiersten Pettus, 17.66, $296 each. Average: 1. (tie) Cheyenne Hattesen and Halyn Lide, 34.83 seconds on two head, $2,310 each; 3. Casey Mathis, 35.03, $1,777; 4. (tie) Susan Siggins and Kathy Petska, 35.05, $1,362 each; 6. Sadie Wolaver, 35.29, $948; 7. Kiersten Pettus, 35.32, $711; 8. Christina Gould, 35.41, $474; 9. Amy Sanborn, 35.56, $355; 10. Tyra Kane, 35.70, $237.

Steer roping: First round: 1. J. Tom Fisher, 11.2, $1,127; 2. Cody Lee, 11.4, $932; 3. Dalton Walker, 11.7, $738; 4. Clay Long, 12.3, $544; 5. John E. Bland, 12.5, $350; 6. Chet Herren, 12.8, $194. Second round: 1. Cole Patterson, 12.0, $1,127; 2. Blake Deckard, 12.6, $932; 3. Mike Chase, 13.3, $738; 4. Cody Lee, 13.6, $544; 5. Ivan Stuart, 13.7, $350; 6. (tie) John Clark and Cooper Mills, 14.2, $97 each. Third round: 1. Cole Patterson, 10.9 seconds, $1,127; 2. Slade Wood, 11.2, $932; 3. J. Tom Fisher, 11.8, $738; 4. Hudson Wallace, 11.9, $544; 5. Mike Chase, 12.5, $350; 6. Cooper Mills, 12.7, $194. Average: 1. Cooper Mills, 40.8 seconds on three head, $1,690; 2. Mike Chase, 41.2, $1,399; 3. John E. Bland, 44.1, $1,107; 4. Cody Lee, 48.0, $816; 5. Cole Patterson, 22.9 on two head, $525; 6. J. Tom Fisher, 23.0, $291.

Bull riding: 1. Canyon Bass, 86, $7,329; 2. Levi Gray, 85.5, $5,619; 3. (tie) Ouncie Mitchell and Lukasey Morris, 81, $3,420 each; 5. Levi Boyd, 78, $1,710; 6. (tie) Josh Frost and Matt Palmer, 77, $1,099 each; 8. Robbie Taylor, 76, $733.

Mandan Rodeo Days

Mandan, N.D., July 2-4

Bareback: 1. Caleb Bennett, 88, $7,121; 2. Clayton Biglow, 87.5, $5,459; 3. (tie) Ty Breuer and Jacob Lees, 85.5, $3,323 each; 5. Leighton Berry, 84.5, $1,661; 6. (tie) Keenan Hayes, Mark Kreder and Trevar McAllister, 83, $949 each.

Steer wrestling: 1. (tie) Cyler Dowling and Chance Howard, 4.2, $3,067 each; 3. Caden Camp, 4.6, $2,556; 4. Colt Honey, 4.9, $2,215; 5. Tory Johnson, 5.2, $1,874; 6. (tie) Carson Johnston, Hoyt Kraeger and Riley Westhaver, 5.3, $1,193 each; 9. Reed Kraeger, 5.4, $511; 10. Bubba Boots, 5.7, $170.

Team roping: 1. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 5.2, $3,487 each; 2. (tie) Dustin Egusquiza/Travis Graves and Britt Williams/Cayden Cox, 5.7, $3,114 each; 4. (tie) Zach Kilgus/Jake Edwards and Kreece Thompson/Chad Williams, 5.8, $2,616 each; 6. Kellan Johnson/Carson Johnson, 6.0, $2,242; 7. Britt Smith/Jake Smith, 6.2, $1,993; 8. Clay Ullery/Matt Zancanella, 6.7, $1,744; 9. Layne Carson/Dustin Harris, 7.8, $1,495; 10. (tie) Ky Redstrom/Trevor Schnaufer and Clay Tryan/Jade Corkill, 9.3, $996 each; 12. Brenten Hall/Chase Tryan, 10.1, $498.

Saddle bronc: 1. Kolby Wanchuk, 87.5, $7,163; 2. Wyatt Casper, 86, $5,491; 3. (tie) Chase Brooks and Cole Elshere, 85.5, $3,343 each; 5. Shorty Garrett, 85, $1,671; 6. Weston Patterson, 84, $1,194; 7. Ross Griffin, 83.5, $955; 8. Allen Boore, 83, $716.

Tie-down roping: 1. Kase Bacque, 8.5, $4,594; 2. Macon Murphy, 9.0, $4,054; 3. Michael Otero, 9.1, $3,513; 4. Marcos Costa, 9.4, $2,973; 5. Paul David Tierney, 9.6, $2,432; 6. Cory Solomon, 9.7, $2,162; 7. Chance Oftedahl, 10.1, $1,892; 8. West Smith, 10.6, $1,622; 9. Brock Belkham, 10.8, $1,351; 10. Clint Kindred, 11.0, $1,081; 11. Myles Kenzy, 11.5, $811; 12. Joe Schmidt, 11.8, $541.

Barrel racing: 1. Paige Jones, 15.69, $5,002; 2. BryAnna Haluptzok, 15.74, $4,001; 3. Nicole Bice, 15.86, $3,251; 4. Ivy Saebens, 15.90, $2,501; 5. Tayla Moeykens, 16.02, $2,001; 6. Ashley Castleberry, 16.06, $1,501; 7. Maddy Dickens, 16.07, $1,250; 8. Cydney Peterson, 16.08, $1,125; 9. Londyn Ross, 16.09, $1,000; 10. Hallie Fulton, 16.10, $875; 11. Kendall Kennedy, 16.14, $750; 12. Josey Owens, 16.15, $625; 13. (tie) Hallie Hanssen and Sissy Winn, 16.16, $438 each; 15. Nikki Hansen, 16.20, $250.

Bull riding: 1. Matt Palmer, 90, $7,106; 2. Jace Trosclair, 88, $5,448; 3. Riggin Shippy, 86, $4,027; 4. Chris Bechthold, 84, $2,606; 5. (tie) Jeff Askey and Braden Richardson, 83.5, $1,421 each; 7. Josh Frost, 83, $948; 8. Wade Berg, 82, $711.

