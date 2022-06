Scoreboard: PRCA rodeo results

PRCA

Daines Ranch Pro Rodeo

Innisfail, Alberta, June 17-19

Bareback: 1. Ty Taypotat, 90, $1,434; 2. Anthony Thomas, 87, $1,187; 3. Pascal Isabelle, 85, $939; 4. Kody Lamb, 83, $692; 5. (tie) Dantan Bertsch and Caleb Bennett, 82.5, $346 each.

Steer wrestling: 1. Brock Butterfield, 4.5, $1,925; 2. Matt Richardson, 4.6, $1,764; 3. Tanner Milan, 4.7, $1,550; 4. (tie) Craig Weisgerber and Derek Frank, 4.8, $1,230 each; 6. Blake Gagnon, 4.9, $909; 7. Jacob Gardner, 5.1, $695; 8. (tie) Clay Guthrie, Evan Spady, Tim Kemp and Will Stovall, 5.2, $348 each.

Team roping: 1. Cole Davison/Kolton Schmidt, 4.6, $2,454 each; 2. (tie) Brett McCarroll/Clint Buhler and Brett Buss/Denim Ross, 4.9, $1,974 each; 4. Kent Drake/Kavis Drake, 5.0, $1,494; 5. Tel Flewelling/Tyrel Flewelling, 5.8, $1,174; 6. Logan Spady/Kash Bonnett, 5.9, $854; 7. Brandon Duperron/Colton Klassen, 6.6, $533; 8. Blake Larren/Doug Nott, 7.4, $213.

Saddle bronc: 1. Lucas Macza, 89, $2,027; 2. Kolby Wanchuk, 88.5, $1,665; 3. Logan Hay, 86, $1,303; 4. Houston Brown, 85.5, $941; 5. Kole Ashbacher, 84, $579; 6. Layton Green, 81.5, $362; 7. Josh Davison, 81, $217; 8. Ben Andersen, 79.5, $145.

Tie-down roping: 1. Ty Harris, 8.4, $2,351; 2. Stacy Cornet, 8.9, $2,045; 3. Dawson Johnson, 9.0, $1,738; 4. (tie) Clayton Smith and Bradley Chance Hays, 9.6, $1,278 each; 6. Dylan Knapp, 9.7, $818; 7. Jason Smith, 9.8, $511; 8. (tie) Travis Eller and Bruce Dunham, 9.9, $102 each.

Barrel racing: 1. Jessica Telford, 15.58, $3,234; 2. Jennifer Neudorf, 15.69, $2,749; 3. (tie) Kirby Penttila and Joleen Downey, 15.74, $2,102 each; 5. Bayleigh Choate, 15.75, $1,617; 6. Stacey Ruzicka, 15.79, $1,132; 7. Bradi Whiteside, 15.82, $808; 8. Taylor Manning, 15.83, $647; 9. (tie) Virginia Foran and Melissa Thiessen, 15.84, $526 each; 11. Kaybree Zunti, 15.85, $404; 12. (tie) Jordyn Tressider, and Raylee Edwards, 15.89, $162 each.

Breakaway roping: 1. Jade Kenney, 2.10, $1,686; 2. Payton Smith, 2.21, $1,466; 3. Taylor Flewelling, 2.27, $1,247; 4. Jessie Armstrong, 2.36, $1,026; 5. Bobbi Henderson, 2.46, $807; 6. (tie) Kendal Pierson and Lakota Bird, 2.51, $477 each; 8. Brittany Schuk, 2.66, $147.

Bull riding: 1. Jared Parsonage, 90.5, $1,663; 2. Wyatt Gleeson, 89, $1,376; 3. Edgar Durazo, 88, $1,089; 4. (tie) Jordan Hansen and Dakota Butter, 86, $659 each; 6. Ashton Sahli, 84, $287.

Stavely Pro Rodeo

Stavely, Alberta, June 17-19

Bareback: 1. Kody Lamb, 86.5, $1,240; 2. Linden Woods, 83.5, $1,026; 3. Pascal Isabelle, 81.5, $813; 4. Caleb Bennett, 81, $599; 5. (tie) Ty Taypotat and Chett Deitz, 79.5, $299 each.

Steer wrestling: 1. Jonny Webb, 3.9, $2,032; 2. Brock Butterfield, 4.0, $1,767; 3. Ben Ramey, 4.4, $1,502; 4. (tie) Tim Kemp and Lucas Parker, 4.5, $1,104 each; 6. Ryan Shuckburgh, 4.6, $707; 7. (tie) Zane Marcenko and James Struxness, 4.8, $309 each.

Team roping: 1. Cole Davison/Kolton Schmidt, 4.1, $1,903 each; 2. Brody Groves/Logan Groves, 5.0, $1,654; 3. Bobby Louis/Daniel Kaiser, 5.3, $1,406; 4. Justin McCarroll/Trent Tunke, 5.4, $1,158; 5. Bradon Duperron/Colton Klassen, 5.5, $910; 6. Roland McFadden/Jeremy Buhler, 5.6, $662; 7. Tuftin McLeod/Devin Wigemyr, 5.8, $414; 8. Stacy Cornet/Clint Weston, 5.9, $165.

Saddle bronc: 1. Lachlan Miller, 83, $1,278; 2. Dawson Dahm, 79, $1,058; 3. (tie) Tyrel Roberts and Brodie Roessler, 77.5, $727 each; 5. Logan Young, 75.5, $397; 6. (tie) Hunter Sawley and Chance Barrass, 75, $110.

Tie-down roping: 1. Jesse Popescul, 8.0, $1,859; 2. Colt Cornet, 8.2, $1,617; 3. Wyatt Hayes, 8.4, $1,374; 4. Brad Sommerfeld, 8.5, $1,132; 5. Scot Meeks, 9.1, $889; 6. (tie) Murray Pole and Clay Elliott, 9.4, $525 each; 8. Austin Hines, 9.5, $162.

Barrel racing: 1. Jennifer Neudorf, 15.27, $2,181; 2. Diane Skocdopole, 15.33, $1,854; 3. Bradi Whiteside, 15.47, $1,527; 4. (tie) Bayleigh Choate and Dena Millard, 15.48, $1,090 each; 6. Sonya Dodginghorse, 15.52, $763; 7. Amy Naismith, 15.59, $545; 8. Bertina Olafson, 15.60, $436; 9. Sandra Carter, 15.62, $382; 10. Bailey Sears, 15.65, $327; 11. Melissa Thiessen, 15.66, $273; 12. Lakota Bird, 15.67, $218.

Breakaway roping: 1. Aubrey Ross, 2.38, $1,578; 2. Brooke Auclair, 2.43, $1,372; 3. Taylor Flewelling, 2.51, $1,167; 4. Caitlyn Wiswell, 2.57, $961; 5. Harleigh Henderson, 2.58, $755; 6. Lakota Bird, 2.67, $549; 7. Bailey Hines, 2.70, $343; 8. Traci Aipperspach, 2.72, $137.

Bull riding: 1. (tie) Wyatt Gleeson, Edgar Durazo, and Tanner Eno, 85.5, $1,263 each; 4. Jordan Hansen, 85, $737; 5. Ashton Sahli, 84, $474; 6. Michael Ostashek, 83.5, $263.

Wildwood Bronc Bustin’

Wildwood, Alberta, June 18

First round: 1. Dawson Hay, 87.5, $1,193; 2. Layton Green, 87, $987; 3. (tie) Jake Watson and Kolby Wanchuk, 86, $679 each; 5. Dawson Dahm, 84, $370; 6. Houston Brown, 81.5, $206. Second round: 1. Logan Hay, 89, $1,193; 2. Layton Green, 88.5, $987; 3. Zeke Thurston, 87.5, $781; 4. Hunter Sawley, 86.5, $576; 5. (tie) Dawson Dahm, Chet Johnson and Ben Andersen, 85.5, $192 each. Finals: 1. (tie) Layton Green, on Calgary Stampede’s Yesterdays Delivery and Jake Watson, on Calgary Stampede’s Wild Cherry, 92.5 points, $2,879 each; 3. (tie) Dawson Dahm and Ben Andersen, 90.5, $1,234 each.

