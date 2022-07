Scoreboard: PRCA rodeo results

PRCA

Sheridan WYO Rodeo

Sheridan, Wyo., July 13-16

All-around cowboy: Taylor Santos, $9,950, tie-down roping and steer roping.

Bareback: 1. Cole Reiner, 89.5, $5,711; 2. Cooper Cooke, 86.5, $4,378; 3. Ethan Mazurenko, 85.5, $3,236; 4. (tie) Ty Breuer and Will Lowe, 85, $1,713 each; 6. (tie) Andy Gingerich, Tristan Hansen, Orin Larsen and Jayco Roper, 82, $571 each.

Steer wrestling: First round: 1. Eli Lord, 3.6, $2,421; 2. (tie) Dalton Massey and Rowdy Parrott, 3.7, $1,948 each; 4. Hoyt Kraeger, 3.9, $1,474; 5. (tie) Justin Kimsey, Blake Knowles and Timmy Sparing, 4.1, $842 each; 8. (tie) Caden Camp, Brady Thurston and Skyler Woolls, 4.3, $70 each. Second round: 1. (tie) Stan Branco, Cody Harmon and Will Lummus, 3.8, $2,106 each; 4. (tie) Tucker Allen, Josh Garner and Stetson Jorgensen, 4.0, $1,158 each; 7. Clayton Hass, 4.1, $526; 8. (tie) Payden McIntyre and Bryn Roy, 4.2, $105 each. Average: 1. (tie) Blake Knowles, Will Lummus, Rowdy Parrott and Dalton Massey, 8.4 seconds on two head, $2,922 each; 5. (tie) Payden McIntyre and Eli Lord, 8.7, $1,500 each; 7. Walt Arnold, 9.0, $790; 8. Justin Kimsey, 9.1, $316.

Team roping: First round: 1. Jr. Dees/Levi Lord, 5.9, $3,089 each; 2. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 6.2, $2,686; 3. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 6.3, $2,283; 4. Clay Tryan/Jade Corkill, 6.5, $1,880; 5. (tie) Bubba Buckaloo/Joseph Harrison, Jake Clay/Billie Jack Saebens and Cooper White/Tucker White, 6.6, $1,074 each; 8. (tie) Kreece Thompson/Chad Williams and Paul David Tierney/Tanner Braden, 6.7, $134 each. Second round: 1. Quinn Kesler/Caleb Hendrix, 5.7 seconds, $3,089 each; 2. Clay Tryan/Jade Corkill, 5.9, $2,686; 3. (tie) Peyton Holliday/Kolton Good and Rhen Richard/Jeremy Buhler, 6.3, $2,081 each; 5. (tie) Garrett Rogers/Justin Davis and Nelson Wyatt/Tyler Worley, 6.4, $1,276 each; 7. (tie) Jeff Flenniken/Jake Minor, Chad Masters/Paul Eaves, Britt Smith/Jake Smith and Garrett Tonozzi/T.J. Watts, 6.5, $235 each. Average: 1. Clay Tryan/Jade Corkill, 12.4 seconds on two head, $4,633 each; 2. Jr. Dees/Levi Lord, 12.8, $4,029; 3. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 13.5, $3,424; 4. (tie) Peyton Holliday/Kolton Good and Jeff Flenniken/Jake Minor, 14.0, $2,518 each; 6. Bubba Buckaloo/Joseph Harrison, 14.2, $1,611; 7. Hagen Peterson/Dylin Ahlstrom, 15.7, $1,007; 8. Riley Minor/Brady Minor, 16.0, $403.

Saddle bronc: 1. Tanner Butner, 92.5, $5,640; 2. Layton Green, 90.5, $4,324; 3. Sage Newman, 89.5, $3,196; 4. Riggin Smith, 88, $2,068; 5. Chet Johnson, 87, $1,316; 6. Stetson Dell Wright, 85.5, $940; 7. Taygen Schuelke, 85, $752; 8. Keene Justesen, 84.5, $564.

Tie-down roping: First round: 1. (tie) Tyson Durfey and Hudson Wallace, 7.8, $2,876 each; 3. Colt Papy, 8.0, $2,274; 4. Westyn Hughes, 8.2, $1,872; 5. (tie) Taylor Santos and Tate Teague, 8.3, $1,271 each; 7. Thomas Conway, 8.5, $669; 8. Hunter Herrin, 8.7, $267. Second round: 1. Riley Mason Webb, 7.2, $3,076; 2. Ryan Jarrett, 7.8, $2,675; 3. Blane Cox, 7.9, $2,274; 4. (tie) Adam Gray and Taylor Santos, 8.3, $1,672 each; 6. (tie) Riley Pruitt, Ryan Thibodeaux and Logan Vick, 8.4, $669 each. Average: 1. Taylor Santos, 16.6 seconds on two head, $4,614; 2. Hunter Herrin, 18.0, $4,012; 3. Tate Teague, 18.2, $3,411; 4. Paul David Tierney, 18.3, $2,809; 5. (tie) Rial Engelhart and Kase Bacque, 19.2, $1,906 each; 7. Wyatt Muggli, 19.5, $1,003; 8. Riley Pruitt, 19.7, $401.

Barrel racing: 1. Stevi Hillman, 17.09, $8,031; 2. Taycie Matthews, 17.33, $6,425; 3. Rachelle Riggers, 17.34, $5,220; 4. Lisa Lockhart, 17.35, $4,016; 5. Michelle Alley, 17.36, $3,213; 6. Katie Pascoe, 17.40, $2,409; 7. (tie) Lynette Clyde, Jordan Driver, Hailey Kinsel and Elizabeth Schmid, 17.43, $1,707 each; 11. Christine DeRenzo, 17.44, $1,205; 12. Margo Crowther, 17.48, $1,004; 13. Paige Jones, 17.49, $803; 14. Zoe Braman, 17.54, $602; 15. Londyn Ross, 17.56, $402.

Steer roping: First round: 1. Taylor Santos, 11.2, $1,694; 2. Travis Mills, 11.7, $1,473; 3. Chad Mathis, 11.9, $1,252; 4. (tie) Don Ed Eddleman and J. Tom Fisher, 12.0, $920 each; 6. Chet Herren, 12.1, $589; 7. Scott Snedecor, 12.2, $368; 8. Mike Chase, 12.5, $147. Second round: 1. Bryce Davis, 12.2, $1,694; 2. Billy Good, 12.7, $1,473; 3. Clay Long, 12.8, $1,252; 4. Martin Poindexter, 12.9, $1,031; 5. Tim Tillard, 13.2, $810; 6. Garrett Hale, 13.7, $589; 7. Scott Snedecor, 14.2, $368; 8. Don Ed Eddleman, 14.5, $147. Third round: 1. Tony Reina, 11.7, $1,694; 2. Scott Snedecor, 11.8, $1,473; 3. Martin Poindexter, 12.1, $1,252; 4. (tie) Rocky Patterson and Miles Williams, 12.3, $920 each; 6. Garrett Hale, 12.6, $589; 7. (tie) Tuff Hardman and Dalton Walker, 12.7, $258 each. Fourth round: 1. Garrett Hale, 12.1, $1,694; 2. (tie) Mike Chase and Ora Taton, 12.8, $1,362 each; 4. Cash Myers, 13.0, $1,031; 5. (tie) Taylor Santos and Scott Snedecor, 14.2, $700 each; 7. Connor McNeil, 14.8, $368; 8. Colby Davidson, 15.6, $147. Average: 1. Scott Snedecor, 52.4 seconds on four head, $3,387; 2. Garrett Hale, 52.9, $2,945; 3. Chet Herren, 57.3, $2,504; 4. Cash Myers, 58.4, $2,062; 5. Connor McNeil, 63.8, $1,620; 6. Tuff Hardman, 65.4, $1,178; 7. Troy Tillard, 74.0, $736; 8. Billy Good, 76.1, $295.

Bull riding: * 1. JR Stratford, 86, $6,917; 2. Stetson Dell Wright, 84.5, $5,524; 3. Jake Lockwood, 83.5, $4,330; 4. Tristen Hutchings, 83, $3,135; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Central Wyoming Fair & PRCA Rodeo

Casper, Wyo., July 12-16

Bareback: First round: 1. Cole Reiner, 87.5, $2,937; 2. Orin Larsen, 85, $2,252; 3. (tie) Waylon Bourgeois and Will Lowe, 84.5, $1,371 each; 5. (tie) Kyle Bloomquist and Ty Breuer, 83, $587 each; 7. (tie) Seth Hardwick, Keenan Hayes and Tilden Hooper, 82, $228 each. Finals: 1. Cole Reiner, 86.5, $1,650; 2. Seth Hardwick, 85.5, $1,250; 3. (tie) Jacek Frost, Brice Patterson and Rickey Williams, 83.5, $900 each; 4. Waylon Bourgeois, 83, $600; 5. Kyle Bloomquist, 82, $350; 6. (tie) Mark Kreder and Bronc Marriott, 81, $250 each. Average: 1. Cole Reiner, 174 points on two head, $2,937; 2. (tie) Seth Hardwick and Waylon Bourgeois, 167.5, $1,958 each; 4. Kyle Bloomquist, 165, $1,077; 5. Will Lowe, 164.5, $685; 6. Rickey Williams, 163.5, $490; 7. (tie) Mark Kreder and Ethan Mazurenko, 161, $343 each.

Steer wrestling: First round: 1. Newt Novich, 3.5, $3,305; 2. (tie) Ty Erickson, Shane Frey and Stetson Jorgensen, 3.6, $2,442 each; 5. Jason Thomas, 3.7, $1,580; 6. Winsten McGraw, 3.8, $1,149; 7. (tie) Kyle Broce, Payden McIntyre, Dylan Schroeder and Dirk Tavenner, 3.9, $251 each. Finals: 1. Dylan Schroeder, 3.8 seconds, $1,537; 2. (tie) Shane Frey and Stetson Jorgensen, 4.0, $1,140 each; 4. Jason Thomas, 4.6, $742; 5. Blake Mindemann, 4.7, $477; 6. Kyle Broce, 5.8, $265. Average: 1. (tie) Shane Frey and Stetson Jorgensen, 7.6 seconds on two head, $4,634 each; 3. Dylan Schroeder, 7.7, $3,664; 4. Jason Thomas, 8.3, $3,017; 5. Blake Mindemann, 8.7, $2,371; 6. Kyle Broce, 9.7, $1,724; 7. Ty Erickson, 12.3, $1,078; 8. Winsten McGraw, 18.2, $431.

Team roping: First round: 1. Riley Minor/Brady Minor, 4.3, $3,475 each; 2. (tie) Jeff Flenniken/Jake Minor and Nick Sartain/Billie Jack Saebens, 4.9, $2,795 each; 4. (tie) Brenten Hall/Chase Tryan, Tanner James/Jace Helton and Erich Rogers/Paden Bray, 5.0, $1,662 each; 7. (tie) Jack Graham/Reno Eddy, Jaxson Tucker/Wyatt Cox and Cooper White/Tucker White, 5.1, $353 each. Finals: 1. (tie) Jeff Flenniken/Jake Minor and Riley Minor/Brady Minor, 5.0 seconds, $1,206 each; 3. Cooper White/Tucker White, 5.4, $865; 4. Clayton Hass/Jake Long, 5.5, $637; 5. Paul David Tierney/Tanner Braden, 5.8, $410; 6. Nick Sartain/Billie Jack Saebens, 5.9, $228. Average: 1. Riley Minor/Brady Minor, 9.3 seconds on two head, $5,213 each; 2. Jeff Flenniken/Jake Minor, 9.9, $4,533; 3. Cooper White/Tucker White, 10.5, $3,853; 4. Clayton Hass/Jake Long, 10.7, $3,173; 5. Nick Sartain/Billie Jack Saebens, 10.8, $2,493; 6. Paul David Tierney/Tanner Braden, 11.1, $1,813; 7. Chace Thompson/Tyson Thompson, 11.4, $1,133; 8. Tanner James/Jace Helton, 11.8, $453.

Saddle bronc: First round: 1. Isaac Diaz, 84.5, $2,648; 2. (tie) Will Pollock, Isaac Richard, Garrett Uptain and Dean Wadsworth, 84, $1,280 each; 6. Brody Wells, 81.5, $441; 7. (tie) Jack Bentz and Mitch Pollock, 80, $309 each. Finals: 1. (tie) Shorty Garrett, and Colt Gordon, 85 points, $1,650 each; 2. Will Pollock, 82.5, $1,250; 3. Dean Wadsworth, 82, $900; 4. Brody Wells, 81.5, $600; 5. (tie) Brady Hill and Chet Johnson, 80, $350 each; 6. Mitch Pollock, 79, $250. Average: 1. Will Pollock, 166.5 points on two head, $2,648; 2. Dean Wadsworth, 166, $2,030; 3. Brody Wells, 163, $1,501; 4. Isaac Diaz, 161.5, $971; 5. (tie) Shorty Garrett and Mitch Pollock, 159, $530 each; 7. Chet Johnson, 158, $353; 8. Isaac Richard, 154, $265.

Tie-down roping: First round: 1. Lane Livingston, 8.8, $4,163; 2. Hunter Herrin, 8.9, $3,620; 3. Rial Engelhart, 9.0, $3,077; 4. Brushton Minton, 9.1, $2,534; 5. Caleb Smidt, 9.2, $1,991; 6. (tie) Wyatt Imus and Chance Thiessen, 9.5, $1,176 each; 8. Pryce Harris, 9.8, $362. Finals: 1. (tie) John Pereira and Paul David Tierney, 9.1 seconds, $1,653 each; 2. Lane Livingston, 9.6, $1,368; 3. Caleb Smidt, 9.7, $1,083; 4. (tie) John Pereira and Paul David Tierney, 10.0, $798 each; 5. J.D. McCuistion, 10.5, $513; 6. Wyatt Imus, 11.0, $285. Average: 1. Lane Livingston, 18.4 seconds on two head, $6,244; 2. Caleb Smidt, 18.9, $5,430; 3. Paul David Tierney, 19.5, $4,615; 4. John Pereira, 20.0, $3,801; 5. J.D. McCuistion, 20.4, $2,986; 6. Wyatt Imus, 20.5, $2,172; 7. Pryce Harris, 21.9, $1,357; 8. Tyler Boxleitner, 23.5, $543.

Barrel racing: First round: 1. Summer Kosel, 17.03 seconds, $5,019; 2. Hailey Kinsel, 17.09, $4,302; 3. Michelle Darling, 17.12, $3,585; 4. Stevi Hillman, 17.17, $3,107; 5. Jana Bean, 17.18, $2,390; 6. Megan McLeod-Sprague, 17.21, $1,912; 7. Kylee Scribner, 17.23, $1,434; 8. Margo Crowther, 17.25, $956; 9. Sadie Wolaver, 17.26, $717; 10. Brittany Pozzi Tonozzi, 17.29, $478. Finals: 1. Margo Crowther, 16.99, $2,125; 2. Summer Kosel, 17.04, $1,593; 3. Kylee Scribner, 17.07, $1,062; 4. Jana Bean, 17.17, $531. Average: 1. Summer Kosel, 34.07 seconds on two head, $5,019; 2. Margo Crowther, 34.24, $4,302; 3. Kylee Scribner, 34.30, $3,585; 4. Jana Bean, 34.35, $3,107; 5. Michelle Darling, 34.36, $2,390; 6. Hailey Kinsel, 34.39, $1,912; 7. Megan McLeod-Sprague, 34.49, $1,434; 8. Suzanne Brooks, 35.02, $956; 9. Sadie Wolaver, 39.60, $717; 10. Steely Steiner, 39.76, $478.

Bull riding: First round: 1. (tie) Dawson Gleaves, and Hayes Weight, 89.5, $2,401 each; 3. Canyon Bass, 88, $1,541; 4. Jace Trosclair, 87, $997; 5. Koby Radley, 86.5, $634; 6. (tie) Josh Frost and JR Stratford, 83, $408 each; 8. Connor Murnion, 81, $272. Finals leaders: No qualified rides. Average: 1. (tie) Hayes Weight and Dawson Gleaves, 89.5 points on one head, $2,440 each; 3. Canyon Bass, 88, $1,579; 4. Jace Trosclair, 87, $1,036; 5. Koby Radley, 86.5, $673; 8. Connor Murnion, 81, $492; 9. Rawley Johnson, 77, $401; no other qualified rides.

NFR Open Breakaway Roping

Colorado Springs, Colo., July 13-16

Breakaway roping: First round: 1. Martha Angelone, 2.40, $5,557; 2. Kirbie Gibbens, 2.70, $4,210; 3. (tie) Bradi Whiteside, Whitlee Burgess and Bailey Kieckbusch, 2.80, $2,077 each; 6. Candida Eldridge, 3.00, $842. Second round: 1. Lari Dee Guy, 2.20, $5,557; 2. (tie) Rickie Engesser, Allie Hoskins and TiAda Gray, 2.40, $3,087 each; 5. Martha Angelone, 2.60, $1,179; 6. Kirbie Gibbens, 2.70, $842. Average: 1. Martha Angelone, 5.00 seconds on two head, $5,557; 2. Kirbie Gibbens, 5.40, $4,210; 3. TiAda Gray, 5.50, $3,031; 4. Rickie Engesser, 5.70, $2.021; 5. Bailey Kieckbusch, 5.80, $1,178; 6. Whitlee Burgess, 6.50 $842. Semifinals: 1. Martha Angelone, 2.5, $6,736; 2. Rickie Engesser, 3.4, $5,052; 3. Bailey Kieckbusch, 12.2, $3,368; 4. Bradi Whiteside, 12.5, $1,684. Finals: 1. Martha Angelone, 3.0, $6,736; 2. Rickie Engesser, 5.0, $5,052; 3. Bailey Kieckbusch, 12.1, $3,368; 4. Bradi Whiteside, NT, $1,684.