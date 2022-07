Scoreboard: PRCA rodeo results

PRCA

Laramie Jubilee Days Xtreme Bulls

Laramie, Wyo., July 7

Bull riding: * 1. JR Stratford, 87.5, $4,410; 2. Brody Yeary, 84, $3,521; 3. Hayes Weight, 81.5, $2,760; 4. Dalan Duncan, 78, $1,999; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Killdeer Mountain Roundup PRCA Rodeo

Killdeer, N.D., July 3-4

All-around cowboy: Matt Peters, $2,767, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Jayco Roper, 88.5, $4,089; 2. Ty Breuer, 88, $3,135; 3. Caleb Bennett, 87, $2,317; 4. Mark Kreder, 84, $1,499; 5. Tanner Aus, 83.5, $954; 6. (tie) Clayton Biglow and Anthony Thomas, 83, $613 each; 8. (tie) George Gillespie IV and Tyler Griffin, 81, $204 each.

Steer wrestling: 1. River Voigt, 4.5, $2,162; 2. Trell Etbauer, 4.6, $1,880; 3. (tie) Ty Everson, Reed Kraeger and Sterling Lee, 5.1, $1,316 each; 6. Kris Anderson, 5.2, $752; 7. Caden Camp, 5.3, $470; 8. (tie) Jake Nelson and Quentin Wheeler, 6.2, $94 each.

Team roping: 1. Jake Orman/Brye Crites, 5.1, $2,822 each; 2. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 5.8, $2,525; 3. Cooper White/Tucker White, 6.2, $2,228; 4. (tie) Cameron Irwin/Cash Hetzel and Chasyn Ystaas/Chad Ystaas, 6.3, $1,782 each; 6. Payden Emmett/Lucas Falconer, 7.4, $1,337; 7. Cash Duty/Matt Schieck, 10.5, $1,040; 8. Trevor Olson/Brayden Wiesen, 10.6, $743; 9. Brit Ellerman/Trae Smith, 10.7, $446; 10. Clay Holz/Ty Talsma, 10.8, $149.

Saddle bronc: 1. Lefty Marvel Holman, 87, $4,286; 2. (tie) Jade Blackwell and Dylan Schofield, 86, $2,858 each; 4. Riggin Smith, 85, $1,572; 5. Isaac Diaz, 84.5, $1,000; 6. (tie) Houston Brown, Wyatt Casper and Cameron Messier, 83, $572 each.

Tie-down roping: 1. Matt Peters, 8.8, $2,767; 2. Treg Schaack, 9.1, $2,406; 3. Dallen McIntire, 9.2, $2,045; 4. (tie) Karson Kolacek and Jason Vohs, 9.4, $1,504 each; 6. Myles Kenzy, 9.6, $963; 7. (tie) Stratton Kohr and Grant Turek, 9.9, $421 each.

Barrel racing: 1. Fonda Melby, 17.47, $2,632; 2. Jessica Routier, 17.54, $2,237; 3. (tie) Summer Kosel, Latricia Mundorf and Jamie Olsen, 17.56, $1,579 each; 6. (tie) Molly Otto and Allison Pauley, 17.62, $790 each; 8. Ashley Castleberry, 17.65, $526; 9. Hallie Fulton, 17.71, $461; 10. Nikki Hansen, 17.72, $395; 11. Jodi Nelson, 17.76, $329; 12. Tammy Carpenter, 17.80, $263.

Bull riding: * 1. Mason Spain, 85, $2,467; 2. Corey Maier, 82, $1,934; 3. Dalton Wright, 78, $1,477; 4. Chris Bechthold, 75, $1,020; 5. Clayton Appelhans, 71, $716; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Killdeer Breakaway Roping

Killdeer, N.D., July 3-4

Breakaway roping: 1. Paige Wiseman, 1.7, $5,085; 2. (tie) Beau Peterson and Tibba Smith, 1.8, $3,687 each; 4. Tiffany Schieck, 1.9, $2,543; 5. (tie) Jenna Lee Adams, Cora Borman, Randa Clabaugh, Rickie Engesser, Madison Outhier and Sidney Peters, 2.0, $1,314 each; 11. (tie) Martha Angelone and Cheyanne Guillory, 2.1, $699 each; 13. (tie) Josie Conner and Tacy Webb, 2.2, $445 each; 15. (tie) Jordi Edens and Brandy Schaack, 2.3, $127 each.

Black Hills Roundup

Belle Fourche, S.D., July 1-4

All-around cowboy: Blake Deckard, $1,845, tie-down roping and steer roping.

Bareback: 1. Houston Herbert, 87.5, $2,405; 2. Rickey Williams, 83.5, $1,844; 3. Dean Thompson, 82.5, $1,363; 4. Ty Breuer, 82, $882; 5. Keenan Hayes, 80, $561; 6. Tyler Griffin, 78, $401; 7. Gauge McBride, 76, $321; 8. Andy Gingerich, 66, $241.

Steer wrestling: 1. Kody Woodward, 3.9, $2,590; 2. Caden Camp, 4.0, $2,317; 3. Reed Kraeger, 4.2, $2,045; 4. (tie) Sam Goings and Riley Reiss, 4.3, $1,636 each; 6. Chance Howard, 4.4, $1,227; 7. Billy Boldon, 4.5, $954; 8. Trell Etbauer, 4.7, $682; 9. Kalane Anders, 4.9, $409; 10. (tie) Justin Dahl, Joe Nelson and Ryan Rivinius, 5.2, $45 each.

Team roping: First round: 1. Pedro Egurrola/JC Flake, 4.7, $1,748 each; 2. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 4.8, $1,520; 3. (tie) Jake Clay/Billie Jack Saebens and Kolton Schmidt/Cole Davison, 4.9, $1,178 each; 5. (tie) Cameron Irwin/Cash Hetzel and Chace Thompson/Tyson Thompson, 5.4, $722 each; 7. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 5.5, $380; 8. (tie) Jake Cooper/Sid Sporer and Cory Kidd V/Lane Mitchell, 5.6, $76 each. Second round: 1. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 3.6, $1,748 each; 2. (tie) Bubba Buckaloo/Joseph Harrison and Clay Ullery/Matt Zancanella, 4.5, $1,406 each; 4. (tie) Payden Emmett/Lucas Falconer, Britt Smith/Jake Smith and Nelson Wyatt/Tyler Worley, 4.6, $836 each; 7. (tie) Curry Kirchner/Reagan Ward and Joshua Torres/Jonathan Torres, 4.8, $266 each. Average: 1. Kolton Schmidt/Cole Davison, 10.3 seconds on two head, $2,622 each; 2. Joshua Torres/Jonathan Torres, 10.8, $2,280; 3. Cory Kidd V/Lane Mitchell, 11.2, $1,938; 4. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 11.4, $1,596; 5. Jake Clay/Billie Jack Saebens, 11.8, $1,254; 6. Cameron Irwin/Cash Hetzel, 13.4, $912; 7. Chace Thompson/Tyson Thompson, 16.5, $570; 8. Britt Williams/Cayden Cox, 17.0, $228.

Saddle bronc: 1. Wade Sundell, 90, $5,696; 2. Shorty Garrett, 88, $4,367; 3. (tie) Cole Elshere and Jacob Kammerer, 87.5, $2,658 each; 5. (tie) Logan Cook and Layton Green, 87, $1,139 each; 7. Leon Fountain, 86.5, $760; 8. Isaac Diaz, 86, $570.

Tie-down roping: 1. Stetson Vest, 9.0, $4,429; 2. Westyn Hughes, 9.3, $3,963; 3. Kincade Henry, 9.4, $3,497; 4. Marcos Costa, 9.5, $3,031; 5. Ryan Thibodeaux, 9.9, $2,564; 6. Cooper Mathews, 10.0, $2,098; 7. (tie) Chris McCuistion, Dillon Mundorf and Paul David Tierney, 10.1, $1,166 each; 10. (tie) Beau Cooper and Jeremiah Peek, 10.2, $117 each.

Barrel racing: 1. Kassie Mowry, 16.96, $3,942; 2. Jordon Briggs, 16.97, $3,154; 3. Sissy Winn, 17.16, $2,563; 4. Latricia Mundorf, 17.17, $1,971; 5. Stevi Hillman, 17.23, $1,577; 6. Ari-Anna Flynn, 17.25, $1,183; 7. Destri Devenport, 17.26, $986; 8. Paige Jones, 17.28, $887; 9. Ivy Saebens, 17.29, $788; 10. Kristen Zancanella, 17.35, $690; 11. Jamie Chaffin, 17.37, $591; 12. BryAnna Haluptzok, 17.41, $493; 13. Cheyenne Wimberley, 17.45, $394; 14. Tamara Reinhardt, 17.47, $296; 15. Ceri Ward, 17.49, $197.

Steer roping: First round: 1. Cole Patterson, 10.2, $1,427; 2. Jess Tierney, 10.5, $1,181; 3. Ora Taton, 10.8, $935; 4. (tie) Clay Long and Slade Wood, 10.9, $566 each; 6. Corey Ross, 11.1, $246. Second round: 1. Garrett Hale, 9.0 seconds, $1,427; 2. Bryce Davis, 9.2, $1,181; 3. Dalton Walker, 9.8, $935; 4. J. Tom Fisher, 10.3, $689; 5. Blake Deckard, 10.6, $443; 6. Taylor Santos, 10.7, $246. Third round: 1. Jess Tierney, 8.6 seconds, $1,427; 2. Hudson Wallace, 9.1, $1,181; 3. Cole Patterson, 9.3, $935; 4. John E. Bland, 9.5, $689; 5. Pake Sorey, 9.6, $443; 6. Vin Fisher Jr., 9.7, $246. Average: 1. Clay Long, 32.5 seconds on three head, $2,140; 2. Cole Patterson, 33.2, $1,771; 3. Blake Deckard, 34.4, $1,402; 4. Chet Herren, 36.5, $1,033; 5. Scott Snedecor, 36.8, $664; 6. Tony Reina, 37.6, $369.

Bull riding: * 1. Josh Frost, 88.5, $6,196; 2. Jestyn Woodward, 82, $5,386; no other qualified rides. *(all totals include ground money).