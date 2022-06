Scoreboard: PRCA rodeo results

PRCA

Fallon County Xtreme Broncs

Baker, May 27

Saddle bronc: First round: 1. Sage Newman, 85.5, $4,738; 2. Layton Green, 83.5, $3,632; 3. Wade Sundell, 82.5, $2,685; 4. Tanner Butner, 82, $1,737; 5. (tie) Chase Brooks and Logan Hay, 81, $948 each; 7. Ben Andersen, 80, $632; 8. (tie) Kade Bruno and Brody Cress, 79.5, $237 each. Finals: 1. Sage Newman, 88, $4,211; 2. Wade Sundell, 87.5, $3,158; 3. (tie) Chase Brooks, Kade Bruno and Layton Green, 85, $1,053 each. Average leaders: 1. Sage Newman, 173.5 points on two head; 2. Wade Sundell, 170; 3. Layton Green, 168.5; 4. (tie) Chase Brooks and Tanner Butner, 166 each; 6. Kade Bruno, 164.5.

Back When They Bucked

Deadwood, S.D., May 29-30

Bareback: First round: 1. Wyatt Denny, 85.5, $2,538; 2. Donny Proffit, 85, $1,946; 3. Ben Kramer, 84.5, $1,438; 4. Tanner Aus, 83.5, $931; 5. Ty Breuer, 82.5, $592; 6. Orin Larsen, 81.5, $423; 7. Bobby Reynolds, 77, $338; 8. Kody Lamb, 75.5, $254. Finals: 1. (tie) Tanner Aus, and Donny Proffit, 88.5, $1,974 each; 3. Wyatt Denny, 87, $1,128; 4. Orin Larsen, 86.5, $564. Average leaders: 1. (tie) Donny Proffit and Donny Proffit, 173.5 points on two head each; 3. (tie) Wyatt Denny and Wyatt Denny, 172.5 each; 5. (tie) Tanner Aus and Tanner Aus, 172 each.

Steer wrestling: First round: 1. Joe Wilson, 4.2, $1,703; 2. (tie) Austin Madison, Cameron Morman, Timmy Sparing and Dirk Tavenner, 4.5, $1,147 each; 6. (tie) Ty Everson, Nick Guy, Gage Hesse, Reed Kraeger and Jake Nelson, 4.9, $222 each. Finals: 1. Ty Erickson, 4.3, $856; 2. Dirk Tavenner, 4.5, $708; 3. Gage Hesse, 4.8, $561; 4. Reed Kraeger, 5.0, $413; 5. Austin Madison, 5.3, $266; 6. Timmy Sparing, 5.8, $148. Average: 1. Dirk Tavenner, 9.0 seconds on two head, $2,554; 2. Ty Erickson, 9.3, $2,221; 3. Gage Hesse, 9.7, $1,888; 4. Austin Madison, 9.8, $1,554; 5. Reed Kraeger, 9.9, $1,221; 6. Timmy Sparing, 10.3, $888; 7. Ty Everson, 11.0, $555; 8. Nick Guy, 11.1, $222.

Saddle bronc: First round: 1. Sage Newman, 90.5, $2,521; 2. (tie) Brody Cress and Kolby Wanchuk, 85.5, $1,681 each; 4. Layton Green, 84.5, $924; 5. (tie) Logan Cook and Ty Manke, 84, $504 each; 7. (tie) Damian Brennan and Wyatt Casper, 82, $294 each. Finals: 1. Sage Newman, 90, $2,241; 2. Wyatt Casper, 89, $1,681; 3. Brody Cress, 88.5, $1,120; 4. Layton Green, 86.5, $560. Average leaders: 1. Sage Newman, 180.5 points on two head; 2. Brody Cress, 174; 3. (tie) Layton Green and Wyatt Casper, 171 each; 5. Damian Brennan, 164; 6. Ty Manke, 162.

"Take the Oath" Extreme Bulls

Manti, Utah, May 30

Bull riding: 1. Josh Frost, 89, $3,976; 2. Garrett Smith, 87, $3,048; 3. (tie) Wylee Hurst and Matt Palmer, 86.5, $1,856 each; 5. (tie) Riley Barg and Wade Berg, 85, $795 each; 7. (tie) Briggs Madsen and Payton Dean Nelson, 84, $464 each.

Will Rogers Stampede

Claremore, Okla., May 27-29

All-around cowboy: (tie) Clay Clayman, steer wrestling and team roping, and Mason Appleton, tie-down roping and team roping, $1,833 each.

Bareback: 1. Tanner Aus, 86, $1,849; 2. Waylon Bourgeois, 84, $1,401; 3. (tie) Tyler Griffin and Clay Jorgenson, 82, $840 each; 5. (tie) Tim Murphy and Jayco Roper, 81, $336 each.

Steer wrestling: 1. Peter Fager, 3.8, $2,357; 2. Bryton Edmundson, 3.9, $2,049; 3. Jake Johnson, 4.0, $1,742; 4. (tie) Stockton Graves and Tyler Waguespack, 4.1, $1,281 each; 6. Riley Duvall, 4.2, $820; 7. Skyler Woolls, 4.4, $512; 8. Grayson Allred, 4.5, $205.

Team roping: 1. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 4.3, $2,679 each; 2. J.C. Yeahquo/L.J. Yeahquo, 4.5, $2,397; 3. (tie) Mason Appleton/Clay Clayman, Brett Christensen/Shannon Frascht and Casey Tew/Boogie Ray, 4.6, $1,833 each; 6. Trevor Howard/Cody Heflin, 5.0, $1,269; 7. (tie) Zach Kilgus/Jake Edwards and Nick Sartain/Austin Rogers, 5.5, $846 each; 9. (tie) Cooper Bruce/Ryan Von Ahn, Garrett Elmore/Landen Glenn, Jesse Stipes/Casey Stipes and Kyle Winslow/Levi Walter, 5.6, $141 each.

Saddle bronc: 1. Cort Scheer, 87, $1,918; 2. Jacobs Crawley, 85, $1,470; 3. Parker Kempfer, 84.5, $1,087; 4. Brody Wells, 82, $703; 5. Parker Fleet, 81, $447; 6. (tie) Colt Gordon, Timothy Troyer and Dean Wadsworth, 79, $256 each.

Tie-down roping: 1. Colt Papy, 9.2, $2,697; 2. Tom Crouse, 9.4, $2,413; 3. Trent Creager, 9.5, $2,129; 4. Glenn Jackson, 9.6, $1,845; 5. (tie) Seth Emerson and Cash Fuesz, 9.8, $1,419 each; 7. Marley Berger, 10.3, $994; 8. Jonathan Isaacs, 10.6, $710; 9. Austin Lawrence, 10.9, $426; 10. (tie) Sam Dixon, J.W. Hammonds and Robert Mathis, 11.2, $47 each.

Barrel racing: 1. Laura Mote, 16.94, $3,239; 2. Ilyssa Riley, 17.26, $2,591; 3. Katie Chism, 17.33, $2,106; 4. (tie) Shannon McReynolds, Lindsey Muggli and Nicholas Sartain, 17.45, $1,458 each; 6. Carlee Otero, 17.50, $972; 7. Taycie Matthews, 17.53, $810; 8. Jennifer Driver, 17.59, $729; 9. Jessica Routier, 17.60, $648; 10. Lisa Lockhart, 17.61, $567; 11. McKenzie Morgan, 17.67, $486; 12. Jordan Driver, 17.71, $405; 13. Leslie Smalygo, 17.75, $324; 14. Sadie Wolaver, 17.77, $243; 15. Stephanie Joyner, 17.80, $162.

Steer roping: First round: 1. Reo Lohse, 11.3, $1,608; 2. (tie) Tuff Hardman and Hudson Wallace, 11.6, $1,192 each; 4. Trey Wallace, 12.0, $776; 5. Cody Lee, 12.4, $499; 6. Slade Wood, 13.1, $277. Second round: 1. (tie) Vin Fisher Jr. and Brodie Poppino, 10.0, $1,470 each; 3. Taylor Santos, 10.2, $1,054; 4. Rocky Patterson, 10.6, $776; 5. Kelton McMillen, 11.0, $499; 6. Cole Patterson, 11.1, $277. Third round: 1. Brodie Poppino, 9.6, $1,608; 2. Laramie Allen, 10.1, $1,331; 3. (tie) Brian Garr, Chet Herren, Dee Kyler Jr. and Clay Long, 10.6, $652 each. Average: 1. Rocky Patterson, 36.3 seconds on three head, $2,413; 2. (tie) Cody Lee and Clay Long, 37.7, $1,789 each; 4. Cole Patterson, 38.9, $1,165; 5. Hudson Wallace, 39.1, $749; 6. Chet Herren, 39.4, $416.

Bull riding: * 1. Maverick Potter, 86.5, $2,045; 2. Ernie Courson Jr, 86, $1,575; 3. (tie) Trey Benton III and Trey Kimzey, 85.5, $970 each; 5. Kole Bowman, 85, $499; 6. Latrell Long, 82, $365; 7. Trey Holston, 76, $298; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

