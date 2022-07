Scoreboard: PRCA rodeo results

PRCA

Wolf Point Wild Horse Stampede

Wolf Point, July 7-9

All-around cowboy: Luke Gee, $427, bull riding and steer wrestling.

Bareback: 1. Caleb Bennett, 85.5, $1,349; 2. Tristan Hansen, 78, $1,022; 3. Will Norstrom, 75, $736; 4. Tucker Zingg, 73, $491; no other qualified rides.

Steer wrestling: First round: 1. Caden Camp, 3.9, $1,139; 2. Riley Reiss, 4.0, $854; 3. Billy Boldon, 4.7, $569; 4. Ross Mosher, 5.0, $285. Second round: 1. (tie) Trevin Baumann and Eli Lord, 4.3 seconds, $1,139 each; 2. Cameron Morman, 4.7, $854; 3. (tie) Newt Novich and Riley Reiss, 4.9, $569 each; 4. (tie) Kyle Callaway and Luke Gee, 5.0, $285 each. Average: 1. Eli Lord, 10.2 seconds on two head, $1,708; 2. Kyle Whitaker, 10.7, $1,281; 3. Newt Novich, 11.1, $854; 4. Luke Gee, 11.6, $427.

Team roping: First round: 1. Clay Ullery/Matt Zancanella, 6.2, $1,107 each; 2. (tie) Travis Stovall/Parker Murnion and Clint Summers/Ross Ashford, 6.3, $692 each; 4. Jacob Hickman/Mason Okke, 7.6, $277. Second round: 1. Britt Williams/Cayden Cox, 5.1, $1,107 each; 2. (tie) Delon Parker/Ryan Zurcher and Clay Ullery/Matt Zancanella, 5.7, $692 each; 4. Jacob Hickman/Mason Okke, 6.3, $277. Average: 1. Clay Ullery/Matt Zancanella, 11.9 seconds on two head, $1,660 each; 2. Jacob Hickman/Mason Okke, 13.9, $1,245; 3. Layne Carson/Jess Chase, 20.1, $830; 4. Shayne Bishop/Chris Barthelmess, 23.2, $415.

Saddle bronc: 1. Chuck Schmidt, 82, $1,979; 2. Josh Davison, 80, $1,499; 3. (tie) Jake Foster and Jacob Kammerer, 79, $900 each; 5. Talon Elshere, 77, $420; 6. (tie) Liam Pauley and Lane Stirling, 76, $150 each.

Tie-down roping: First round: 1. J.C. Crowley, 10.2, $1,171; 2. Joe Schmidt, 10.4, $878; 3. Shay Keller, 10.5, $585; 4. Bodie Mattson, 11.3, $293. Second round: 1. Trey Young, 9.2, $1,171; 2. Shay Keller, 9.9, $878; 3. Lee Sivertsen, 10.0, $585; 4. Blake Eggl, 10.3, $293. Average: 1. Shay Keller, 20.4 seconds on two head, $1,756; 2. Jess Woodward, 22.0, $1,317; 3. Scot Meeks, 26.1, $878; 4. J Billingsley, 26.2, $439.

Barrel racing: 1. Erin Williams, 17.78, $1,678; 2. Brittney Barnett, 17.91, $1,438; 3. Jessica Routier, 17.94, $1,199; 4. Kristen Zancanella, 17.97, $1,039; 5. Ashley Day, 17.99, $799; 6. Kristi Steffes, 18.19, $639; 7. Heather Crowley, 18.36, $479; 8. (tie) Cora Borman and Nikki Hansen, 18.41, $280 each; 10. Carmel Wright, 18.43, $160.

Bull riding: * 1. Dustin Jenkins, 71, $4,974; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Wolf Point Breakaway Roping

Wolf Point, July 7-9

Breakaway roping: 1. (tie) Cheyanne Guillory and Calby Hanson, 2.7, $1,758 each; 3. (tie) Jacey Fortier and Kassie Kautzman, 3.0, $1,268 each; 5. Taylor Hanchey, 3.1, $900; 6. Cally Eckroth, 3.4, $654; 7. Samantha Fulton, 3.5, $409; 8. (tie) Sloan Anderson and Halley Kleemann, 3.6, $82 each.

Drummond PRCA Rodeo

Drummond, July 10

All-around cowboy: Caleb McMillan, $423, bull riding, tie-down roping, steer wrestling and team roping.

Bareback: 1. Trevar McAllister, 81, $545; 2. Will Norstrom, 76.5, $409; 3. Ty Owens, 69, $273; no other qualified rides.

Steer wrestling: 1. Logan Beattie, 4.7, $827; 2. Jake Nelson, 5.5, $620; 3. Will Powell, 5.6, $414; 4. Kolby Bignell, 6.1, $207.

Team roping: 1. Wheaton Williams/Chase Gauger, 7.0, $1,056 each; 2. (tie) Jade Gardner/John Bell and Alonzo Skunkcap/Caleb Guardipee, 8.5, $783 each; 4. Aaron Tsinigine/Kyle Lucas, 8.6, $510; 5. Ian Austiguy/Sam Levine, 10.1, $328; 6. Jack Graham/Reno Eddy, 12.5, $182.

Saddle bronc: 1. Tanner Hollenback, 77, $696; 2. Brand J Morgan, 76, $522; 3. Kain Stroh, 74, $348; no other qualified rides.

Tie-down roping: 1. Landon Williams, 11.4, $846; 2. Ty Wilcox, 15.1, $635; 3. Caleb McMillan, 16.6, $423; 4. Quinn McQueary, 19.1, $212.

Barrel racing: 1. Gayleen Malone, 19.00, $734; 2. Tammy Carpenter, 19.05, $638; 3. Alicia Bird, 19.12, $543; 4. Adrianna Rohrer, 19.14, $447; 5. Taylour Russell, 19.45, $351; 6. Abigail Knight, 19.66, $255; 7. (tie) Barbie Lunman and Emily Reynolds, 19.78, $112 each.

Bull riding: No qualified rides.

Laramie Jubilee Days

Laramie, Wyo., July 8-10

All-around cowboy: Brandt Ross, $1,284, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. (tie) Keenan Hayes, and Chad Rutherford, 86.5 points, $2,416 each; 3. Leighton Berry, 86, $1,550; 4. (tie) Mason Clements and Wyatt Denny, 84, $821 each; 6. Donny Proffit, 83.5, $456; 7. Caleb Bennett, 83, $365; 8. Craig Wisehart, 82, $274.

Steer wrestling: 1. Joe Nelson, 4.1, $1,632; 2. (tie) Jacob Edler and Stockton Graves, 4.5, $1,313 each; 4. (tie) Kalane Anders and Kyle Irwin, 4.6, $887 each; 6. (tie) Matt Jodie and Cole Trainor, 4.7, $461 each; 8. Dylan Schroeder, 4.8, $142.

Team roping: 1. (tie) Tanner James/Cole Wilson, Junior Nogueira/Kaleb Driggers and Cooper White/Tucker White, 5.1 seconds, $2,082 each; 4. (tie) Austin Crist/Josh Fillmore and Braden Pirrung/Coley Nicholls, 5.4, $1,301 each; 6. (tie) Peter Bennett/Brandt Ross and Luke Brown/Hunter Koch, 5.6, $677 each; 8. Britt Smith/Jake Smith, 5.9, $208.

Saddle bronc: 1. Tanner Butner, 85.5, $2,964; 2. (tie) Logan Hay and Cort Scheer, 85, $1,976 each; 4. (tie) Damian Brennan and Houston Brown, 83, $889 each; 6. Lefty Marvel Holman, 81, $494; 7. (tie) Sam Martin and Joe Priebe, 80.5, $346 each.

Tie-down roping: 1. Riley Wakefield, 8.3, $1,956; 2. Cody Waldrop, 8.7, $1,619; 3. Cody Darnell, 9.4, $1,281; 4. Owen Wahlert, 10.0, $944; 5. Brandt Ross, 10.1, $607; 6. (tie) Darnell Johnson, Jake Pratt and Clay Reiner, 10.3, $112 each.

Barrel racing: 1. Sadie Wolaver, 17.34, $2,448; 2. Jamie Olsen, 17.38, $2,081; 3. Tarryn Lee, 17.46, $1,713; 4. Brittyn Rocha, 17.49, $1,469; 5. Jessica Routier, 17.54, $1,224; 6. (tie) Latricia Mundorf and Peyton Stepanoff, 17.61, $734 each; 8. Jana Perry, 17.67, $490; 9. Hailey Kinsel, 17.68, $428; 10. Fallon Forbes, 17.69, $367; 11. Donna Tippen, 17.71, $306; 12. Kaitlin Schuck, 17.72, $245.

Bull riding: * 1. Hayes Weight, 86.5, $2,404; 2. (tie) Dawson Gleaves and Laramie Mosley, 85, $1,730 each; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Laramie Breakaway Roping

Laramie, Wyo., July 8-10

Breakaway roping: 1. Whitney Thurmond, 2.2, $1,554; 2. Amber Crawford, 2.6, $1,286; 3. Brighton Bauman, 3.1, $1,018; 4. (tie) Samantha Fulton, Jordan Jo Hollabaugh, Tiffany Schieck and Shawnee Sherwood, 3.2, $375 each.