Scoreboard: PRCA rodeo results

NFR Open

Colorado Springs, Colo., July 13-16

Bareback: First round: 1. Kaycee Feild, 87.5, $5,557; 2. Garrett Shadbolt, 86.5, $4,210; 3. Chad Rutherford, 84.5, $3,031; 4. Kade Sonnier, 83, $2,021; 5. Ty Breuer, 82, $1,179; 6. Keenan Hayes, 80.5, $842. Second round: 1. Ty Breuer, 86.5, $5,557; 2. (tie) Kaycee Feild and Ty Pope, 85, $3,621 each; 4. Keenan Hayes, 84, $2,021; 5. Zack Brown, 83, $1,179; 6. Nick Pelke, 82.5, $842. Average: 1. Kaycee Feild, 172.5 points on two head, $5,557; 2. Ty Breuer, 168.5, $4,210; 3. Chad Rutherford, 166.5, $3,031; 4. Garrett Shadbolt, 166, $2,021; 5. Keenan Hayes, 164.5, $1,179; 6. Kade Sonnier, 163.5, $842. Semifinals: 1. Ty Pope, 88, $6,736; 2. Kade Sonnier, 86, $5,050; 3. Keenan Hayes, 85, $3,368; 4. Kaycee Feild, 84.5, $1,684. Finals: 1. (tie) Ty Pope, and Kade Sonnier, 86.5 points, $5,894 each; 3. (tie) Keenan Hayes and Kaycee Feild, 86, $2,526 each.

National Champion: Ty Pope

Steer wrestling: First round: 1. Kyler Dick, 4.2, $5,630; 2. (tie) Stan Branco, Cody Moore and Cade Staton, 4.6, $3,128 each; 5. Brian Snell, 4.8, $1,194; 6. Cameron Morman, 4.9, $853. Second round: 1. Cody Cabral, 4.1, $5,630; 2. Sterling Lambert, 4.2, $4,265; 3. Dalton Massey, 4.3, $3,071; 4. Olin Ellsworth, 4.5, $2,047; 5. Ryan Shuckburgh, 4.6, $1,194; 6. Kyle Irwin, 4.7, $853. Average: 1. Cody Cabral, 9.5 seconds on two head, $5,630; 2. Stan Branco, 9.8, $4,265; 3. (tie) Kyler Dick and Ryan Nettle, 10.5, $2,559 each; 5. Cade Staton, 10.6, $1,194; 6. Kyle Irwin, 10.8; $853. Semifinals: 1. Kyle Irwin, 4.1 seconds, $6,824; 2. (tie) Cody Cabral, Cade Staton and Gavin Soileau, 4.8, $3,412 each. Finals: 1. Kyle Irwin, 3.8, $6,824; 2. Cade Staton, 4.9, $5,118; 3. Cody Cabral, 7.0, $3,412; 4. Gavin Soileau, 14.3, $1,706.

National Champion: Kyle Irwin

Team roping: First round: 1. Marcus Theriot/Cole Curry, 5.9, $5,630 each; 2. Clint Wallace/Ryan Von Ahn, 6.2, $4,265; 3. Rhen Richard/Jeremy Buhler, 6.3, $3,071; 4. Radley Day/Taylor Williams, 6.4, $2,047; 5. Brady Tryan/Justin Viles, 6.8, $1,194; 6. Garrett Rogers/Russell Cardoza, 7.0, $853. Second round: 1. Dustin Egusquiza/Travis Graves, 4.2 seconds, $5,630 each; 2. Garrett Tonozzi/T.J. Watts, 5.4, $4,265; 3. Dawson Graham/Dillon Graham, 5.5, $3,071; 4. (tie) Lane Stock/Justin Simon and Derrick Begay/T.J. Brown, 5.6, $1,621 each; 6. Blake Hirdes/Dalton Pearce, 5.8, $853. Average: 1. Rhen Richard/Jeremy Buhler, 12.4 seconds on two head, $5,630 each; 2. Marcus Theriot/Cole Curry, 12.6, $4,265; 3. Derrick Begay/T.J. Brown, 13.4, $3,071; 4. Blake Hirdes/Dalton Pearce, 14.8, $2,047; 5. Logan Bonnett/Keely Bonnett, 15.8, $1,194; 6. Jake Clay/Austin Rogers, 16.2, $853. Semifinals: 1. Marcus Theriot/Cole Curry, 5.6, $6,824 each; 2. Derrick Begay/T.J. Brown, 5.9, $5,118; 3. Jake Clay/Austin Rogers, 6.1, $3,412; 4. Blake Hirdes/Dalton Pearce, 6.6, 1,706. Finals: 1. Blake Hirdes/Dalton Pearce, 5.3 seconds, $6,824 each; 2. Jake Clay/Austin Rogers, 9.8, $5,118; 3. Marcus Theriot/Cole Curry, 14.7, $3,412; 4. Derrick Begay/T.J. Brown, NT, $1,706.

National Champions: Blake Hirdes/Dalton Pearce

Saddle bronc: First round: 1. Kade Bruno, 87.5, $5,594; 2. Ryder Wright, 85.5, $4,238; 3. Jesse James Kirby, 82.5, $3,051; 4. Houston Brown, 81.5, $2,034; 5. Jade Blackwell, 81, $1,187; 6. Jacobs Crawley, 80.5, $848. Second round: 1. Mitch Pollock, 84, $5,594; 2. Jacobs Crawley, 83, $4,238; 3. (tie) Kade Bruno and Reed Neely, 82, $2,543 each; 5. Houston Brown, 81.5, $1,187; 6. Jesse James Kirby, 81, $848. Average: 1. Kade Bruno, 169.5 points on two head, $5,594; 2. Ryder Wright, 164.5, $4,238; 3. (tie) Jacobs Crawley and Jesse James Kirby, 163.5, $2,543 each; 5. Houston Brown, 163, $1,187; 6. Jade Blackwell, 158, $848. Semifinals: 1. Reed Neely, 85.5, $6,780; 2. Kade Bruno, 85, $5,085; 3. Jacobs Crawley, 80.5, $3,390; 4. Treyson Antonick, 71.5, $1,695. Finals: 1. Kade Bruno, 90, $6,780; 2. Reed Neely, 83.5, $5,085; 3. (tie) Jacobs Crawley and Treyson Antonick, 81, $2,543 each.

Nation Champion: Kade Bruno

Tie-down roping: First round: 1. (tie) Brushton Minton and Macon Murphy, 8.4, $4,947 each; 3. Landon Williams, 8.8, $3,071; 4. Blake Ash, 9.0, $2,047; 5. Jesse Popescul, 9.1, $1,194; 6. Seth Hall, 9.2, $853. Second round: 1. Jake Hannum, 8.1, $5,630; 2. Randall Carlisle, 8.8, $4,265; 3. Blake Ash, 9.3, $3,071; 4. Macon Murphy, 9.5, $2,047; 5. Sy Felton, 10.3, $1,194; 6. Riley Wakefield, 10.4, $853. Average: 1. Macon Murphy, 17.9 seconds on two head, $5,630; 2. Blake Ash, 18.3, $4,265; 3. Brushton Minton, 19.9, $3,071; 4. Cody Darnell, 20.0, $2,047; 5. Landon Williams, 20.2, $1,194; 6. Taylor Santos, 20.7, $853. Semifinals: 1. Taylor Santos, 7.9, $6,824; 2. Macon Murphy, 8.4, $5,118; 3. Jase Staudt, 8.8, $3,412; 4. Sy Felton, 9.0, $1,706. Finals: 1. Taylor Santos, 8.6, $6,824; 2. Sy Felton, 9.7, $5,118; 3. Jase Staudt, 11.3, $3,412; 4. Macon Murphy, 17.9, $1,706.

National Champion: Taylor Santos

Barrel racing: First round: 1. Leslie Smalygo, 17.27, $5,630; 2. Shelley Morgan, 17.33, $4,265; 3. (tie) Amanda Welsh and Jessica Routier, 17.51, $2,559 each; 5. Sarah Rose Waguespack, 17.54, $1,194; 6. (tie) Kacey Gartner and Megan Champion, 17.55, $427 each. Second round: 1. Jordon Briggs, 17.00, $5,630; 2. Marcie Wilson, 17.23, $4,265; 3. Cheyenne Allan, 17.30, $3,071; 4. Shelley Morgan, 17.32, $2,047; 5. Tarryn Lee, 17.44, $1,194; 6. Jessica Routier, 17.45, $853. Average: 1. Jordon Briggs, 34.63 seconds on two head, $5,630; 2. Shelley Morgan, 34.65, $4,265; 3. Cheyenne Allan, 34.89, $3.071; 4. Jessica Routier, 34.96, $2,047; 5. Marcie Wilson, 34.97, $1,194; 6. Sarah Rose Waguespack, 35.03, $853. Semifinals: 1. Jordon Briggs, 17.21, $6,824; 2. Shelley Morgan, 17.22, $5,118; 3. Cheyenne Allan, 17.40, $3,412; 4. Leslie Smalygo, 17.52, $1,706. Finals: 1. Cheyenne Allan, 17.04, $6,824; 2. Jordon Briggs, 17.17, $5,118; 3. Shelley Morgan, 17.40, $3,412; 4. Leslie Smalygo, 17.43, $1,706.

National Champion: Cheyenne Allan

Bull riding: First round: 1. Braidy Randolph, 87.5, $5,688; 2. Jeff Askey, 83, $4,350; 3. Grayson Cole, 82, $3,179; 4. Chance Schott, 80, $2,175; 5. Cody McCandless, 67, $1,338; no other qualified rides. Second round: 1. Stetson Dell Wright, 88.5, $5,521; 2. Riggin Shippy, 85, $4,183; 3. Aaron Williams, 83.5, $3,011; 4. Jeff Askey, 83, $2,008; 5. Brady Portenier, 81, $1,171; 6. Braidy Randolph, 68, $837. Average: 1. Jeff Askey, 166 points on two head, $5,521; 2. Braidy Randolph, 155.5, $4,183; 3. Stetson Dell Wright, 88.5 on one head, $3,011; 4. Riggin Shippy, 85, $2,008; 5. Aaron Williams, 83.5, $1,171; 6. Grayson Cole, 82, $837. Semifinals: 1. No qualified rides. Finals: 1. Braidy Randolph, 86, $6,692; no other qualified rides.

National Champion: Braidy Randolph