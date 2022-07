Scoreboard: PRCA rodeo results

PRCA

Cheney Rodeo

Cheney, Wash., July 8-10

All-around cowboy: Jared Parke, $2,961, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Austin Foss, 84, $2,143; 2. Clay Stone, 81, $1,643; 3. Rylee Heath, 77.5, $1,214; 4. (tie) Jacob Raine and Rickey Williams, 77, $643 each; 6. Trevar McAllister, 76, $357; 7. (tie) Dylan Riggins and Tucker Zingg, 74, $250 each.

Steer wrestling: 1. Cody Cabral, 5.0, $1,946; 2. Blake Knowles, 5.1, $1,692; 3. (tie) Justin Kimsey and Mike McGinn, 5.2, $1,311 each; 5. Kaden Greenfield, 6.6, $931; 6. Gus McGinn, 7.8, $677; 7. (tie) Jesse Brown and Bryce Harrison, 8.1, $296 each.

Team roping: 1. Riley Minor/Brady Minor, 4.7, $2,700 each; 2. Jared Parke/Jaylen Eldridge, 5.2, $2,347; 3. Brandon Beers/Daniel Braman IV, 5.7, $1,995; 4. Dawson Graham/Dillon Graham, 6.0, $1,643; 5. Garrett Rogers/Justin Davis, 6.5, $1,291; 6. Levi Simpson/Ryan Motes, 6.8, $939; 7. Dillon Holyfield/Daxton Jim, 7.5, $587; 8. Cutter Machado/Dalton Pearce, 7.6, $235.

Saddle bronc: 1. Tim Ditrich, 82, $2,279; 2. Jesse James Kirby, 78, $1,747; 3. (tie) Tanner Butner and Nick Joyce, 77, $1,063 each; 5. Cole Biggers, 71, $532; 6. Jack Bentz, 66, $380; 7. Bailey Bench, 65, $304; no other qualified rides.

Tie-down roping: 1. Cody Craig, 7.9, $2,821; 2. Matt Shiozawa, 8.0, $2,453; 3. Quade Hiatt, 8.1, $2,085; 4. (tie) Bo Pickett and Reese Riemer, 8.2, $1,533 each; 6. Shad Mayfield, 8.4, $981; 7. Jared Parke, 8.7, $613; 8. Kass Kayser, 8.8, $245.

Barrel racing: 1. Rachelle Riggers, 17.36, $2,031; 2. Darby Fox, 17.52, $1,741; 3. (tie) Jodi Goodrich, Tayla Moeykens and Rainy Robinson, 17.62, $1,225 each; 6. Kaitlyn Duby, 17.63, $774; 7. Shelly Mull, 17.75, $580; 8. Jordan Minor, 17.76, $387; 9. Jacee Currin, 17.84, $290; 10. Jodi Fox, 17.87, $193.

Bull riding: * 1. Dustin Jenkins, 73, $7,756; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Rooftop Rodeo

Estes Park, Colo., July 6-11

All-around cowboy: Seth Hall, $2,753, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Bill Tutor, 87, $5,168; 2. Keenan Hayes, 86.5, $3,962; 3. Garrett Shadbolt, 84.5, $2,928; 4. (tie) Lane McGehee and Chad Rutherford, 84, $1,550 each; 6. (tie) Waylon Bourgeois and Tyler Griffin, 83.5, $775 each; 8. (tie) Colton Crawford and Cole Reiner, 83, $258 each.

Steer wrestling: First round: 1. Sam Goings, 3.8, $1,807; 2. Stockton Graves, 4.1, $1,495; 3. Travis Munro, 4.2, $1,184; 4. Cody Devers, 4.3, $872; 5. (tie) Ty Allred, Grady Payne and Landris White, 4.6, $291 each. Second round: 1. (tie) Caden Camp and Talon Roseland, 3.3, $1,807 each; 2. Clayton Hass, 3.5, $1,495; 3. (tie) Kyler Dick and Shane Frey, 3.6, $1,028 each; 5. (tie) Kyle Irwin, Eli Lord and Landris White, 3.9, $436 each. Average: 1. (tie) Cody Devers, Sam Goings, Kyler Dick and Landris White, 8.5 seconds on two head, $2,009 each; 5. Rowdy Parrott, 8.9, $841; 6. Eli Lord, 9.0, $467.

Team roping: First round: 1. Coleman Proctor/Logan Medlin, 4.3, $1,869 each; 2. Brenten Hall/Chase Tryan, 4.6, $1,547; 3. (tie) Chad Masters/Paul Eaves and Kolton Schmidt/Cole Davison, 4.7, $1,064 each; 5. (tie) Luke Brown/Hunter Koch, Payden Emmett/Lucas Falconer and Cody Snow/Wesley Thorp, 4.8, $301 each. Second round: 1. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 3.9, $1,869 each; 2. Tyler Wade/Trey Yates, 4.0, $1,547; 3. Coy Rahlmann/Douglas Rich, 4.1, $1,225; 4. Rhen Richard/Jeremy Buhler, 4.4, $902; 5. Coleman Proctor/Logan Medlin, 4.5, $580; 6. Austin Crist/Josh Fillmore, 5.2, $322. Average: 1. Coleman Proctor/Logan Medlin, 8.8 seconds on two head, $2,804 each; 2. Chad Masters/Paul Eaves, 10.3, $2,320; 3. J.C. Yeahquo/L.J. Yeahquo, 10.6, $1,837; 4. Kolton Schmidt/Cole Davison, 10.9, $1,354; 5. Paul Beckett/Jesse Jolly, 12.8, $870; 6. Austin Crist/Josh Fillmore, 15.5, $483.

Saddle bronc: 1. Ross Griffin, 85.5, $5,725; 2. Statler Wright, 84.5, $4,389; 3. Chet Johnson, 84, $3,244; 4. Houston Brown, 83, $2,099; 5. (tie) Jacobs Crawley and Jake Watson, 82.5, $1,145 each; 7. Spencer Wright, 82, $763; 8. (tie) Sterling Crawley and Riggin Smith, 81.5, $286 each.

Tie-down roping: First round: 1. Riley Pruitt, 7.4, $1,890; 2. Lane Livingston, 7.9, $1,644; 3. Cody Craig, 9.1, $1,397; 4. Ryan Thibodeaux, 9.4, $1,151; 5. Blane Cox, 9.8, $904; 6. Jeremiah Peek, 10.2, $657; 7. (tie) Macon Murphy, Brody Stallard and Buck Tate, 10.4, $192 each. Second round: 1. (tie) Kasen Brennise and Hunter Reaume, 8.2, $1,890 each; 2. Garrett Jacobs, 8.6, $1,644; 3. Blake Chauvin, 8.8, $1,397; 4. Cash Enderli, 8.9, $1,151; 5. (tie) Seth Hall, Cason Kingsbury, West Smith and Brody Stallard, 9.1, $657 each; 8. Chance Derner, 9.2, $164. Average: 1. Brody Stallard, 19.5 seconds on two head, $2,835; 2. Marcos Costa, 19.8, $2,465; 3. Seth Hall, 20.0, $2,096; 4. Hunter Reaume, 20.4, $1,726; 5. (tie) Blane Cox and Cash Enderli, 20.6, $1,171 each; 7. Jase Staudt, 20.9, $616; 8. (tie) Jeremiah Peek and Chance Derner, 21.1, $123 each.

Barrel racing: 1. Tarryn Lee, 16.36, $4,177; 2. Nicole Driggers, 16.39, $3,342; 3. Shelley Morgan, 16.45, $2,715; 4. (tie) Josey Owens and Londyn Ross, 16.49, $1,880 each; 6. Margo Crowther, 16.54, $1,253; 7. (tie) Carley Cervi and Kelly Yates, 16.57, $992 each; 9. Michelle Darling, 16.58, $835; 10. Kathryn Varian, 16.62, $731; 11. Sadie Wolaver, 16.64, $627; 12. Keyla Polizello Costa, 16.66, $522; 13. (tie) Elizabeth Ellis and Sarah Waguespack, 16.67, $366 each; 15. (tie) Suzanne Brooks, Laura Mote and Jessica Routier, 16.69, $70 each.

Bull riding: 1. Jesse Flores, 87, $4,169; 2. Ernie Courson Jr, 86, $3,196; 3. Brody Yeary, 85.5, $2,362; 4. (tie) Casey Roberts and Robbie Taylor, 84.5, $1,251 each; 6. JR Stratford, 84, $695; 7. Koby Radley, 82, $556; 8. Colton Byram, 81, $417.

Silver State Stampede

Elko, Nev., July 8-10

Bareback: 1. Waylon Bourgeois, 88, $3,525; 2. (tie) Taylor Broussard and Cole Reiner, 86, $2,350 each; 4. Tilden Hooper, 85.5, $1,293; 5. Jacob Raine, 83, $823; 6. Bronc Marriott, 82.5, $588; 7. Kaycee Feild, 82, $470; 8. Austin Foss, 81, $353.

Steer wrestling: 1. Cody Cabral, 3.5, $3,661; 2. (tie) Stan Branco, Blake Mindemann, Rowdy Parrott and Tyler Waguespack, 3.6, $2,698 each; 6. (tie) Tristan Martin and Joe Nelson, 3.8, $1,542 each; 8. (tie) Stetson Jorgensen and Jason Thomas, 4.1, $771 each; 10. Clayton Hass, 4.2, $193.

Team roping: 1. Travis Whitlow/Tyler Whitlow, 4.1, $3,389 each; 2. Brenten Hall/Chase Tryan, 4.2, $3,147; 3. Coleman Proctor/Logan Medlin, 4.4, $2,905; 4. (tie) Lightning Aguilera/Coleby Payne and Levi Simpson/Ryan Motes, 4.8, $2,542 each; 6. Marcus Theriot/Cole Curry, 4.9, $2,178; 7. Nelson Wyatt/Tyler Worley, 5.0, $1,936; 8. (tie) Chace Thompson/Tyson Thompson, Clay Tryan/Jade Corkill and Tyler Wade/Trey Yates, 5.1, $1,452 each; 11. Kreece Thompson/Chad Williams, 5.5, $726; 12. Casey Thomas/Wyatt Ahlstrom, 6.5, $484.

Saddle bronc: 1. Colt Gordon, 87.5, $4,258; 2. Ryder Wright, 87, $3,265; 3. Allen Boore, 86.5, $2,413; 4. Brody Wells, 85.5, $1,561; 5. Mitch Pollock, 85, $994; 6. (tie) Jake Burwash, Jacobs Crawley and Brady Hill, 84, $568 each.

Tie-down roping: 1. (tie) John Douch and Shane Hanchey, 8.3, $4,662 each; 3. (tie) Reese Riemer and Chance Thiessen, 8.6, $3,497 each; 5. Sy Felton, 9.0, $2,623; 6. Lucas Potter, 9.3, $2,331; 7. Stetson Vest, 9.5, $2,040; 8. Brushton Minton, 9.8, $1,748; 9. King Pickett, 10.0, $1,457; 10. (tie) Chase Joyce and Grady Kirkes, 10.1, $1,020 each; 12. (tie) Ladd King and John Pereira, 10.4, $291 each.

Barrel racing: 1. Terri Wood Gates, 17.01, $4,113; 2. Macee McAllister, 17.39, $3,291; 3. Italy Sheehan, 17.45, $2,674; 4. Leia Pluemer, 17.47, $2,057; 5. Sarah Waguespack, 17.51, $1,645; 6. Jordan Driver, 17.58, $1,234; 7. Teressa Peck, 17.61, $1,028; 8. (tie) Savannah Bennett and Darby Fox, 17.62, $874 each; 10. (tie) Timber Allenbrand and Kailee Murdock, 17.64, $668 each; 12. Keyla Polizello Costa, 17.72, $514; 13. Kylee Scribner, 17.73, $411; 14. Kylie Martinez, 17.76, $309; 15. Sheena Robbins, 17.80, $206.

Bull riding: * 1. Creek Young, 92, $4,446; 2. JR Stratford, 90.5, $3,448; 3. Canyon Bass, 87, $2,592; 4. Jack Gilmore, 85, $1,736; 5. Jace Trosclair, 84.5, $1,165; 6. Koby Radley, 82.5, $880; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Dinosaur Roundup Rodeo

Vernal, Utah, July 7-9

Bareback: 1. Tilden Hooper, 86.5, $3,913; 2. Jacek Frost, 83.5, $3,000; 3. Caleb Bennett, 82.5, $2,217; 4. (tie) Trenten Montero and Dean Thompson, 82, $1,174 each; 6. (tie) Kaycee Feild and Lane McGehee, 81, $587 each; 8. (tie) Keenan Hayes, Tim Murphy and Donny Proffit, 80, $130 each.

Steer wrestling: 1. Clayton Hass, 3.6, $3,885; 2. Caden Camp, 3.8, $3,476; 3. Rowdy Parrott, 4.1, $3,067; 4. (tie) Mason Couch, Bryton Edmundson, Olin Hannum and Tyler Waguespack, 4.2, $2,045 each; 8. Justin Shaffer, 4.3, $1,022; 9. (tie) Cash Robb and Bryn Roy, 4.5, $409 each.

Team roping: 1. Coy Rahlmann/Douglas Rich, 4.2, $2,961 each; 2. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 4.5, $2,750; 3. Coleman Proctor/Logan Medlin, 4.7, $2,538; 4. Dustin Egusquiza/Travis Graves, 4.8, $2,327; 5. Levi Simpson/Ryan Motes, 4.9, $2,115; 6. Rhett Anderson/Max Kuttler, 5.0, $1,904; 7. Jr. Dees/Levi Lord, 5.2, $1,692; 8. Wyatt Imus/Caleb Anderson, 5.3, $1,481; 9. (tie) Jeff Flenniken/Jake Minor and Chad Masters/Paul Eaves, 5.5, $1,163 each; 11. Dawson Graham/Dillon Graham, 5.6, $635; 12. Howard Hutchings/Scotty Lauaki, 7.6, $423.

Saddle bronc: 1. CoBurn Bradshaw, 88.5, $4,004; 2. Ryder Wright, 87.5, $3,070; 3. Ben Andersen, 87, $2,269; 4. Statler Wright, 86.5, $1,468; 5. Will Pollock, 86, $934; 6. Allen Boore, 85, $667; 7. Brody Wells, 84, $534; 8. (tie) Kade Bruno and Jake Watson, 82.5, $200 each.

Tie-down roping: 1. Shad Mayfield, 7.9, $5,034; 2. Zack Kirkpatrick, 8.1, $4,442; 3. (tie) Shane Hanchey and AJ Jordan, 8.4, $3,553 each; 5. (tie) Beau Cooper and Marcos Costa, 8.5, $2,517 each; 7. Cory Solomon, 8.7, $2,073; 8. (tie) Tom Crouse, Colton Kofoed and Matt Shiozawa, 8.9, $1,481 each; 11. (tie) Kincade Henry, Trenton Smith and Jase Staudt, 9.0, $494 each.

Barrel racing: 1. Jordon Briggs, 17.21, $5,129; 2. Kailee Murdock, 17.25, $4,103; 3. Meka Farr, 17.34, $3,334; 4. Sadie Wolaver, 17.37, $2,564; 5. Macee McAllister, 17.38, $2,051; 6. Savannah Bennett, 17.42, $1,539; 7. Nicole Driggers, 17.45, $1,282; 8. Jimmie Smith, 17.47, $1,154; 9. Suzanne Brooks, 17.48, $1,026; 10. (tie) Andrea Busby and Terri Wood Gates, 17.58, $833 each; 12. Acey Pinkston, 17.59, $641; 13. Jillette Atkinson, 17.61, $513; 14. Jordan Driver, 17.62, $385; 15. (tie) Lynette Clyde, Maddy Dickens, Kelli Thouvenell and Donna Tippen, 17.65, $64 each.

Bull riding: No qualified rides.