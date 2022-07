Scoreboard: PRCA rodeo results

Central Montana PRCA Rodeo

Lewistown, July 27-28

All-around cowboy: Caleb Berquist, $2,513, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Caleb Bennett, 89.5, $2,507; 2. Clay Stone, 88, $1,922; 3. Waylon Bourgeois, 86.5, $1,421; 4. George Gillespie IV, 84, $919; 5. Trevar McAllister, 83, $585; 6. Rocker Steiner, 82.5, $418; 7. (tie) Mike Solberg and Tucker Zingg, 81, $292 each.

Steer wrestling: 1. (tie) Brady Boyce and Ty Erickson, 4.6, $1,744 each; 3. Dirk Tavenner, 4.7, $1,250; 4. (tie) Kris Anderson and Kolby Bignell, 5.0, $757 each; 6. Bridger Chambers, 5.3, $329.

Team roping: 1. Levi Simpson/Ryan Motes, 4.6, $2,508 each; 2. Garrett Rogers/Justin Davis, 4.9, $2,181; 3. Kolton Schmidt/Cole Davison, 5.0, $1,854; 4. Aaron Tsinigine/Kasper Roy, 5.2, $1,527; 5. Radley Day/Jared Bilby, 5.4, $1,199; 6. Sid Sorge/Taner Sorge, 5.7, $872; 7. Caleb Berquist/Teegan Leno, 6.3, $545; 8. Cadee Williams/Landon Williams, 7.2, $218.

Saddle bronc: 1. Jake Watson, 87, $3,220; 2. (tie) Isaac Diaz and Q Taylor, 85, $2,147 each; 4. Jake Burwash, 84, $1,181; 5. Brody Wells, 83.5, $751; 6. Damian Brennan, 82.5, $537; 7. Blaise Freeman, 82, $429; 8. Zeke Thurston, 80, $322.

Tie-down roping: 1. Caleb Berquist, 8.6, $1,967; 2. (tie) Zack Jongbloed and Benny Mosley, 8.8, $1,582 each; 4. (tie) Haven Meged and Jason Smith, 8.9, $1,069 each; 6. Clayton Smith, 9.1, $684; 7. Tyler Boxleitner, 10.0, $428; 8. Shane Smith, 10.5, $171.

Barrel racing: 1. Maggie Poloncic, 17.35, $2,069; 2. Hailey Garrison, 17.37, $1,773; 3. Alexis McDonald, 17.40, $1,478; 4. (tie) Ashley Day and Tia Murphy, 17.44, $1,133 each; 6. Heather Crowley, 17.46, $788; 7. Tisha Larsen, 17.58, $591; 8. Rene Cloninger, 17.61, $394; 9. (tie) Abigail Knight and Heidi Schmid, 17.72, $246 each.

Bull riding: * 1. Tristan O'Neal, 83, $1,963; 2. Logan Peterson, 82.5, $1,522; 3. (tie) Jordan Hansen and Jake Lockwood, 81, $955 each; 5. McCoy Morton, 77, $514; 6. Jared Parsonage, 72, $388; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Lewistown Breakaway Roping

Lewistown, July 27-28

Breakaway roping: 1. (tie) Callahan Otoupalik and Tiffany Schieck, 1.9, $2,695 each; 3. Elizabeth French, 2.0, $2,040; 4. (tie) Peggy Garman and Sammy Taylor, 2.1, $1,603 each; 6. Lynn Smith, 2.2, $1,020; 7. Lari Dee Guy, 2.4, $729; 8. (tie) Bryana Lehrmann and McKinnon Little, 2.5, $546 each; 10. (tie) Mandy Newman and Dusti Stockton, 2.6, $401 each; 12. (tie) Meghan McGinley and Kaycee Sherrard, 2.7, $146 each.

California Rodeo Salinas

Salinas, Calif., July 21-24

All-around cowboy: Tyler Pearson, $5,108, steer wrestling and team roping.

Bareback: First round: 1. R.C. Landingham, 86, $5,771; 2. Cooper Cooke, 84, $4,425; 3. Taylor Broussard, 83.5, $3,270; 4. (tie) Cole Franks and Cole Reiner, 83, $1,731 each; 6. Jacob Raine, 82, $962; 7. (tie) Mason Clements and Tilden Hooper, 81, $673 each. Finals: 1. Cole Reiner, 88, $1,650; 2. R.C. Landingham, 86, $1,250; 3. Cole Franks, 85.5, $900; 4. Seth Hardwick, 85, $600; 5. Mason Clements, 84.5, $350; 6. (tie) Taylor Broussard and Kody Lamb, 81, $125 each. Average: 1. R.C. Landingham, 172 points on two head, $5,771; 2. Cole Reiner, 171, $4,425; 3. Cole Franks, 168.5, $3,270; 4. Mason Clements, 165.5, $2,116; 5. Taylor Broussard, 164.5, $1,347; 6. Seth Hardwick, 164, $962; 7. Kody Lamb, 159, $770; 8. Jacob Raine, 158, $577.

Steer wrestling: First round: 1. Bridger Anderson, 6.1, $4,064; 2. Stan Branco, 6.4, $3,534; 3. Kaden Greenfield, 6.6, $3,004; 4. Kyle Irwin, 6.7, $2,474; 5. (tie) Tucker Allen and Stockton Graves, 6.8, $1,679 each; 7. Remey Parrott, 7.0, $884; 8. Justin Shaffer, 7.3, $353. Second round: 1. (tie) Stockton Graves and Tyler Pearson, 5.6, $3,799 each; 3. Tristan Martin, 5.7, $3,004; 4. (tie) Caden Camp and Clayton Hass, 6.0, $2,209 each; 6. Dakota Eldridge, 6.4, $1,414; 7. (tie) Bridger Anderson and Blake Mindemann, 6.6, $618 each. Finals: 1. Tucker Allen, 5.7, $943; 2. Bridger Anderson, 6.5, $780; 3. Ty Erickson, 6.9, $618; 4. Stan Branco, 7.1, $455; 5. Bear Pascoe, 7.4, $293; 6. Eli Lord, 8.7, $163. Average: 1. Bridger Anderson, 19.2 seconds on three head, $6,096; 2. Tucker Allen, 20.7, $5,301; 3. Stan Branco, 21.2, $4,506; 4. Ty Erickson, 24.5, $3,711; 5. Blake Mindemann, 24.8, $2,916; 6. Dakota Eldridge, 26.1, $2,120; 7. Bear Pascoe, 26.8, $1,325; 8. Eli Lord, 27.4, $530.

Team roping: First round: 1. Jr. Dees/Levi Lord, 7.2, $2,581 each; 2. Brenten Hall/Chase Tryan, 8.2, $2,244; 3. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 8.3, $1,908; 4. Kreece Thompson/Chad Williams, 8.5, $1,571; 5. Erich Rogers/Paden Bray, 8.6, $1,234; 6. Blake Teixeira/Brandon Bates, 8.7, $898; 7. Cutter Machado/Dalton Pearce, 8.8, $561; 8. Cody Snow/Wesley Thorp, 8.9, $224. Second round: 1. Tanner James/Jace Helton, 7.8, $2,581 each; 2. (tie) Marcus Battaglia/Jason Johe and Nick Sartain/Austin Rogers, 7.9, $2,076 each; 4. Cody Snow/Wesley Thorp, 8.2, $1,571; 5. Luke Brown/Hunter Koch, 8.5, $1,234; 6. D.J. Parker/Jared Hixon, 8.6, $898; 7. Chad Masters/Paul Eaves, 9.0, $561; 8. Brayden Schmidt/Kyle Lockett, 9.1, $224. Third round: 1. Tyler Waters/Matt Sherwood, 7.8 seconds, $2,581 each; 2. (tie) Manny Egusquiza Jr./Jason Duby and Spencer Mitchell/Walt Woodard, 8.0, $2,244 each; 3. Zach Kilgus/Jake Edwards, 8.3, $1,908; 4. Rhen Richard/Jeremy Buhler, 8.4, $1,571; 5. Andy Holcomb/Tyler Pearson, 8.5, $1,234; 6. Nick Sartain/Austin Rogers, 8.6, $898; 7. Erich Rogers/Paden Bray, 8.8, $561; 8. Chad Masters/Paul Eaves, 8.9, $224. Fourth round: 1. Brenten Hall/Chase Tryan, 6.7, $2,581 each; 2. Jake Cooper/Sid Sporer, 7.6, $2,244; 3. Coy Rahlmann/Douglas Rich, 7.7, $1,908; 4. (tie) Kolton Schmidt/Cole Davison and Marcus Theriot/Cole Curry, 8.1, $1,403 each; 6. Lightning Aguilera/Coleby Payne, 8.4, $898; 7. Joshua Torres/Jonathan Torres, 8.5, $561; 8. (tie) Pedro Egurrola/JC Flake, Andy Holcomb/Tyler Pearson and Cooper White/Tucker White, 8.7, $75 each. Finals: 1. (tie) Dawson Graham/Dillon Graham and Rhen Richard/Jeremy Buhler, 8.4, $1,292 each; 3. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 8.9, $926; 4. Blake Teixeira/Brandon Bates, 10.0, $683; 5. Reno Stoebner/Tyler McKnight, 10.1, $439; 6. Adam Rose/Cooper Freeman, 10.5, $244. Average: 1. Rhen Richard/Jeremy Buhler, 47.4 seconds on five head, $7,743 each; 2. Adam Rose/Cooper Freeman, 50.0, $6,733; 3. Blake Teixeira/Brandon Bates, 50.4, $5,723; 4. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 52.4, $4,713; 5. Reno Stoebner/Tyler McKnight, 52.8, $3,703; 6. Dawson Graham/Dillon Graham, 53.9, $2,693; 7. Clint Summers/Ross Ashford, 55.0, $1,683; 8. Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 56.4, $673.

Saddle bronc: First round: 1. Sage Newman, 89, $5,553; 2. (tie) Tanner Butner and Kolby Wanchuk, 86.5, $3,702 each; 4. Kade Bruno, 85.5, $2,036; 5. (tie) Ben Andersen and Jake Finlay, 85, $1,111 each; 7. Shorty Garrett, 84.5, $740; 8. Lefty Marvel Holman, 84, $555. Finals: 1. Tanner Butner, 88.5, $1,650; 2. Shorty Garrett, 88, $1,250; 3. Lefty Marvel Holman, 87.5, $900; 4. Kolby Wanchuk, 85, $600; 5. Jake Finlay, 84, $350; 6. (tie) CoBurn Bradshaw and Ethan Lemmons, 81, $250 each. Average: 1. Tanner Butner, 175 points on two head, $5,553; 2. Shorty Garrett, 172.5, $4,257; 3. (tie) Lefty Marvel Holman and Kolby Wanchuk, 171.5, $2,591 each; 5. Jake Finlay, 169, $1,296; 6. Sage Newman, 166, $925; 7. CoBurn Bradshaw, 164, $740; 9. Ben Andersen, 85 on one head, $555.

Tie-down roping: First round: 1. Richard Newton, 8.9, $4,677; 2. Blake Ash, 9.9, $4,067; 3. Cooper Martin, 10.2, $3,457; 4. Shad Mayfield, 10.3, $2,847; 5. Wyatt Muggli, 10.6, $2,237; 6. (tie) Beau Cooper and Brody Stallard, 10.8, $1,322 each; 8. (tie) Cody Craig and Taylor Santos, 11.0, $203 each. Second round: 1. (tie) Tom Crouse and Cooper Martin, 9.4, $4,372 each; 3. Hunter Herrin, 9.5, $3,457; 4. Blane Cox, 10.0, $2,847; 5. Tyler Milligan, 10.3, $2,237; 6. (tie) Wyatt Imus and Shad Mayfield, 10.4, $1,322 each; 8. Caleb Smidt, 10.5, $407. Finals: 1. Bryson Sechrist, 11.4, $1,305; 2. Hunter Herrin, 11.8, $1,080; 3. Macon Murphy, 12.1, $855; 4. Tyler Milligan, 12.6, $630; 5. Caleb Smidt, 14.1, $405; 6. Blake Ash, 14.6, $225. Average: 1. Hunter Herrin, 33.5 seconds on three head, $7,015; 2. Bryson Sechrist, 33.7, $6,100; 3. Tyler Milligan, 34.3, $5,185; 4. Macon Murphy, 34.7, $4,270; 5. Blake Ash, 35.6, $3,355; 6. Caleb Smidt, 36.1, $2,440; 7. Reese Riemer, 40.7, $1,525; 8. Beau Cooper, 41.4, $610.

Barrel racing: First round: 1. Brittany Pozzi Tonozzi, 16.05, $2,532; 2. Michelle Alley, 16.15, $2,171; 3. Jamie Olsen, 16.29, $1,809; 4. Sherrie Jones, 16.34, $1,568; 5. Brittney Barnett, 16.39, $1,206; 6. (tie) Kris Gadbois and Savannah Wirth, 16.41, $844 each; 8. Megan Champion, 16.43, $482; 9. Sissy Winn, 16.45, $362; 10. (tie) Jordan Driver and Latricia Mundorf, 16.46, $121 each. Second round: 1. Shelley Morgan, 16.04 seconds, $2,532; 2. Bayleigh Choate, 16.15, $2,171; 3. Kris Gadbois, 16.23, $1,809; 4. Margo Crowther, 16.24, $1,568; 5. (tie) Katie Pascoe and Brittany Pozzi Tonozzi, 16.25, $1,085 each; 7. (tie) Meghann McNulty and Sheena Robbins, 16.26, $603 each; 9. Katie Halbert, 16.29, $362; 10. Savannah Wirth, 16.30, $241. Third round: 1. Michelle Alley, 16.04, $2,532; 2. Sissy Winn, 16.09, $2,171; 3. Bayleigh Choate, 16.12, $1,809; 4. Katie Pascoe, 16.18, $1,568; 5. Ashley Castleberry, 16.22, $1,206; 6. Margo Crowther, 16.23, $965; 7. Christina Gould, 16.25, $724; 8. Latricia Mundorf, 16.26, $482; 9. (tie) Brittney Barnett and Katie Halbert, 16.31, $301 each. Finals: 1. Brittany Pozzi Tonozzi, 15.99, $2,680; 2. Margo Crowther, 16.10, $2,010; 3. Sissy Winn, 16.13, $1,340; 4. Bayleigh Choate, 16.18, $670. Average: 1. Brittany Pozzi Tonozzi, 64.79 seconds on four head, $5,065; 2. Bayleigh Choate, 65.03, $4,341; 3. Margo Crowther, 65.09, $3,618; 4. Sissy Winn, 65.28, $3,135; 5. Latricia Mundorf, 65.43, $2,412; 6. Payton Schoeppach, 65.58, $1,929; 7. Katie Halbert, 65.60, $1,447; 8. Kathy Petska, 65.84, $965; 9. Megan Champion, 65.93, $724; 10. Kris Gadbois, 70.37, $482.

Bull riding: First round: 1. Lucas Mooningham, 87.5, $6,582; 2. (tie) Colby Demo and Maverick Potter, 85, $4,388 each; 4. Nic Lica, 83.5, $2,413; 5. Connor Murnion, 83, $1,536; 6. Trey Kimzey, 82.5, $1,097; 7. Colton Byram, 82, $878; 8. Ky Hamilton, 81.5, $658. * Finals: 1. Colton Byram, 84, $2,700; 2. Lucas Mooningham, 83, $2,300; no other qualified rides. Average: 1. Lucas Mooningham, 170.5 points on two head, $6,582; 2. Colton Byram, 166, $5,046; 3. (tie) Colby Demo and Maverick Potter, 85 on one head, $3,072 each; 5. Nic Lica, 83.5, $1,536; 6. Connor Murnion, 83, $1,097; 7. Trey Kimzey, 82.5, $878; 8. Ky Hamilton, 81.5, $658. *(all totals include ground money).