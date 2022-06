Scoreboard: PRCA rodeo results

PRCA

Newtown Rodeo Days

Newtown, N.D., June 17-18

All-around cowboy: Bodie Mattson, $1,231, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Garrett Shadbolt, 87.5, $3,490; 2. Rocker Steiner, 87, $2,675; 3. Seth Hardwick, 85, $1,978; 4. Tanner Aus, 82.5, $1,280; 5. Shane O'Connell, 81.5, $814; 6. Anthony Thomas, 81, $582; 7. Ty Breuer, 80.5, $465; 8. Andy Gingerich, 75.5, $349.

Steer wrestling: 1. Joe Wilson, 4.3, $1,881; 2. Riley Reiss, 4.7, $1,557; 3. Logan Lemmel, 4.8, $1,232; 4. Brayden Burrus, 4.9, $908; 5. Eli Lord, 5.0, $584; 6. Taz Olson, 5.3, $324.

Team roping: 1. Chasyn Ystaas/Chad Ystaas, 5.8, $2,540 each; 2. Braden Pirrung/Coley Nicholls, 5.9, $2,209; 3. Cameron Irwin/Cash Hetzel, 6.2, $1,878; 4. Tucker McDaniel/Clint Cobb, 6.4, $1,546; 5. Jade Schmidt/Jade Nelson, 6.6, $1,215; 6. (tie) Wroper Kosel/Wyett Magilke and Tanner Wznick/Wyett Magilke, 6.7, $884 each; 7. Nate Horner/Jesse Dale, 7.1, $552; 8. (tie) Layne Carson/Dustin Harris, Marty McPherson/Tracer Olson and Zane Thompson/Jace Engesser, 7.7, $74 each.

Saddle bronc: 1. Lefty Marvel Holman, 88, $4,343; 2. Cole Elshere, 86.5, $3,329; 3. Shorty Garrett, 85.5, $2,461; 4. (tie) Lane Schuelke and Tegan Smith, 84, $1,303 each; 6. Jake Foster, 83.5, $724; 7. (tie) Wyatt Casper, Jake Finlay and Q Taylor, 83, $338 each.

Tie-down roping: 1. Trey Young, 9.6, $1,827; 2. Brock Belkham, 10.9, $1,589; 3. (tie) Clint Kindred and Bodie Mattson, 11.1, $1,231 each; 5. Riley Pruitt, 11.3, $874; 6. Joe Schmidt, 11.5, $635; 7. Dustin Entzel, 12.8, $397; 8. Matt Peters, 13.5, $159.

Barrel racing: 1. Summer Kosel, 15.45, $1,591; 2. Connie Soderholm, 15.57, $1,364; 3. (tie) Nicole Bice and Calyssa Kindred, 15.98, $1,061 each; 5. Jessica Routier, 15.99, $758; 6. (tie) Emmy Dockter and Sydni Schroeder, 16.05, $530 each; 8. Amanda Welsh, 16.06, $303; 9. Lisa Lockhart, 16.17, $227; 10. Nicole Edland, 16.18, $152.

Bull riding: * 1. Jeff Bertus, 88.5, $3,833; 2. Clayton Savage, 86, $2,951; 3. Chance Schott, 85.5, $2,195; 4. Mason Spain, 84.5, $1,440; 5. Connor Murnion, 82, $936; 6. Riggin Shippy, 80, $684; 7. Dawson Gleaves, 78, $558; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Strawberry Days Rodeo

Pleasant Grove, Utah, June 15-18

All-around cowboy: Seth Hall, $1,602, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Rocker Steiner, 87, $2,800; 2. Clay Stone, 85, $2,147; 3. Cooper Bennett, 83.5, $1,587; 4. (tie) Mason Clements and Kaycee Feild, 82, $840 each; 6. (tie) Bronc Marriott and Derrik Thompson, 80, $420 each; 8. (tie) Tristan Hansen and Keenan Hayes, 78.5, $140 each.

Steer wrestling: 1. Cash Robb, 3.9, $2,554; 2. Dawson Stewart, 4.5, $2,285; 3. (tie) Jacob Edler and Dirk Tavenner, 4.8, $1,882 each; 5. Tyler Waguespack, 4.9, $1,479; 6. Dalton Massey, 5.0, $1,210; 7. Kyler Dick, 5.4, $941; 8. Stetson Jorgensen, 5.6, $672; 9. Seth Hadlock, 6.2, $403; 10. Mike McGinn, 6.4, $134.

Team roping: 1. Coleman Proctor/Logan Medlin, 4.7, $2,633 each; 2. (tie) Jake Clay/Billie Jack Saebens and Britt Smith/Jake Smith, 4.8, $2,118 each; 4. Brooks Dahozy/Seth Hall, 4.9, $1,602; 5. Coy Rahlmann/Douglas Rich, 5.1, $1,259; 6. (tie) Brodi Jones/Jason Warner and Clay Smith/Jared Fillmore, 5.3, $744 each; 8. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 5.7, $229.

Saddle bronc: 1. Ryder Wright, 86.5, $3,130; 2. Kade Bruno, 85.5, $2,400; 3. Ross Griffin, 84.5, $1,774; 4. Chase Brooks, 84, $1,148; 5. Leon Fountain, 83, $730; 6. (tie) Jake Burwash and Tanner Butner, 81, $470 each; 8. Clayson Hutchings, 80.5, $313.

Tie-down roping: 1. (tie) Matt Shiozawa and Caleb Smidt, 7.6, $4,078 each; 3. Riley Mason Webb, 8.0, $3,398; 4. (tie) Marcos Costa, King Pickett and Ryan Thibodeaux, 8.1, $2,492 each; 7. (tie) Cody Craig, Ladd King, Colton Kofoed and Chris McCuistion, 8.2, $906 each.

Barrel racing: 1. Presley Smith, 17.26, $3,106; 2. Marcie Wilson, 17.30, $2,485; 3. Jordon Briggs, 17.35, $2,019; 4. Macee McAllister, 17.36, $1,553; 5. Halyn Lide, 17.37, $1,242; 6. Margo Crowther, 17.41, $932; 7. Megan McLeod-Sprague, 17.48, $776; 8. Amberley Snyder, 17.49, $699; 9. Jennifer Kalafatic, 17.51, $621; 10. Sarah Waguespack, 17.55, $544; 11. Paige Jones, 17.57, $466; 12. Brittyn Rocha, 17.62, $388; 13. (tie) BryAnna Haluptzok and Molly Pritchard, 17.64, $272 each; 15. Kylie Martinez, 17.65, $155.

Bull riding: 1. Laramie Mosley, 89.5, $3,638; 2. Matt Palmer, 88.5, $2,789; 3. Creek Young, 87, $2,061; 4. Garrett Smith, 85, $1,334; 5. Carston Smith, 84.5, $849; 6. Chris Roundy, 82.5, $606; 7. Trey Benton III, 78, $485; 8. Conner McClure, 77.5, $364.

Buffalo Bill Rodeo

North Platte, Neb., June 15-18

All-around cowboy: Paul David Tierney, $2,327, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Garrett Shadbolt, 85.5, $2,076; 2. Blaine Kaufman, 85, $1,591; 3. Ty Breuer, 82, $1,176; 4. Mark Kreder, 79.5, $761; 5. Tanner Aus, 79, $484; 6. Ben Kramer, 78, $346; 7. Nate McFadden, 77, $277; 8. Bobby Reynolds, 76, $208.

Steer wrestling: First round: 1. Sam Goings, 4.8, $1,636; 2. Joe Wilson, 5.0, $1,354; 3. Dru Melvin, 5.1, $1,072; 4. (tie) Cameron Morman and Jarek VanPetten, 5.3, $649 each; 6. Laramie Warren, 5.4, $282. Second round: 1. Trell Etbauer, 4.5, $1,636; 2. Joe Wilson, 4.6, $1,354; 3. (tie) Austin Eller and Gage Hesse, 4.7, $931 each; 5. Cody Devers, 5.0, $508; 6. (tie) Nick Guy and Travis Munro, 5.1, $141 each. Average: 1. Joe Wilson, 9.6 seconds on two head, $2,453; 2. Trell Etbauer, 10.4, $2,030; 3. Cameron Morman, 11.0, $1,607; 4. (tie) Jake Kraupie and Blair Jones, 11.1, $973 each; 6. (tie) Dru Melvin, Cody Devers and Sam Goings, 11.4, $141 each.

Team roping: 1. Jake Orman/Brye Crites, 4.3, $3,684 each; 2. Nelson Wyatt/Tyler Worley, 5.0, $3,296; 3. Kreece Thompson/Chad Williams, 5.1, $2,908; 4. (tie) Coleman Proctor/Logan Medlin and Paul David Tierney/Tanner Braden, 5.3, $2,327 each; 6. Chad Masters/Paul Eaves, 5.4, $1,745; 7. Jeff Johnston/Jett Hillman, 5.5, $1,357; 8. (tie) Cooper Brott/J.W. Nelson, Jr. Dees/Levi Lord and Coy Rahlmann/Douglas Rich, 5.6, $582 each.

Saddle bronc: 1. Brady Hill, 86, $2,752; 2. Jake Burwash, 85.5, $2,110; 3. Lefty Marvel Holman, 83.5, $1,560; 4. Jacob Kammerer, 83, $1,009; 5. (tie) Wyatt Casper, Jake Clark, Cole Elshere, Jake Foster and Dylan Hancock, 80, $349 each.

Tie-down roping: First round: 1. (tie) Lane Livingston and Marty Yates, 7.5, $1,576 each; 3. Shad Mayfield, 7.6, $1,246; 4. John Pereira, 8.4, $1,026; 5. Tom Crouse, 8.5, $807; 6. Ryan Thibodeaux, 8.7, $587; 7. (tie) Hunter Herrin and Zaine Mikita, 8.9, $257 each. Second round: 1. (tie) Haven Meged and Riley Mason Webb, 7.7, $1,686 each; 2. Shad Mayfield, 8.2, $1,466; 3. (tie) Blane Cox and Tyler Milligan, 8.3, $1,136 each; 5. (tie) Quade Hiatt, Cash Hooper, AJ Jordan and Cody McCartney, 8.5, $587 each; 8. Riley Wakefield, 8.6, $147. Average: 1. Shad Mayfield, 15.8 seconds on two head, $2,530; 2. Lane Livingston, 16.4, $2,200; 3. AJ Jordan, 17.7, $1,870; 4. Riley Wakefield, 17.9, $1,540; 5. Zaine Mikita, 18.0, $1,210; 6. Marty Yates, 18.4, $880; 7. Cash Hooper, 18.7, $550; 8. Hunter Herrin, 19.0, $220.

Barrel racing: 1. Stevi Hillman, 17.44, $2,534; 2. Peyton Stepanoff, 17.48, $2,154; 3. Tamara Reinhardt, 17.50, $1,774; 4. Emily Beisel, 17.51, $1,521; 5. Michelle Darling, 17.57, $1,267; 6. Leslie Smalygo, 17.58, $887; 7. Trula Churchill, 17.64, $634; 8. Ivy Hurst, 17.69, $507; 9. Ivy Saebens, 17.70, $443; 10. Paige Jones, 17.72, $380; 11. Korrina Hughes, 17.76, $317; 12. Cassidy Champlin, 17.78, $253.

Bull riding: * 1. Koby Radley, 83, $3,676; 2. Dawson Gleaves, 80, $2,882; 3. Riggen Hughes, 79, $2,201; 4. Kole Bowman, 74, $1,520; 5. Coy Pollmeier, 72, $1,067; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Days Of The Old West Rodeo

Delta, Utah, June 17-18

All-around cowboy: Stetson Wright, $1,675, saddle bronc riding and bull riding.

Bareback: 1. Cole Reiner, 87, $1,501; 2. Rocker Steiner, 86, $1,137; 3. Keenan Hayes, 85.5, $819; 4. Wyatt Johnson, 83, $546; 5. (tie) Mason Clements and Morgan Heaton, 79, $273 each.

Steer wrestling: 1. Ben Carson, 4.3, $1,527; 2. Chet Boren, 4.5, $1,263; 3. Blake Brown, 5.1, $1,000; 4. Landris White, 5.4, $737; 5. Coby Brown, 5.7, $474; 6. Bryton Edmundson, 5.8, $263.

Team roping: 1. Hagen Peterson/Dylin Ahlstrom, 5.9, $1,649 each; 2. Chaz Kananen/Colby Siddoway, 6.3, $1,365; 3. Jake Jarvis/Taylor Winn, 6.9, $1,081; 4. Jake Hannum/Brian Roundy, 9.6, $796; 5. Jade Anderson/Zackery Lewis, 12.0, $512; 6. Aaron Tsinigine/Cole Wilson, 12.2, $284.

Saddle bronc: 1. Stetson Dell Wright, 87, $1,675; 2. Leon Fountain, 83.5, $1,269; 3. Wade Stansfield, 81.5, $914; 4. Carson Bingham, 81, $609; 5. Blaise Freeman, 80, $355; 6. Ross Griffin, 76.5, $254.

Tie-down roping: 1. Trampus Quarnberg, 10.3, $1,711; 2. Brey Yore, 10.5, $1,416; 3. Clint Robinson, 10.8, $1,121; 4. Jake Hannum, 11.0, $826; 5. Dakota Felton, 11.2, $531; 6. Bo Pickett, 11.9, $295.

Barrel racing: 1. Meka Farr, 17.29, $1,405; 2. Lynette Clyde, 17.31, $1,205; 3. (tie) Kellie Collier and Lexie Goss, 17.52, $937 each; 5. Sarah Waguespack, 17.60, $669; 6. Kallie Wright, 17.62, $535; 7. Megan McLeod-Sprague, 17.65, $402; 8. Destri Devenport, 17.68, $268; 9. Steely Steiner, 17.71, $201; 10. Halyn Lide, 17.72, $134.

Bull riding: * 1. Maverick Potter, 89, $2,954; 2. Jesse Flores, 80, $2,517; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Battle Born Broncs

Fallon, Nev., June 15

Bareback: 1. Rocker Steiner, 88, $7,924; 2. (tie) Cole Reiner and Garrett Shadbolt, 87, $5,283 each; 4. Tanner Aus, 86, $2,906; 5. (tie) Ty Breuer, Mason Clements and Wyatt Denny, 85.5, $1,409 each; 8. (tie) Clayton Biglow and Tim O'Connell, 84.5, $396 each.

Saddle bronc: 1. Damian Brennan, 88, $7,924; 2. Lefty Marvel Holman, 86.5, $6,075; 3. (tie) Mitch Pollock and Tegan Smith, 85.5, $3,698 each; 5. (tie) Chase Brooks, Kade Bruno and Sage Newman, 83.5, $1,409 each; 8. Allen Boore, 82.5, $792.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0