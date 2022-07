Scoreboard: PRCA rodeo results

PRCA

Medicine Hat Stampede

Medicine Hat, Alberta, July 28-30

Bareback: 1. Cole Goodine, 86.5, $2,658; 2. Kody Lamb, 84, $2,184; 3. Caleb Bennett, 83.5, $1,709; 4. Michael Solberg, 83, $1,234; 5. Ty Taypotat, 82.5, $760; 6. Brett Williams, 81, $475; 7. Orin Larsen, 80, $285; 8. (tie) Wyatt Maines and Tate MacDonald, 79.5, $94 each.

Steer wrestling: 1. Tanner Milan, 4.0, $2,876; 2. (tie) Tim Kemp and Derek Frank, 4.2, $2,477 each; 4. (tie) Stetson Jorgensen, Jace Melvin and Coleman Kohorst, 4.3, $1,678 each; 7. (tie) Tyke Kipp, Justin Miller and Cody Cassidy, 4.4, $879 each; 10. (tie) James Struxness and Ty Miller, 4.5, $240 each.

Team roping: 1. Dillon Graham/Dawson Graham, 6.0, $2,794 each; 2. Quentin Branden/Grady Branden, 6.8, $2,430; 3. (tie) Kasper Roy/Aaron Tsinigine and Brett McCarroll/Clint Buhler, 6.9, $1,883 each; 5. Riley Wilson/Grady Quam, 7.2, $1,336; 6. Jesse Popescul/Logan Cullen, 7.8, $972; 7. (tie) Pablo Robles/Armando Barrera and Lance Gordon/Kelly Buhler, 8.0, $425 each.

Saddle bronc: 1. Hunter Sawley, 86.5, $2,922; 2. (tie) Logan Hay, Zeke Thurston and Kole Ashbacher, 86, $1,878 each; 5. (tie) Kolby Wanchuk and Layton Green, 85.5, $678 each; 7. Ben Andersen, 84.5, $313; 8. Chase Brooks, 83.5, $209.

Tie-down roping: 1. Beau Cooper, 8.0, $2,953; 2. Austin Hines, 8.4, $2,707; 3. Kincade Henry, 9.1, $2,378; 4. (tie) Ty Harris, Shane Smith and Morgan Grant, 9.2, $1,722 each; 7. Shay Stewart, 9.3, $1,066; 8. Shane Hanchey, 9.4, $902; 9. Trevor Hale, 9.5, $738; 10. Stetson Vest, 9.7, $492.

Barrel racing: 1. Dena Millard, 16.18, $3,149; 2. Bayleigh Choate, 16.24, $2,677; 3. Jenna O’Reilly, 16.31, $2,204; 4. (tie) Kirby Penttila and Lynette Brodoway, 16.33, $1,732 each; 6. (tie) Sissy Winn and Justine Elliott, 16.44, $995 each; 8. Cranna Roberts, 16.47, $630; 9. Bertina Olafson, 16.50, $551; 10. (tie) Carlee Rae Otero and Kerstin MacGregor, 16.51, $433 each; 12. Brooke Wills, 16.52, $315.

Breakaway roping: 1. (tie) Brooke Pomeranz and Kendal Pierson, 3.29, $1,334 each; 3. Taylor Flewelling, 3.33, $1,055; 4. Jade Kenney, 3.80, $869; 5. Robyn Armstrong, 3.89, $682; 6. Cammie Fox, 4.07, $496; 7. Shelby Spielman, 4.09, $310; 8. Brittany Schuk, 4.27, $124.

Bull riding: *1. Wyatt Gleeson, 88.5, $3,102; 2. Brock Radford, 86, $2,585; 3. Jordan Hansen; 84.5, $2,068; 4. Nick Tetz, 80, $1,551; 5. Cauy Schmidt, 79.5, $1,034. *(all totals include ground money).

Ogden Pioneer Days

Ogden, Utah, July 20-25

All-around cowboy: Stetson Wright, $3,420, saddle bronc riding and bull riding.

Bareback: 1. (tie) Cole Franks, and R.C. Landingham, 85.5, $5,231 each; 3. Tim O'Connell, 85, $3,356; 4. Cooper Cooke, 84, $2,171; 5. (tie) Kaycee Feild and Tilden Hooper, 83.5, $1,184 each; 7. Orin Larsen, 82.5, $790; 8. (tie) Caleb Bennett and Keenan Hayes, 81, $296 each.

Steer wrestling: First round: 1. Stetson Jorgensen, 3.4, $3,336; 2. (tie) Curtis Cassidy and Don Payne, 3.6, $2,683 each; 4. Clayton Hass, 3.7, $2,030; 5. (tie) Coby Brown, Ty Erickson and Winsten McGraw, 3.8, $1,160 each; 8. (tie) Riley Duvall and Dakota Eldridge, 3.9, $145 each. Second round: 1. Matt Reeves, 3.0 seconds, $3,336; 2. (tie) Marc Joiner and Laramie Warren, 3.4, $2,901 each; 3. Cody Devers, 3.5, $2,465; 4. Dirk Tavenner, 3.6, $2,030; 5. (tie) Mike McGinn and Skyler Woolls, 3.7, $1,595 each; 6. (tie) Tucker Allen, Denver Berry, Rowdy Parrott and Zach Trapp, 3.8, $725 each. Average: 1. (tie) Cody Devers and Stetson Jorgensen, 7.8 seconds on two head, $4,677 each; 3. (tie) Clayton Hass and Will Lummus, 7.9, $3,372 each; 5. (tie) Ty Erickson and Rowdy Parrott, 8.0, $2,067 each; 7. Cody Cabral, 8.1, $1,088; 8. (tie) Sterling Lambert and Ryan Nettle, 8.2, $218 each.

Team roping: First round: 1. Curry Kirchner/Reagan Ward, 4.4, $3,126 each; 2. (tie) Paul David Tierney/Tanner Braden and Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 4.7, $2,514 each; 4. (tie) Erich Rogers/Paden Bray and Jaxson Tucker/Wyatt Cox, 4.8, $1,699 each; 6. Luke Brown/Hunter Koch, 4.9, $1,087; 7. (tie) Jeff Flenniken/Jake Minor and Britt Smith/Jake Smith, 5.0, $476 each. Second round: 1. (tie) Pedro Egurrola/JC Flake and Dustin Egusquiza/Travis Graves, 3.8 seconds, $3,126 each; 2. Coleman Proctor/Logan Medlin, 4.0, $2,718; 3. Chad Masters/Paul Eaves, 4.3, $2,310; 4. (tie) Levi Simpson/Ryan Motes and Clay Tryan/Jade Corkill, 4.5, $1,699 each; 6. Brady Tryan/Jake Long, 4.6, $1,087; 7. Jade Stoddard/Max Kuttler, 4.7, $679; 8. Jake Orman/Brye Crites, 4.8, $272. Average: 1. Jaxson Tucker/Wyatt Cox, 9.9 seconds on two head, $4,688 each; 2. Jeff Flenniken/Jake Minor, 10.0, $4,077; 3. Luke Brown/Hunter Koch, 10.5, $3,465; 4. (tie) Brandon Beers/Daniel Braman IV and Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 10.9, $2,548 each; 6. Bubba Buckaloo/Joseph Harrison, 11.0, $1,631; 7. Braden Pirrung/Coley Nicholls, 11.2, $1,019; 8. Tanner Pallesen/Arye Espenscheid, 11.7, $408.

Saddle bronc: 1. (tie) Kade Bruno, and Logan Cook, 87, $5,131 each; 3. Sage Newman, 86, $3,292; 4. Jake Finlay, 85.5, $2,130; 5. (tie) Logan Hay and Zeke Thurston, 85, $1,162 each; 7. Jacobs Crawley, 84.5, $775; 8. Allen Boore, 84, $581.

Tie-down roping: First round: 1. (tie) Zack Jongbloed and Jake Pratt, 8.2, $3,545 each; 3. Blake Ash, 8.4, $2,803; 4. (tie) Reese Riemer and Cory Solomon, 8.5, $2,061 each; 6. (tie) Trevor Hale, Richard Newton and Riley Mason Webb, 8.6, $825 each. Second round: 1. Riley Wakefield, 7.4, $3,793; 2. (tie) Tuf Case Cooper and King Pickett, 7.8, $3,051 each; 4. (tie) Britt Bedke and Adam Gray, 8.1, $2,061 each; 6. (tie) Colt Papy and Matt Shiozawa, 8.2, $1,072 each; 8. Tanner Green, 8.4, $330. Average: 1. (tie) Jake Pratt and Bo Pickett, 17.7 seconds on two head, $5,318 each; 3. (tie) Blake Ash and Zack Jongbloed, 17.8, $3,834 each; 5. Cory Solomon, 17.9, $2,721; 6. Marty Yates, 18.1, $1,979; 7. Macon Murphy, 18.2, $1,237; 8. Michael Otero, 18.3, $495.

Barrel racing: 1. Jordon Briggs, 16.96, $8,584; 2. Kassie Mowry, 16.98, $6,867; 3. Rachelle Riggers, 17.02, $5,580; 4. Ivy Saebens, 17.04, $4,292; 5. Paige Jones, 17.10, $3,434; 6. Shelley Morgan, 17.11, $2,575; 7. Macee McAllister, 17.20, $2,146; 8. Emma Charleston, 17.24, $1,931; 9. Michelle Darling, 17.28, $1,717; 10. Wenda Johnson, 17.31, $1,502; 11. (tie) Lauren Butler and Jamie Olsen, 17.33, $1,180 each; 13. Traci Nelson, 17.36, $858; 14. (tie) Jennifer Kalafatic, Katie Pascoe and Jessica Routier, 17.37, $358 each.

Bull riding: 1. Trevor Reiste, 89.5, $6,035; 2. JaCauy Hale, 89, $4,627; 3. Stetson Dell Wright, 88.5, $3,420; 4. Jeff Askey, 87, $2,213; 5. Garrett Smith, 85.5, $1,408; 6. Brody Yeary, 81.5, $1,006; 7. Connor Murnion, 80, $805; 8. Braden Richardson, 78.5, $603.