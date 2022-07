Scoreboard: PRCA rodeo results

PRCA

Home Of Champions Rodeo

Red Lodge, July 2-4

All-around cowboy: Wyatt Imus, $224, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Jacob Lees, 88, $2,913; 2. (tie) R.C. Landingham and Bill Tutor, 87, $1,942 each; 4. Cole Reiner, 85, $1,068; 5. Caleb Bennett, 84, $680; 6. Leighton Berry, 80.5, $486; 7. Donny Proffit, 80, $388; 8. (tie) Drake Amundson and Trevar McAllister, 79, $146 each.

Steer wrestling: 1. Will Lummus, 3.7, $3,090; 2. Cody Harmon, 3.8, $2,765; 3. Tyler Waguespack, 4.0, $2,439; 4. (tie) Trell Etbauer and Tristan Martin, 4.1, $1,951 each; 6. (tie) Jacob Edler, Riley Reiss and Tom Uttermark, 4.2, $1,138 each; 9. (tie) Caden Camp, Kaden Greenfield, Clayton Hass and Tyler Pearson, 4.4, $163 each.

Team roping: 1. Clay Tryan/Jade Corkill, 4.5, $4,264 each; 2. Joshua Torres/Jonathan Torres, 4.6, $3,815; 3. Curry Kirchner/Reagan Ward, 4.7, $3,366; 4. Erich Rogers/Paden Bray, 5.0, $2,918; 5. Clint Summers/Ross Ashford, 5.2, $2,469; 6. Shay Dixon Carroll/Evan Arnold, 5.3, $2,020; 7. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nogueira and Brit Ellerman/Trae Smith, 5.5, $1,347 each; 9. Eric Martin/Ryon Tittel, 5.6, $673; 10. Wyatt Imus/Caleb Anderson, 5.7, $224.

Saddle bronc: 1. Cole Elshere, 87.5, $3,015; 2. Brody Wells, 86.5, $2,311; 3. Cort Scheer, 84.5, $1,708; 4. Tanner Butner, 83.5, $1,105; 5. Kade Bruno, 82, $703; 6. Kole Ashbacher, 81, $502; 7. Spencer Wright, 80.5, $402; 8. Statler Wright, 79.5, $301.

Tie-down roping: 1. Caleb Smidt, 7.6, $5,001; 2. Cooper Martin, 7.8, $4,474; 3. (tie) Tuf Case Cooper and Cory Solomon, 7.9, $3,685 each; 5. Kincade Henry, 8.5, $2,895; 6. Caleb Berquist, 8.8, $2,369; 7. Zack Jongbloed, 9.1, $1,842; 8. Garrett Busby, 9.4, $1,316; 9. Marcos Costa, 9.6, $790; 10. Chance Oftedahl, 9.7, $263.

Barrel racing: 1. Leslie Smalygo, 17.14, $3,653; 2. Jordon Briggs, 17.16, $2,922; 3. Kylee Scribner, 17.30, $2,374; 4. Steely Steiner, 17.39, $1,826; 5. Suzanne Brooks, 17.52, $1,461; 6. Stevi Hillman, 17.56, $1,096; 7. Ivy Saebens, 17.57, $913; 8. (tie) Hailey Garrison and Heidi Schmid, 17.62, $776 each; 10. Kailee Murdock, 17.63, $639; 11. Keyla Polizello Costa, 17.72, $548; 12. Lindsay Kruse, 17.75, $457; 13. (tie) Lexi Bagnell and Virginya Foran, 17.80, $320 each; 15. Brittney Barnett, 17.83, $183.

Bull riding: 1. Boudreaux Campbell, 89, $3,102; 2. JR Stratford, 85.5, $2,378; 3. Creek Young, 83, $1,758; 4. Parker Breding, 81.5, $1,137; 5. Tristan O'Neal, 81, $724; 6. Maverick Potter, 77, $517; 7. Trevor Kastner, 76.5, $414; 8. Dawson Gleaves, 76, $310.

Rodeo Roundup

Roundup, July 3-4

Bareback: 1. Tristan Hansen, 76, $654; 2. (tie) Jake Kesl and Tucker Zingg, 75.5, $409 each; no other qualified rides.

Steer wrestling: 1. Austin Anderson, 6.0, $921; 2. Newt Novich, 7.7, $691; 3. Jaden Whitman, 8.3, $461; no other qualified runs.

Team roping: 1. Jack Graham/Reno Eddy, 6.6, $1,329 each; 2. Cadee Williams/Landon Williams, 7.7, $1,100; 3. Grady Quam/Riley Wilson, 8.2, $871; 4. Caleb Berquist/Teegan Leno, 9.1, $642; 5. Miles Kobold/Clint Brower, 11.2, $412; 6. Jade Stoddard/Jesse Hines, 12.3, $229.

Saddle bronc: 1. Cree Minkoff, 85.5, $880; 2. Liam Pauley, 84.5, $660; 3. Alan Gobert, 83.5, $440; 4. Talon Elshere, 81, $220.

Tie-down roping: 1. Landon Williams, 13.1, $1,015; 2. Caleb Berquist, 18.2, $761; no other qualified runs.

Barrel racing: 1. Erin Williams, 18.88, $1,024; 2. Abigail Knight, 18.99, $877; 3. Lisa Warfield, 19.15, $731; 4. Adrianna Rohrer, 19.29, $634; 5. Leanne Sine, 19.47, $487; 6. Jordan Payne, 19.48, $390; 7. Rebecca Eliasson, 19.49, $292; 8. Carmel Wright, 19.54, $195; 9. Tayla Moeykens, 19.57, $146; 10. Rene Cloninger, 19.63, $97.

Bull riding leaders: No qualified rides.

Cody Stampede

Cody, Wyo., July 1-4

All-around cowboy: Jase Staudt, $1,546, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Cole Reiner, 88.5, $8,460; 2. Tilden Hooper, 88, $6,486; 3. (tie) Cole Franks and Tim O'Connell, 86.5, $3,948 each; 5. R.C. Landingham, 85.5, $1,974; 6. Seth Hardwick, 84, $1,410; 7. Keenan Hayes, 82.5, $1,128; 8. Gauge McBride, 82, $846.

Steer wrestling: 1. (tie) Kyle Irwin and Tyler Pearson, 3.4, $6,376 each; 3. Jason Thomas, 3.6, $5,465; 4. (tie) Dakota Eldridge and Ty Erickson, 3.7, $4,327 each; 6. (tie) Jacob Edler and Stetson Jorgensen, 3.8, $3,416 each; 8. (tie) Riley Duvall and Tyke Kipp, 4.0, $2,505 each; 10. Remey Parrott, 4.1, $1,822; 11. (tie) Trell Etbauer, Jace Melvin, Dylan Schroeder and Joe Wilson, 4.3, $1,139 each; 15. (tie) Connor McKell and Riley Reiss, 4.4, $228 each.

Team roping: 1. Coleman Proctor/Logan Medlin, 4.3, $5,743 each; 2. (tie) Kaleb Driggers/Junior Nogueira and Tanner Tomlinson/Patrick Smith, 4.4, $5,081 each; 4. Pedro Egurrola/JC Flake, 4.5, $4,418; 5. Kreece Thompson/Chad Williams, 4.6, $3,976; 6. (tie) Jr. Dees/Levi Lord and Kolton Schmidt/Cole Davison, 4.7, $3,314 each; 8. (tie) Rhett Anderson/Phoenix Everano, Tanner James/Max Kuttler and Erich Rogers/Paden Bray, 4.8, $2,540 each; 10. (tie) Kellan Johnson/Carson Johnson and Coy Rahlmann/Douglas Rich, 5.0, $1,988 each; 12. Jase Staudt/Riley Pedro, 5.1, $1,546; 13. (tie) Cutter Machado/Dalton Pearce, Hayes Smith/Cullen Teller and Clint Summers/Ross Ashford, 5.3, $884 each.

Saddle bronc: 1. (tie) Zeke Thurston, and Spencer Wright, 87.5, $7,324 each; 3. Jesse Wright, 86, $4,698; 4. (tie) Kole Ashbacher and Ross Griffin, 85, $2,487 each; 6. Tanner Butner, 84.5, $1,382; 7. (tie) Logan Cook and Riggin Smith, 84, $967 each.

Tie-down roping: 1. Riley Pruitt, 7.7, $8,178; 2. Kyle Lucas, 7.9, $7,088; 3. Zack Jongbloed, 8.6, $6,542; 4. Tuf Case Cooper, 8.8, $5,452; 5. Hunter Herrin, 9.0, $4,907; 6. Wyatt Muggli, 9.1, $4,362; 7. J.D. McCuistion, 9.2, $3,816; 8. Michael Otero, 9.3, $3,271; 9. (tie) Beau Cooper, J. Cody Jones and Haven Meged, 9.6, $2,272 each; 12. Marty Yates, 9.8, $1,636; 13. (tie) Dakota Felton and Bo Pickett, 10.0, $954 each; 15. Hunter Reaume, 10.1, $545.

Barrel racing: 1. Leslie Smalygo, 17.04, $10,148; 2. Kylee Scribner, 17.08, $8,119; 3. Jordon Briggs, 17.09, $6,596; 4. Londyn Ross, 17.14, $5,074; 5. BryAnna Haluptzok, 17.20, $4,059; 6. Ivy Saebens, 17.24, $3,044; 7. (tie) Shelley Morgan and Cheyenne Wimberley, 17.25, $2,410 each; 9. Taylor Arakelian, 17.27, $2,030; 10. (tie) Nicole Driggers and Sadie Wolaver, 17.28, $1,649 each; 12. Katie Halbert, 17.30, $1,269; 13. Emily Beisel, 17.31, $1,015; 14. Loni Lester, 17.35, $761; 15. Paige Jones, 17.36, $507.

Bull riding: 1. Brady Portenier, 92.5, $8,432; 2. Tyler Taylor, 87.5, $6,464; 3. Creek Young, 87, $4,778; 4. (tie) Trey Benton III and Trevor Reiste, 86, $2,530 each; 6. Tristen Hutchings, 84, $1,405; 7. Maverick Potter, 81.5, $1,124; 8. Jace Trosclair, 79, $843.

