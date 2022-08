Scoreboard: PRCA rodeo results

Eastern Montana Fair Rodeo

Miles City, Aug. 24-25

Bareback: 1. Myles Carlson, 82, $846; 2. Andy Gingerich, 76, $635; no other qualified rides.

Steer wrestling: 1. Brady Boyce, 4.9, $1,034; 2. Luke Gee, 6.4, $776; 3. Kris Anderson, 6.5, $517; 4. Newt Novich, 7.2, $259.

Team roping: 1. Jason Carlson/Justin Viles, 4.8, $1,116 each; 2. Travis Stovall/Parker Murnion, 5.4, $837; 3. Steve Sherwood/Sid Sporer, 5.6, $558; 4. Radley Day/Jared Bilby, 6.0, $279.

Saddle bronc: 1. Qwint Stroh, 82, $1,008; 2. Tanner Butner, 79.5, $764; 3. Josh Davison, 78.5, $550; 4. Caleb Meeks, 78, $367; 5. Brandon Lansford, 76, $214; 6. Carter Sandberg, 75, $153.

Tie-down roping: 1. (tie) Treston Vermandel and Landon Williams, 9.6, $1,028 each; 3. Brandt Ross, 10.3, $588; 4. Shay Keller, 11.2, $294.

Barrel racing: 1. Tammy Carpenter, 17.74, $812; 2. Jessica Routier, 17.87, $706; 3. Ashley Day, 18.09, $600; 4. Abigail Knight, 18.20, $494; 5. Lisa Warfield, 18.25, $388; 6. Manchi Nace, 18.26, $282; 7. Heather Crowley, 18.27, $176; 8. Tayla Moeykens, 18.28, $71.

Bull riding: No qualified rides.

Range Days Rodeo

Rapid City, S.D., Aug. 22-24

All-around cowboy: Stetson Wright, $3,122, saddle bronc riding and bull riding.

Bareback: 1. Tanner Aus, 85.5, $1,872; 2. Ty Breuer, 81, $1,436; 3. Myles Carlson, 80, $1,061; 4. Andy Gingerich, 77.5, $687; 5. Chase Yellowhawk, 77, $437; 6. Tucker Zingg, 76, $312; 7. Tom Webster, 74, $250; 8. Nick Schwedhelm, 71, $187.

Steer wrestling: 1. Tee Burress, 4.3, $2,421; 2. Rhett Witt, 4.5, $2,106; 3. Cody Pratt, 4.8, $1,790; 4. (tie) Daycen Hunt and Reed Kraeger, 4.9, $1,316 each; 6. Trig Olson, 5.0, $842; 7. Brayden Burrus, 5.1, $526; 8. (tie) Colby Anders and Jake Fulton, 5.2, $105 each.

Team roping: 1. Brent McInerney/Tanner McInerney, 5.2, $3,492 each; 2. (tie) Jon Peterson/Coley Nicholls, Rope Three Irons/Cody Tew and Clay Ullery/Matt Zancanella, 5.4, $2,757 each; 5. Aaron Tsinigine/Landen Glenn, 5.8, $2,021; 6. (tie) Teagan Bentley/Tracer Olson and Paul Griemsman/Chandler Comfort, 6.0, $1,470 each; 8. Braden Pirrung/Levi O'Keeffe, 6.1, $919; 9. Alfred Hansen/Levi Tyan, 6.2, $551; 10. Shane Philipp/John Philipp, 6.3, $184.

Saddle bronc: 1. Kolby Wanchuk, 87.5, $2,572; 2. Logan Cook, 86.5, $1,972; 3. Shorty Garrett, 86, $1,457; 4. Sage Newman, 84, $943; 5. Taygen Schuelke, 83.5, $600; 6. Stetson Dell Wright, 83, $429; 7. Tegan Smith, 81, $343; 8. (tie) Kash Deal, Jake Finlay and Dusty Hausauer, 80.5, $86 each.

Tie-down roping: 1. Trey Young, 8.5 seconds, $2,420; 2. Ty Wagner, 9.7, $2,165; 3. (tie) Cooper Martin and Jase Staudt, 9.8, $1,783 each; 5. Cody Darnell, 9.9, $1,401; 6. Dillon Mundorf, 10.0, $1,146; 7. Pryce Harris, 10.2, $892; 8. Jason Schaffer, 10.8, $637; 9. Ty Moser, 11.4, $382; 10. Everett Reeves, 11.8, $127.

Barrel racing: 1. (tie) Lisa Lockhart and Sabra O'Quinn, 17.33 seconds, $1,897 each; 3. Ashley Day, 17.34, $1,436; 4. Taylor Hanson, 17.36, $1,231; 5. Sherry Cervi, 17.39, $1,026; 6. Jessica Routier, 17.40, $718; 7. Kristen Zancanella, 17.41, $513; 8. Shyann Lucas, 17.45, $410; 9. (tie) Nicole Bice and Molly Otto, 17.48, $333 each; 11. Kachena Lesmeister, 17.53, $256; 12. Lindsey Horner, 17.55, $205.

Bull riding: * 1. Stetson Dell Wright, 86, $3,120; 2. Clayton Savage, 85, $2,491; 3. Trey Holston, 82.5, $1,953; 4. Patterson Starcher, 73, $1,414; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Rapid City Breakaway Roping

Rapid City, S.D., Aug. 22-24

Breakaway roping: 1. Cheyanne Guillory, 2.1 seconds, $3,732; 2. Joey Williams, 2.2, $2,985; 3. (tie) Jackie Crawford and Sierra Lee, 2.3, $2,146 each; 5. (tie) Josey Murphy, Beau Peterson and Brandy Schaack, 2.4, $1,182 each; 8. (tie) Josie Conner and Kirby Eppert, 2.5, $793 each; 10. (tie) Lari Dee Guy and Hope Thompson, 2.6, $606 each; 12. (tie) Martha Angelone and Tiffany Schieck, 2.8, $420 each; 14. Jordan Jo Hollabaugh, 2.9, $280; 15. Peggy Garman, 3.0, $187.