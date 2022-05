Scoreboard: PRCA rodeo results

PRCA

Redding Rodeo

Redding, Calif., May 19-21

All-around cowboy: Cody Stewart, $1,198, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Jess Pope, 86, $5,534; 2. Orin Larsen, 85.5, $4,243; 3. Leighton Berry, 84.5, $3,136; 4. (tie) Kody Lamb and Jacob Lees, 82.5, $1,660 each; 6. R.C. Landingham, 81.5, $922; 7. Bronc Marriott, 80.5, $738; 8. Wyatt Denny, 80, $553.

Steer wrestling: First round: 1. Dalton Massey, 4.1, $1,668; 2. Cody Cabral, 4.3, $1,450; 3. Layne Delemont, 4.6, $1,233; 4. Dirk Tavenner, 4.8, $1,015; 5. (tie) Sterling Lambert and Levi Rudd, 4.9, $689 each; 7. (tie) Kaden Greenfield, Bryn Roy and Garrett Shell, 5.0, $169 each. Second round: 1. Trell Etbauer, 4.2 seconds, $1,668; 2. Dalton Massey, 4.4, $1,450; 3. Grant Peterson, 4.6, $1,233; 4. Mike McGinn, 4.7, $1,015; 5. (tie) Cody Cabral and Ty Erickson, 4.8, $689 each; 7. (tie) Bear Pascoe and Timmy Sparing, 5.0, $254 each. Average: 1. Dalton Massey, 8.5 seconds on two head, $2,502; 2. Cody Cabral, 9.1, $2,175; 3. Trell Etbauer, 9.7, $1,849; 4. Ty Erickson, 10.0, $1,523; 5. Kaden Greenfield, 10.4, $1,196; 6. Dirk Tavenner, 10.6, $870; 7. Timmy Sparing, 10.8, $544; 8. Bridger Chambers, 10.9, $218.

Team roping: First round: 1. Jeff Flenniken/Jake Minor, 5.7, $1,918 each; 2. Lane Karney/Todd Hampton, 5.9, $1,668; 3. Chant DeForest/Bronc Boehnlein, 6.0, $1,418; 4. Zach Kilgus/Jake Edwards, 6.1, $1,167; 5. Mike Christensen/Cord Forzano, 6.2, $917; 6. Tanner James/Phoenix Everano, 6.3, $667; 7. (tie) Cody Mora/Danny Leslie, Dayton Stafford/Cully Stafford and Jaxson Tucker/Wyatt Cox, 6.4, $195 each. Second round: 1. Riley Minor/Brady Minor, 5.2 seconds, $1,918 each; 2. (tie) Colton Campbell/Jordan Ketscher and Tanner Patzke/Quade Patzke, 5.6, $1,543 each; 4. Tanner Kent/Joseph Shawnego, 5.8, $1,167; 5. (tie) Blake Hirdes/Wyatt Hansen, Zach Kilgus/Jake Edwards and Casey Minton/Brushton Minton, 6.0, $667 each; 8. T.C. Hammack/Cody Stewart, 6.1, $167. Average: 1. Zach Kilgus/Jake Edwards, 12.1 seconds on two head, $2,877 each; 2. (tie) Blake Hirdes/Wyatt Hansen and Jaxson Tucker/Wyatt Cox, 12.6, $2,314 each; 4. Tanner James/Phoenix Everano, 12.7, $1,751; 5. Cody Mora/Danny Leslie, 13.1, $1,376; 6. Colton Campbell/Jordan Ketscher, 13.2, $1,001; 7. Corey Fitze/Adam Fitze, 13.4, $625; 8. Tanner Patzke/Quade Patzke, 14.0, $250.

Saddle bronc: 1. Kade Bruno, 85, $5,837; 2. Wade Sundell, 84.5, $4,475; 3. (tie) Sterling Crawley and Zeke Thurston, 84, $2,724 each; 5. (tie) Tanner Butner, Kolby Wanchuk and Stetson Dell Wright, 82.5, $1,038 each; 8. Jake Finlay, 82, $584.

Tie-down roping: First round: 1. Matt Shiozawa, 7.9, $2,496; 2. John Douch, 8.2, $2,170; 3. (tie) Quade Hiatt and Haven Meged, 8.3, $1,682 each; 5. (tie) Ty Harris, Kincade Henry and Chance Thiessen, 8.5, $868 each; 8. (tie) Chris McCuistion and Ryan Thibodeaux, 8.6, $109 each. Second round: 1. Trevor Hale, 7.2 seconds, $2,496; 2. Lane Livingston, 7.5, $2,170; 3. (tie) J.D. McCuistion and Haven Meged, 8.1, $1,682 each; 5. (tie) Colton Farquer and Cody Stewart, 8.3, $1,031 each; 7. Tyler Boxleitner, 8.5, $543; 8. (tie) Chisum Allen, Cody Craig and Chance Thiessen, 8.7, $72 each. Average: 1. Haven Meged, 16.4 seconds on two head, $3,743; 2. (tie) Colton Farquer and Chance Thiessen, 17.2, $3,011 each; 4. Ryan Thibodeaux, 17.7, $2,279; 5. Chris McCuistion, 18.1, $1,790; 6. John Douch, 18.7, $1,302; 7. Bo Pickett, 19.2, $814; 8. Ty Harris, 19.3, $326.

Barrel racing: 1. Jennifer Kalafatic, 17.38, $5,772; 2. Megan Champion, 17.39, $4,617; 3. Steely Steiner, 17.46, $3,752; 4. Kathy Petska, 17.47, $2,886; 5. Kailee Murdock, 17.50, $2,309; 6. Shelby Bates, 17.51, $1,731; 7. (tie) Jimi Jones and Payton Schoeppach, 17.55, $1,371 each; 9. Sheena Robbins, 17.56, $1,154; 10. Kaiden Ayres, 17.58, $1,010; 11. (tie) Megan McLeod-Sprague and Danna Stovner, 17.59, $794 each; 13. (tie) Madison Camozzi and Karen Gleason, 17.60, $505 each; 15. Nellie Miller, 17.62, $289.

Bull riding: 1. Jake Gardner, 87.5, $6,035; 2. Riker Carter, 86, $4,627; 3. Clayton Savage, 85.5, $3,420; 4. Cole Fischer, 82.5, $2,213; 5. Cullen Telfer, 81.5, $1,408; 6. D.J. LaFleur, 80.5, $1,006; 7. (tie) Jordan Spears and Hayes Weight, 79.5, $704 each.

The End of the Trail Western Festival

Ogallala, Neb., May 20-21

Bareback: 1. Tanner Aus, 90, $3,581; 2. Ty Breuer, 88.5, $2,746; 3. (tie) Yance Day and Shane O'Connell, 83.5, $1,671 each; 5. Gauge McBride, 83, $836; 6. Seth Hardwick, 82.5, $597; 7. Colt Eck, 82, $478; 8. Lane McGehee, 81, $358.

Saddle bronc: 1. Brody Cress, 87, $4,681; 2. Jake Watson, 85, $3,589; 3. (tie) Lucas Macza and Allen Boore, 84, $2,185 each; 5. Sage Miller, 83, $1,092; 6. (tie) Ian Forbes McGivney and Leon Fountain, 82, $702 each; 8. (tie) Quinten Taylor, Jake Burwash and Dylan Schofield, 81, $156 each.

Bull riding: * 1. Tyler Bingham, 84, $5,783; 2. Jack Gilmore, 78, $5,027; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

