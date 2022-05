Scoreboard: PRCA rodeo results

PRCA

Guymon Pioneer Days Rodeo

Guymon, Okla., May 6-8

All-around cowboy: Caleb Smidt, $4,092, tie-down roping and team roping.

Bareback: 1. Jess Pope, 92, $3,359; 2. Leighton Berry, 89.5, $2,575; 3. Jayco Roper, 87.5, $1,903; 4. Kyle Bloomquist, 87, $1,231; 5. Tim O'Connell, 85.5, $784; 6. (tie) Dean Thompson and Bill Tutor, 85, $504 each; 8. (tie) Tanner Aus and Clay Jorgenson, 84.5, $168 each.

Steer wrestling: First round: 1. Tyler Waguespack, 3.4, $1,960; 2. Blake Mindemann, 3.5, $1,705; 3. Stockton Graves, 3.6, $1,449; 4. J.D. Struxness, 3.7, $1,193; 5. Tanner Brunner, 3.8, $937; 6. (tie) Clayton Hass and Tristan Martin, 3.9, $554 each; 8. Blare Romsa, 4.0, $170. Second round: 1. (tie) Payden McIntyre and Grady Payne, 3.4, $1,832 each; 3. (tie) Hunter Cure, Tristan Martin, Ringo Robinson and Jarek VanPetten, 3.9, $1,065 each; 7. (tie) Riley Duvall and Matt Reeves, 4.1, $298 each. Third round: 1. Hunter Cure, 3.2, $1,960; 2. Nick Guy, 3.7, $1,705; 3. (tie) Tanner Brunner and Tristan Martin, 3.8, $1,321 each; 5. Bridger Anderson, 4.0, $937; 6. Riley Duvall, 4.1, $682; 7. (tie) Ty Allred, Talon Roseland and Tyler Waguespack, 4.4, $298 each. Average: 1. Tristan Martin, 11.6 seconds on three head, $2,940; 2. Hunter Cure, 11.7, $2,557; 3. Grady Payne, 12.2, $2,173; 4. Tyler Waguespack, 12.5, $1,790; 5. (tie) Tanner Brunner and Bridger Anderson, 12.9, $1,214 each; 7. Riley Duvall, 13.4, $639; 8. Austin Eller, 13.8, $256.

Team roping: First round: 1. Tate Kirchenschlager/Cole Davison, 6.4, $2,099 each; 2. Caleb Smidt/Jim Ross Cooper, 6.6, $1,825; 3. Clay Smith/Jade Corkill, 6.7, $1,551; 4. Dawson Graham/Dillon Graham, 6.8, $1,278; 5. (tie) Blake Hughes/Daniel Reed, Haven Meged/Trae Smith, Jon Peterson/Trae Smith and Paul David Tierney/Tanner Braden, 6.9, $730 each; 8. (tie) Jake Orman/Brye Crites, Coleman Proctor/Logan Medlin, Jhett Trenary/Gralyn Elkins and Clay Tryan/Jake Long, 7.1, $46 each. Second round: 1. Dustin Egusquiza/Travis Graves, 6.3, $2,099 each; 2. (tie) Bubba Buckaloo/Joseph Harrison, Shay Dixon Carroll/Evan Arnold and Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 6.6, $1,551 each; 5. Curry Kirchner/Reagan Ward, 6.8, $1,004; 6. Coy Rahlmann/Douglas Rich, 6.9, $730; 7. (tie) Derrick Begay/Paul Eaves, Chad Masters/Cory Petska and Paul David Tierney/Tanner Braden, 7.0, $213 each. Third round: 1. Shay Dixon Carroll/Evan Arnold, 5.7, $2,099 each; 2. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 7.3, $1,825; 3. Chad Masters/Cory Petska, 7.4, $1,551; 4. Jake Clay/Billie Jack Saebens, 7.8, $1,278; 5. Nick Sartain/Austin Rogers, 8.3, $1,004; 6. (tie) Kreece Thompson/Chad Williams and Paul David Tierney/Tanner Braden, 8.6, $593 each; 8. Cody Snow/Wesley Thorp, 8.8, $183. Average: 1. Chad Masters/Cory Petska, 22.1 seconds on three head, $3,148 each; 2. Paul David Tierney/Tanner Braden, 22.5, $2,738; 3. Jake Clay/Billie Jack Saebens, 22.9, $2,327; 4. Cody Snow/Wesley Thorp, 24.0, $1,916; 5. Nick Sartain/Austin Rogers, 24.2, $1,506; 6. Kreece Thompson/Chad Williams, 26.7, $1,095; 7. Jake Orman/Brye Crites, 26.9, $684; 8. Coy Rahlmann/Douglas Rich, 27.3, $274.

Saddle bronc: 1. Ross Griffin, 89, $3,790; 2. Chase Brooks, 88, $2,906; 3. Colt Gordon, 86.5, $2,148; 4. (tie) Tyrel Larsen and Mitch Pollock, 85.5, $1,390 each; 5. Wyatt Casper, 84, $884; 6. Riggin Smith, 82.5, $632; 7. (tie) CoBurn Bradshaw, Houston Brown, Shorty Garrett and Jacob Kammerer, 82, $221 each.

Tie-down roping: First round: 1. Hagen Houck, 7.9, $3,723; 2. Russell Schilling, 8.1, $3,238; 3. (tie) Will Howell and Hudson Wallace, 8.4, $2,509 each; 5. (tie) John Douch and Chance Thiessen, 8.5, $1,538 each; 7. (tie) Cash Hooper and Marty Yates, 8.6, $567 each. Second round: 1. (tie) Jerry Adamson and Charlie Gibson, 7.6 seconds, $3,481 each; 3. (tie) Zack Jongbloed, Caleb Smidt and Cory Solomon, 7.7, $2,266 each; 6. Marty Yates, 8.1, $1,295; 7. (tie) Cooper Martin and Richard Newton, 8.2, $567 each. Third round: 1. Cooper Martin, 8.2 seconds, $3,723; 2. (tie) Richard Newton and Lucas Potter, 8.4, $2,995 each; 4. Marty Yates, 8.8, $2,266; 5. Marley Berger, 9.2, $1,781; 6. Ty Harris, 9.3, $1,295; 7. Blake Deckard, 9.4, $809; 8. Kincade Henry, 9.7, $324. Average: 1. Marty Yates, 25.5 seconds on three head, $5,585; 2. Cooper Martin, 25.8, $4,857; 3. Kincade Henry, 27.3, $4,128; 4. Ty Harris, 27.4, $3,400; 5. Will Howell, 27.8, $2,671; 6. Riley Mason Webb, 28.2, $1,943; 7. Richard Newton, 28.8, $1,214; 8. Haven Meged, 28.9, $486.

Barrel racing: First round: 1. Wenda Johnson, 16.94, $2,171; 2. Hailey Kinsel, 17.19, $1,861; 3. (tie) Nicole Driggers and Shelley Morgan, 17.30, $1,448 each; 5. Taycie Matthews, 17.32, $1,034; 6. (tie) Ivy Hurst and Tracy Nowlin, 17.33, $724 each; 8. Kylee Scribner, 17.35, $414; 9. Rachael Werkmen, 17.36, $310; 10. (tie) Paige Jones and Tami Semas, 17.39, $103 each. Second round: 1. Leslie Smalygo, 16.85, $2,171; 2. (tie) Hailey Kinsel, Tarryn Lee, Emery Mask and Jimmie Smith, 17.03, $1,706 each; 4. Elizabeth Schmid, 17.12, $1,344; 5. Katelyn Scott, 17.28, $1,034; 6. Taycie Matthews, 17.33, $827; 7. (tie) Tamara Reinhardt and Cayla Small, 17.35, $620 each; 8. (tie) Ivy Hurst, Tarryn Lee, Emily Mangione and Jimmie Smith, 17.36, $310 each. Average: 1. Hailey Kinsel, 34.22 seconds on two head, $2,171; 2. Wenda Johnson, 34.36, $1,861; 3. Tarryn Lee, 34.57, $1,551; 4. Taycie Matthews, 34.65, $1,344; 5. Ivy Hurst, 34.69, $1,034; 6. Shelley Morgan, 34.73, $827; 7. Tracy Nowlin, 34.75, $620; 8. (tie) Elizabeth Schmid, Leslie Smalygo and Paige Jones, 34.81, $310 each.

Steer roping: First round: 1. Slade Wood, 9.5, $1,746; 2. Cole Patterson, 9.8, $1,518; 3. Garrett Hale, 11.0, $1,290; 4. (tie) Reo Lohse and Buck Mekelburg, 11.2, $949 each; 6. John E. Bland, 11.8, $607; 7. (tie) Luke Blanton and Ora Taton, 11.9, $266 each. Second round: 1. Clay Long, 8.5, $1,746; 2. Coy Thompson, 10.4, $1,518; 3. Cooper Mills, 11.3, $1,290; 4. Vin Fisher Jr., 11.8, $1,063; 5. Billy Good, 11.9, $835; 6. J. Tom Fisher, 12.0, $607; 7. Quay Howard, 12.2, $380; 8. Cody Lee, 12.5, $152. Third round: 1. Trey Wallace, 10.4 seconds, $1,746; 2. Bryce Davis, 10.8, $1,518; 3. Jess Tierney, 11.0, $1,290; 4. Billy Good, 12.0, $1,063; 5. Jim Locke, 12.1, $835; 6. Coleman Proctor, 12.2, $607; 7. Dan Fisher, 12.3, $380; 8. (tie) Martin Poindexter and Ryan Willberg, 12.4, $76 each. Fourth round: 1. Clay Long, 10.8, $1,746; 2. Corey Ross, 11.2, $1,518; 3. (tie) Bryce Davis and Hudson Wallace, 11.8, $1,177 each; 5. Blake Deckard, 12.0, $835; 6. (tie) Roger Branch and Trey Yates, 12.3, $493 each; 8. (tie) J. Tom Fisher and Cash Myers, 12.4, $76 each. Average: 1. Cody Lee, 53.0 seconds on four head, $3,492; 2. Billy Good, 53.6, $3,036; 3. (tie) Jess Tierney and Taylor Santos, 58.2, $2,353 each; 5. Bryce Davis, 60.6, $1,670; 6. Cash Myers, 61.7, $1,214; 7. Corey Ross, 62.4, $759; 8. Mike Chase, 62.7, $304.

Bull riding: 1. Garrett Smith, 91, $4,343; 2. Laramie Mosley, 87.5, $3,330; 3. Shawn Bennett Jr., 87, $2,461; 4. Josh Frost, 85, $1,593; 5. Tristen Hutchings, 84, $1,013; 6. Dawson Gleaves, 80, $724; 7. (tie) Riley Barg, Kole Bowman and Lukasey Morris, 78, $507 each.

Battle of the Best

Coarsegold, Calif., May 8

Saddle bronc: Bracket 1: Lefty Holman, 86.5, $3,252. Bracket 2: CoBurn Bradshaw, 86, $3,252. Bracket 3: Leon Fountain, 86.5 points on Bar T Rodeo's Son of Sadie, $3,252. Bracket 4: Wade Sundel, 82, $3,252. Bracket 5: Brody Cress, 78.5, $3,252. Bracket 6: Wyatt Casper, 81.5 points on Four Star Rodeo's Toodaloo, $3,252. Finals: 1. Brody Cress, 88.5, $12,800; 2. Wyatt Casper, 87.5, $9,600; 3. (tie) CoBurn Bradshaw and Wade Sundell, 83, $4,800 each.

Cactus Jack Xtreme Bull Riding

Uvalde, Texas, May 6-7

Bull riding: First round: 1. Parker Breding, 89, $3,560; 2. (tie) Garrett Smith and Stetson Dell Wright, 88, $2,373 each; 4. Sage Kimzey, 86.5, $1,305; 5. Koby Radley, 85.5, $831; 6. Nic Lica, 83, $593; 7. Wade Berg, 80.5, $475; 8. Maverick Potter, 76.5, $356. Second round: 1. Sage Kimzey, 88.5, $3,560; 2. Stetson Dell Wright, 87, $2,730; 3. Koby Radley, 85.5, $2,017; 4. Maverick Potter, 81.5, $1,305; 5. Chance Schott, 81, $831; 6. Ky Hamilton, 78, $593; 7. (tie) Jeff Askey and Nic Lica, 75, $415 each. * Finals: 1. Garrett Smith, 88, $5,143; 2. Chance Schott, 87, $3,956; 3. Sage Kimzey, 86, $2,769; no other qualified rides. Average: 1. Sage Kimzey, 261 points on three head, $3,560; 2. Garrett Smith, 176 on two head, $2,730; 3. Stetson Dell Wright, 175, $2,017; 4. Koby Radley, 171, $1,305; 5. Chance Schott, 168, $831; 6. (tie) Nic Lica and Maverick Potter, 158, $534 each; 8. Jeff Askey, 144, $356. *(all totals include ground money).

