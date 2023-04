PRCA

High Desert Stampede

Redmond, Ore., April 6-8

All-around cowboy: Tanner Green, $5,266, tie-down roping and team roping.

Bareback riding: 1. Taylor Broussard, 86.5 points on Corey & Lange Rodeo’s Fancy Rocks, $4,759; 2. Kade Sonnier, 85, $3,648; 3. Orin Larsen, 84.5, $2,697; 4. Jacek Frost, 84, $1,745; 5. Jacob Lees, 83.5, $1,110; 6. Trevar McAllister, 83, $793; 7. Cooper Cooke, 82, $635; 8. (tie) Austin Foss and Luke Thrash, 81.5, $238 each.

Steer wrestling: 1. Bridger Anderson, 4.2 seconds, $3,192; 2. (tie) Grant Peterson and Eric Logan, 4.5, $2,688 each; 4. Stetson Jorgensen, 4.6, $2,184; 5. Brandon Harrison, 5.0, $1,848; 6. Trell Etbauer, 5.3, $1,512; 7. (tie) Newt Novich and Blare Romsa, 5.7, $1,008 each; 9. Dalton Massey, 5.9, $504; 10. Hank Filippini, 6.4, $168.

Team roping: 1. Jr. Dees/Ross Ashford, 5.1 seconds, $3,751 each; 2. Cutter Machado/Dalton Pearce, 5.2, $3,356; 3. Blake Hirdes/Mike George, 5.6, $2,961; 4. Riley Minor/Brady Minor, 5.8, $2,566; 5. (tie) Coy Aldrich/Christopher Lopez and Dan Williams Jr./Cody Stewart, 5.9, $1,974 each; 7. Shane Erickson/Trevor McCoin, 7.0, $1,382; 8. (tie) Tanner Green/Caleb Green and Garrett Rogers/Jake Minor, 10.6, $790 each; 10. Howie Hutchings/Clayson Hutchings, 10.8, $197.

Saddle bronc riding: 1. Cash Wilson, 87 points on Corey & Lange Rodeo's Monster, $4,625; 2. Tanner Butner, 86.5, $3,546; 3. Lefty Marvel Holman, 83.5, $2,621; 4. Mitch Pollock, 83, $1,696; 5. Statler Wright, 82.5, $1,079; 6. Reed Neely, 82, $771; 7. Ryder Wright, 81, $617; 8. (tie) Kade Bruno, Karson Mebane and Wyatt Casper, 80.5, $154 each.

Tie-down roping: 1. Riley Mason Webb, 7.2 seconds, $5,074; 2. Taylor Santos, 7.5, $5,477; 3. Tanner Green, 7.7, $3,880; 4. Bo Pickett, 7.8, $3,283; 5. Cole Eiguren, 8.0, $2,686; 6. Jason Minor, 8.1, $2,388; 7. Haven Meged, 8.2, $2,089; 8. (tie) Trent Creager, Sy Felton and Kincade Henry, 8.3, $1,492 each; 11. Clayton Smith, 8.4, $895; 12. Colten Wallis, Chance Thiessen and Preston Petersson, $199 each.

Barrel racing: 1. Rachelle Riggers, 16.20 seconds, $4,758; 2. (tie) Kacey Gartner and Jennifer Kalafatic, 16.22, $3,450 each; 4. Sharon Gow, 16.24, $2,379; 5. (tie) Jessica Lewis and Teri Bangart, 16.43, $1,665 each; 7. Shelley Holman, 16.50, $1,190; 8. Megan McLeod-Sprague, 16.55, $1,071; 9. Julia Johnson, 16.56, $952; 10. Kara Kreder, 16.60, $833; 11. Italy Sheehan, 16.61, $714; 12. Cheyenne Allan, 16.62, $595; 13. Kaycie Rae Kayser, 16.64, $476; 14. Kailey Mitton, 16.66, $357; 15. Anne Meek, 16.70, $238.

Bull riding: 1. Jesse Hopper, 88.5 points on Bridwell Pro Rodeos’ Fred, $4,840; 2. Brady Portenier, 85, $3,711; 3. Ruger Piva, 84, $2,743; 4. T.J. Gray, 82, $1,775; 5. Cullen Telfer, 81, $1,129; 6. Hayden Harris, 79.5, $807; 7. Lukasey Morris, 78.5, $645; 8. Cody Russell, 69, $484.

Broncs & Honky Tonks Spring Rodeo

Medicine Hat, Alberta, April 14-16

Bareback riding: 1. Pascal Isabelle, 85 points on Duane Kesler Championship Rodeo’s Fabio, $1,499; 2. (tie) Linden Woods and Dantan Bertsch, 83, $1,112 each 4. Cole Goodine, 82, $724; 5. Kody Lamb, 81, $465; 6. Calder Peterson, 80, $259.

Steer wrestling: 1. Tanner Milan, 4.1 seconds, $1,994; 2. Stephen Culling, 4.3, $1,734; 3. Landon Beardsworth, 4.4, $1,474; 4. Ryan Shuckburgh, 4.5, $1,214; 5. Evan Spady, 4.6, $954; 6. Charlie King, 4.7, $694; 7. Zane Marcenko, 4.8, $434; 8. Coltin Crawford, 4.9, $173.

Team roping: 1. Tate Schmidt/Kagen Schmidt, 3.8 seconds, $2,011 each; 2. (tie) Brett McCarroll/Luke Skocdopole and Brady Chappel/Colton Klassen, 4.8, $1,617 each; 4. Levi Schmidt/Rylan Brost, 4.9, $1,224; 5. (tie) Brody Groves/Logan Groves and Roland McFadden/Tyrel Flewelling, 5.2, $830 each; 7. Kody Potts/Austin Young, 5.6, $437; 8. Riley Roy/Joey Romo II, 5.7, $175.

Saddle bronc riding: 1. Logan Hay, 84.5 points on Duane Kesler Championship Rodeo’s Bail Bond, $1,614; 2. Ben Andersen, 83.5, $1,336; 3. Lucas Macza, 83, $1,057; 4. (tie) Jake Watson and Dawson Dahm, 82.5, $640 each; 6. Nicholas Patterson, 81.5, $278.

Tie-down roping: 1. Murray Pole, 9.8 seconds, $2,054; 2. Clay Elliott, 9.9, $1,786; 3. Wyatt Hayes, 10.4, $1,518; 4. (tie) Logan Bird and Kirk Robinson, 10.6, $1,116 each; 6. Erik Dublanko, 10.7, $714; 7. Riley Warren, 10.9, $447; 8. Austin Hines, 11.3, $179.

Ladies barrel racing: 1. Taylor Manning, 12.55 seconds, $2,576; 2. Bradi Whiteside, 12.67, $2,189; 3. Caitlin McArthur, 12.75, $1,803; 4. Rene Leclercq, 12.79, $1,545; 5. Lakota Bird, 12.83, $1,288; 6. Cora Guest, 12.92, $901; 7. (tie) Rusty Rae Woodward and Edesse Descoteaux, 12.95, $580 each; 9. (tie) Dawn Vandersteen, Kyla Simmons and Tara Wilkinson, 12.98, $386 each; 12. Kennedy Smith, 12.99, $258.

Bull riding: *1. Jared Parsonage, 86 points on Duane Kesler Championship Rodeo’s All Bananas, $1,830; 2. Jacob Gardner, 85, $1,548; 3. Lonnie Phillips, 84, $1,294; 4. Brock Radford, 79, $985. *(all totals include ground money).

San Angelo Cinch Chute-Out

San Angelo, Texas, April 15

Bareback riding: First round: 1. Keenan Hayes, 90.5 points on Championship Pro Rodeo’s The Crow; 2. Jayco Roper, 88.5; 3. (tie) Taylor Broussard and Rocker Steiner, 87 each; 5. Leighton Berry, 83; 6. Jacob Lees, 82. Finals: 1. Keenan Hayes, 88 points on Pickett Pro Rodeo Co's Hooey Rocktop Notch, $7,500; 2. Jayco Roper, 87.5, $3,000; 3. Taylor Broussard, 87, $2,000.

Steer wrestling: First round: 1. Jacob Talley, 4.0 seconds; 2. Dalton Massey, 4.6; 3. Stockton Graves, 4.7; 4. Tucker Allen, 5.1; 5. Cameron Morman, 5.2; 6. Tyler Waguespack, 5.3. Finals: 1. Dalton Massey, 3.3 seconds, $7,500; 2. Jacob Talley, 3.4, $3,000; 3. Stockton Graves, 4.0, $2,000.

Team roping: First round: 1. Cody Snow/Wesley Thorp, 3.7 seconds; 2. (tie) Dustin Egusquiza/Levi Lord and Jake Clay/Billie Jack Saebens; 4. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 9.3; 5. Joshua Torres/Dylin Ahlstrom, 10.2. Finals: 1. Dustin Egusquiza/Levi Lord, 4.0 seconds, $7,500 each; 2. Cody Snow/Wesley Thorp, NT, $3,000; 3. Jake Clay/Billie Jack Saebens, NT, $2,000.

Saddle bronc riding: First round: 1. Stetson Dell Wright, 89.5 points on Pete Carr Pro Rodeo’s Secret Agent; 2. Kade Bruno, 87.5; 3. Sage Newman, 86.5; 4. Ryder Wright, 86; 5. Brody Wells, 85; 6. Zeke Thurston, 84. Finals: 1. Stetson Dell Wright, 91 points on Pete Carr Pro Rodeo's Larry Culepper, $7,500; 2. Kade Bruno, 89.5, $3,000; no other qualified rides.

Tie-down roping: First round: 1. Riley Pruitt, 7.4 seconds; 2. Riley Mason Webb, 7.7; 3. Michael Otero, 7.8; 4. Trevor Hale, 8.0; 5. Brushton Minton, 8.3; 6. Westyn Hughes, 10.6. Finals: 1. Riley Pruitt, 7.5 seconds, $7,500; 2. Michael Otero, 7.7, $3,000; 3. Riley Mason Webb, 8.8, $2,000.

Bull riding: First round: 1. Jeff Askey, 88.5 points on Lancaster & Jones Pro Rodeo’s Lets go Brandon; 2. Stetson Dell Wright, 84.5; 3. Jack Gilmore, 82; no other qualified rides. Finals: 1. Jeff Askey, 88 points on Pete Carr Pro Rodeo's Bandit, $7,500; Stetson Dell Wright, NS, $3,000; 3. Jack Gilmore, NS, $2,000.