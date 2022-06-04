Scoreboard: Pro rodeo

Northern Rodeo Association
Conrad
Bareback: Dalton May, Kalispell, 75, $488.80; Nathaniel Dearhamer, Bozeman, 72, $366.60.
Saddle bronc: Caleb Meeks, Geraldine, 73, $551.07; Jason Colclough, Libby, 73, $551.07; Andrew Evjene, Two Dot, 71, $314.90; Carson Klinger, Rexburg, 68, $157.45.
Bull riding: Wynn Wells, Ronan, 77, $703.12; Caden Fitzpatrick, Polson, 71, $537.68; Kobe Whitford, Cut Bank, 67, $413.60.
Steer wrestling: Tyler Houle, Bozeman, 7.9, $394.80; Cole Detton, Great Falls, 9.0, $296.10; Garret Yeager, Choteau, 12.0, $197.40.
Tie-down roping: Quinn McQueary, Belgrade, 9.6, $733.20; Alonzo Skunkcap, Browning, 10.5, $549.90; Nolan Conway, Cut Bank, 10.7, $366.60; Carson Stevenson, Hobson, 14.4, $183.30.
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Team roping: Chance Paradis/Kermit Clary, Ronen, 6.5, $592.20; Alicia Bird/Dustin Bird, Cut Bank, 7.5, $444.15; Preston Bird/Dan Bird, Cut Bank, 8.1, $296.10; Hoss Pepion/Scottie Auguare, Cut Bank, 8.7, $148.05.
Ladies barrel racing: Alicia Bird, Cut Bank,17.62, $793.27; Brooklin Baukot, Clyde Park, 17.66, $656.50; Abby Knight, Charlo, 17.70, $519.73; Molly Salmond, Choteau, 17.86, $382.96; Rene Cloninger, Helena, 17.98, $246.19; Celie Salmond, Choteau, 17.99, $136.77.
Ladies breakaway: Abby Knight, Charlo, 3.3, $776.91; McKinnon Little, Essex, 3.7, $642.96; Haven Wolstein, Helena, 3.9, $509.01; Tiffany Ogren, Hysham, 4.1, $375.06; Mckenna Schroeder, Rosco, 4.2, $241.11; Celie Salmond, Choteau, 4.3, $133.95.
Junior barrel racing: Bailey Billingsley, Glasgow, 18.27, $155.20; Tye Brown, Helena, 18.33, $86.40; Kenzie Kallenberger, Havre, 18.74, $57.60; Addison Conway, Cut Bank, 19.18, $28.80.
Junior breakaway roping: Brooke Billingsley, Glasgow, 3.7, $172.80; Kade Dunning, Arlee, 5.5, $129.60.