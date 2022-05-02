Scoreboard: Track & field

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Jason Groseclose Memorial
at Rudyard
Girls
Team scores: 1, Big Sandy, 102 1/2. 2, Roy-Winifred, 86. 3, North Star, 64 1/2. 4, Hays-Lodgepole, 36. 5, Turner, 33. 6, Chinook, 28. 7, Geraldine, 24. 8, Rocky Boys, 10. 8, Hinsdale, 10. 10, Sunburst, 6.
100 meters: 1, Tan, Carmen, Big Sandy, 15.00. 2, Terry, Lainey, Big Sandy, 15.50. 3, Colby, Aspyn, Chinook, 15.60. 4, Gray, Judemia, Hays Lodge P, 15.70. 5, Sant, Jenny, Big Sandy, J15.90. 6, Keith, Faith, North Star, J15.90.
200: 1, Howard, Alizae, Roy-Winifred, 29.90. 2, Tan, Carmen, Big Sandy, 32.30. 3, Sant, Jenny, Big Sandy, 33.20. 4, Shultz, Ella, Roy-Winifred, 33.30. 5, Kimmel, Katie, Turner, 35.30. 6, Trueax, Quinn, North Star, J35.40.
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400: 1, Southworth, Jayda, Roy-Winifred, 1:11.40. 2, Baumann, Malaysia, Big Sandy, 1:18.40. 3, Stone, Sienna, Geraldine, 1:18.90. 4, Hutton, Sadie, North Toole, 1:30.50. 5, Postma, Tessa, North Toole, 1:43.10.
800: 1, Leistiko, Brynn, Geraldine, 3:10.80.
1,600: 1, Martin, Rylee, Hays Lodge P, 7:35.00.
3,200: 1, Martin, Rylee, Hays Lodge P, 16:19.20.
100 hurdles: 1, Howard, Alizae, Roy-Winifred, 19.90. 2, Sant, Jenny, Big Sandy, 21.20. 3, Grabofsky, Cassidy, Turner, 21.50. 4, Keith, Faith, North Star, 22.20. 5, Trueax, Quinn, North Star, 24.30. 6, Myers, Madelyn, North Star, 27.50.
300 hurdles: 1, Grabofsky, Cassidy, Turner, 1:03.30. 2, King-Snider, Meridian, Turner, 1:07.30.
400 relay: 1, Roy-Winifred 'A' 58.40. 2, Big Sandy 'A' 59.30. 3, North Star 'A' 1:06.90. 4, Chinook 'A' 1:08.30.
1,600 relay: 1, Roy-Winifred 'A' 5:33.10.
High jump: 1, Gray, Judemia, Hays Lodge P, J4-04. 2, Trueax, Quinn, North Star, J4-04. 3, Leistiko, Brynn, Geraldine, J4-02. 4, Weigand, Cheyenne, Chinook, J4-02. 5, Stone, Sienna, Geraldine, 4-00. 6, Baumann, Malaysia, Big Sandy, J3-10. 6, Myers, Madelyn, North Star, J3-10.
Pole vault: 1, Strommen, Cienna, Hinsdale, 7-00.
Long jump: 1, Howard, Alizae, Roy-Winifred, 13-09. 2, Baumann, Malaysia, Big Sandy, 12-08.25. 3, Terry, Lainey, Big Sandy, 12-03.50. 4, Southworth, Jayda, Roy-Winifred, J11-11. 5, Chandler, Jaedyn, Hays Lodge P, J11-11. 6, Shultz, Ella, Roy-Winifred, 11-07.75.
Triple jump: 1, Baumann, Malaysia, Big Sandy, 29-02.75. 2, Terry, Lainey, Big Sandy, 27-07.75. 3, King-Snider, Meridian, Turner, 25-10.
Shot put: 1, Nagel, Kayden, Roy-Winifred, 31-02. 2, Schoen, Hannah, Chinook, 28-00. 3, Wicks, Choral, North Star, 27-05.50. 4, Troup, Jessica, North Star, 27-03.50. 5, Edwards, Bella, Roy-Winifred, 27-00. 6, Howard, Arieanna, Roy-Winifred, 25-01.
Discus: 1, Moore, Ella, Rocky Boy, 71-04. 2, Schwenke, Haley, Big Sandy, 69-06. 3, Troup, Jessica, North Star, 68-10. 4, Terry, Lainey, Big Sandy, 64-08.50. 5, Howard, Arieanna, Roy-Winifred, 64-02. 6, Wicks, Choral, North Star, 63-11.
Javelin: 1, Wicks, Choral, North Star, 87-04. 2, Fraser, Ecko, North Star, 83-09. 3, Schoen, Hannah, Chinook, 77-02. 4, Troup, Jessica, North Star, 75-05. 5, Crabtree, Dakota, Roy-Winifred, 74-01. 6, Grabofsky, Cassidy, Turner, 71-08.
Boys
Team scores: 1, Roy-Winifred, 74. 2, Sunburst, 72. 3, Turner, 55. 4, Hays-Lodgepole, 40. 5, Chester-Joplin-Inverness, 32. 6, Big Sandy, 30. 7, Chinook, 28 1/2. 8, North Star, 26 1/2. 9, Valier, 25. 10, Rocky Boy, 18. 11, Geraldine, 17. 12, Box Elder, 15. 13, Hinsdale, 9.
100: 1, Donsbach, Bodie, Roy-Winifred, 12.80. 2, Owens, Reno, North Toole, J12.90. 3, Gabbard, Rylee, Valier, J12.90. 4, Sullivan, Caden, Chinook, 13.20. 5, Doyle, Ryan, Turner, 13.40. 6, Crebs, Benjamin, Rocky Boy, 13.60.
200: 1, Donsbach, Bodie, Roy-Winifred, 26.20. 2, Rich, Xander, Roy-Winifred, 26.60. 3, Gabbard, Rylee, Valier, 26.90. 4, Edwards, Weslin, Valier, 29.00. 5, Billmayer, Trent, Turner, 29.50. 6, Haugen, Austin, Big Sandy, 29.60.
400: 1, Doyle, Ryan, Turner, 58.90. 2, McKinley, Trevon, North Toole, 1:00.70. 3, Carlstrom, Ethan, Roy-Winifred, 1:02.40. 4, Gasvoda, Rusty, Big Sandy, 1:04.90. 5, Cline, Braydon, Big Sandy, 1:07.20. 6, Whitford, Tavory, Box Elder, 1:07.30.
800: 1, Bender, Jordan, Chester-Jopl, 2:38.60. 2, McOmber, Tyler, Geraldine, 2:42.20. 3, Moline, Colter, Geraldine, 2:43.30. 4, Whitford, Jacob, Box Elder, 2:47.90. 5, Miller, Austin, Hinsdale, 2:48.30. 6, Phillips, Sonny, Big Sandy, 3:46.40.
1,600: 1, Billmayer, Trent, Turner, 5:52.00. 2, Beck, Tate, Turner, 6:03.30. 3, Sullivan, Jadon, Chester-Jopl, 6:12.00. 4, Henry, Daniel, Hays Lodge P, 6:17.90. 5, Morgan, Lance, Hays Lodge P, 6:30.90. 6, Bilger, Corey, Chinook, 6:41.70.
3,200: 1, Henry, Daniel, Hays Lodge P, 12:59.50. 2, Morgan, Lance, Hays Lodge P, 12:59.60. 3, Zellmer, Caleb, Turner, 16:01.80.
110 hurdles: 1, Bouttier, Curtis, North Toole, 22.90. 2, McKinley, Trevon, North Toole, 23.50.
300 hurdles: 1, Rich, Xander, Roy-Winifred, 51.20. 2, Sullivan, Jadon, Chester-Jopl, 52.90. 3, Bouttier, Curtis, North Toole, 56.20. 4, Miller, Austin, Hinsdale, 56.80.
400 relay: 1, Roy-Winifred 'A' 52.00. 2, North Toole County(Sunburst) 'A' 55.70. 3, Valier 'A' 56.30. 4, Hays Lodge Pole 'A' 58.70. 5, North Star 'A' 59.20. 6, Big Sandy 'A' J1:05.90.
High jump: 1, Bouttier, Curtis, North Toole, 5-02. 2, Owens, Reno, North Toole, J5-00. 3, Crebs, Benjamin, Rocky Boy, J5-00. 4, Stump, Teague, Rocky Boy, 4-10. 5, Hughes Jr., William, Hays Lodge P, J4-08. 6, Bowman, Coy, Hinsdale, J4-08.
Long jump: 1, Sullivan, Caden, Chinook, 16-11.50. 2, Otto, Travis, North Star, 16-04.75. 3, Donsbach, Bodie, Roy-Winifred, 16-00. 4, Owens, Reno, North Toole, 15-11.50. 4, McOmber, Tyler, Geraldine, 15-11.50. 6, Stump, Teague, Rocky Boy, 15-10.50.
Triple jump: 1, Doyle, Ryan, Turner, 35-07. 2, Fulbright, Martin, Chester-Jopl, 33-11. 3, Carlstrom, Ethan, Roy-Winifred, 33-04. 4, Gasvoda, Rusty, Big Sandy, 31-09.50. 5, Bowman, Coy, Hinsdale, 29-04. 6, Zellmer, Caleb, Turner, 29-03.75.
Shot put: 1, Walker, Kaleb, Hays Lodge P, 37-02. 2, Edwards, Quentin, Chinook, 36-01. 3, Stump, Teague, Rocky Boy, 36-00. 4, Bouttier, Curtis, North Toole, 35-00. 4, Briggs, Hyrum, Valier, 35-00. 6, Nordboe, Jackson, Chinook, 34-08.
Discus: 1, Sunchild, Darrell, Big Sandy, 105-01.50. 2, Carlstrom, Ethan, Roy-Winifred, 103-11. 3, Gasvoda, Rusty, Big Sandy, 103-06.50. 4, Welch, Collin, North Star, 92-03. 5, Heimbigner, Severin, Big Sandy, 90-06.50. 6, Nordboe, Jackson, Chinook, 89-11.
Javelin: 1, Kelly, Gyme, Box Elder, 120-02. 2, Burkhartsmayer, Chris, North Star, 115-05. 3, Billmayer, Trent, Turner, 113-11. 4, Campbell, Carter, North Star, 113-03. 5, Edwards, Quentin, Chinook, 113-02. 6, Otto, Travis, North Star, 108-05.