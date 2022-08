Scoreboard: Your Sports

Individual matches: Milt Strong 6 & 5 over Stan Kondracki, Bob Holloway 2 & 1 over Jim Keeling, Rod Kessler 1 Up over Mike Sullivan, Bob Nisbet 4 & 3 over Randy Holm, Jim Brown 3 & 2 over Glenn Hageman, Dan Tryan 2 & 1 over Dave Williams, Gary Ugrin 4 & 3 over Mike Joyce, Bob Frank Even with Tom Schillinger, Rob McDonald 2 & 1 over Gib Glasson, Pat Petrino 4 & 3 over Ted Cerise, Ralph Blee 5 & 4 over Jim Hefeneider, Garth Quade 4 & 3 over Larry Brensdal, Scott Anderson Even with Ron Pearson, Jack Wahl 2 & 1 over Terry Laughery, Mike Quade 4 & 3 over Mark Sprattler, Jerry Kahler 1 Up over Howard Sumner, Del Hayter 6 & 5 over Paul Mock, Robert Marshall 6 & 5 over Phil Pugrud.