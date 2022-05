Scoreboard: Your Sports

Best Ball: Bob Nisbet and Milt Strong halved match with Randy Holm and Ron Roberts; Jeff Glover and Mike Sullivan 6 & 4 over Bob Holloway and Rich Lorenz; Ralph Blee and Gib Glasson 4 & 3 over Mike Buck and Dan Dinardi; Glenn Hageman and Rob McDonald 1 up over Gary Doll and Si Simonsen; Bob Frank and Larry Laughery 2 & 3 over Rick Hadd and Georg Maragos; Dale Nagel 4 & 3 over Dick Kosmicki; Gary Pearsall and Jim Weidman 4 & 3 over Rod Hessler and Mac Ketterling; Dave Maier and Daryl Helmer 3 & 2 over John Hamby and Doug Stenglein; Sam Kirkaldi and Jerry Leffrig 3 & 2 over John Cannon and Paul Mock; Steve Ballock and Mike Devous 8 & 7 over Dave Graves and Larry Hanson; Jake Ketterling and Lanny Fred 1 Up over Bruce Mueller and Kent Richmond; Gary Amundson and Oren Jones 1 UP over Steve Klang and Ralph Rienhart; Gordy Haman 1 Up over Tony Nave.