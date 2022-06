Scoreboard: Your Sports

Golf

Lake Hills

Senior League

Shamble Tournament

9 Hole event: Gary Amundson, Mike Devous, Tom Thomson, Dick Wesnick 57; Oren Jones, Bruce Mueller, Tony Nave, Kent Richmond 58; Lanny Fred, Gordon Haman, Ken Silvernagel, Raiph Reinhart 64.

18 Hole event: Todd Koepp, Glenn Hageman, Rob McDonald, Dan Carroll 115; Rick Hadd, Rich Lorenz, Todd Rowen, Mike Quade 119; Jeff Allen, Ron Pearson, George Maragos, Jerry Kahler 119; Rod Hessler, Chuck Morgan, Jim Keeling, Robert Marshall 123.

Flags: Lane Snyder; 13, Jeff Allen; 14, Mike Devous; 17, Dan Carroll.

Yellowstone Senior Cup Better Ball

at Lake Hills

Match 1: Pat Joyce and Tom Schillinger 6 & 5 over Bob Franks and Gary Ugrin

Match 2: Bob Nisbet and Milt Strong Even with Gary Pearsall and George Zorzakis

Match 3: Randy Holm and Dave Williams 2 & 1 over Jim Keeling and Dan Tryan

Match 4: Glenn Hageman and Rob McDonald 2 &1 over Chuck Morgan and Jerry Rivinius

Match 5: Ron Pearson and Gary Shampeny 2 & 1 over Ralph Blee and Pat Petrino

Match 6: Ted Cerise and Jack Wahl 1 Up over Mike Sullivan and Howard Sumner

Match 7: Del Hayter and Robert Marshall 2 &1 over Garth Quade and Mike Quade

Yegen

Ladies Invitational

1st Flight: Gross: Mary Harris 71, Net: Laura Wilson 66.7, Nancy Schieno 68.4

2nd Flight: Gross: Lisa Perry 91, Net: Sue Vinton 71.4, Jo Ausk 73.7

3rd Flight: Gross: Krystle Hennery 91, Net: Elvira Wilcox 61.3, Marcia Hafner 62.7

Flags: 1 Kass Crawford, 2 Sherry Stroh, 3 Michele Geer, 4 Kass Crawford, 5 Linda Brunelle, 6 Nancy Schieno, 7 Kathleen Wagner, 8 Sue Vinton, 9 Gina Zeilstra, 10 Mary Harris, 11 Nancy Schieno, 12 Kathleen Wagner, 13 Krystle Henry, 14 Laura Wilson, 15 Barb Thomas, 16 Jo Ausk, 17 Krystle Henery, 18 Elvira Wilcox.

