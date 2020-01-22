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Billings Clinic Family Birth Center

Girls

Mianna Wallery and Mark Christensen, Billings

Samantha and Heath Howard, Billings

Boys

Kimber and Jeremy Andrews, Billings

Claire and Michael Gieser, Billings

Heidiann and Jeffrey Charlton, Billings

Angel and Spencer Gunn, Billings

Makayla Poitra and Michael Jeske Jr., Billings

Saskia and Carlos Silva, Billings

St. Vincent Healthcare

Boys

Riley and Jeff Hugiburgh, Billings

Ashley and Nicolas Kurth, Hardin

Brittney Plummer, Malta

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