Births at Billings hospitals

Billings Clinic Family Birth Center
Girls
Anna and John Nesovic, Red Lodge
Karlee and Will Waddington, Hysham
Karen Pearson and Gordon Shadwick, Columbus
Boys
Talia and Joshua Byram, Billings
Racheal Dilley and Albert Chavez, Billings
Rebekah and Aaron Bibler, Billings
Laura and Adam Gogan, Billings
St. Vincent Healthcare
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Girls
Megan and Justin Tinnes, Billings
Cierra Belt and Clarence Medicine Top III, Lame Deer
Tory and Collin Kolkhorst, Billings
DeOnna and Steven Salazar, Shepherd
Boys
Julie and Michael Cooper, Billings
Abigail and Dave Wipf, Martinsdale
Amanda and Curt Wilcox, Billings
Kenda and Mike Larson, Reed Point
Daisy and James Neutgens, Hardin
Megan Morales, Laurel