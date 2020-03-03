Births at Billings hospitals

Births at Billings hospitals

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Billings Clinic Family Birth Center

Girls

Anna and John Nesovic, Red Lodge

Karlee and Will Waddington, Hysham

Karen Pearson and Gordon Shadwick, Columbus

Boys

Talia and Joshua Byram, Billings

Racheal Dilley and Albert Chavez, Billings

Rebekah and Aaron Bibler, Billings

Laura and Adam Gogan, Billings

St. Vincent Healthcare

Girls

Megan and Justin Tinnes, Billings

Cierra Belt and Clarence Medicine Top III, Lame Deer

Tory and Collin Kolkhorst, Billings

DeOnna and Steven Salazar, Shepherd

Boys

Julie and Michael Cooper, Billings

Abigail and Dave Wipf, Martinsdale

Amanda and Curt Wilcox, Billings

Kenda and Mike Larson, Reed Point

Daisy and James Neutgens, Hardin

Megan Morales, Laurel

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