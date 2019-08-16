Billings Clinic Family Birth Center
Girls
Sacha Tschirgi and Sean Pretty Weasel, Hardin
Montana Aurand and Frank Tally, Roundup
Boys
Loretta and Joseph Funke, Hardin
Andrea and Ira Merback, Billings
Mackenzi and Dakota Stewart, Billings
St. Vincent Healthcare
Twin Girls
Kaitlin Hood, Belgrade
Girls
Kelsey and Tony Hunt, Billings
Dana and Jeremiah Jansen, Lavina
Brooke Whitewolf and Tom LaFranier, Lame Deer
Boys
Molly Fjell, Billings
Kayla and Damian Desatoff, Billings
Emily and Aaron Freeman, Billings
Toni Hammons and Chase Reiter, Billings