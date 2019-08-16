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Billings Clinic Family Birth Center

Girls

Sacha Tschirgi and Sean Pretty Weasel, Hardin

Montana Aurand and Frank Tally, Roundup

Boys

Loretta and Joseph Funke, Hardin

Andrea and Ira Merback, Billings

Mackenzi and Dakota Stewart, Billings

St. Vincent Healthcare

Twin Girls

Kaitlin Hood, Belgrade

Girls

Kelsey and Tony Hunt, Billings

Dana and Jeremiah Jansen, Lavina

Brooke Whitewolf and Tom LaFranier, Lame Deer

Boys

Molly Fjell, Billings

Kayla and Damian Desatoff, Billings

Emily and Aaron Freeman, Billings

Toni Hammons and Chase Reiter, Billings

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