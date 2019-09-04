Billings Clinic Family Birth Center
Girls
Jamie and Charles Lance, Hardin
Leslie Not Afraid and Emery White Hip, Hardin
St. Vincent Healthcare
Girls
Landra Marjamaa, Billings
Katherine and Keith Adams, Billings
Bailee Sveinson and Jesse Gee, Laurel
Andrea Woeppel, Bridger
Summer Van Hook and Michael Todd, Billings
Boys
Carly and Colter Bethurem, Billings
Devon Sanchez and Brett Niles-Massey, Billings
Lexi and Brandon Hamilton, Billings
Misty and Hoksila Mesteth, Lame Deer
Julie and Christopher Schrock, Billings
Meadow and John Herman, Lockwood
Jamie Clark, Big Horn, Wyo.
Ashley and Alex Whisler, Clark, Wyo.
Christie and Chris McKamey, Colstrip