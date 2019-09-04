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Billings Clinic Family Birth Center

Girls

Jamie and Charles Lance, Hardin

Leslie Not Afraid and Emery White Hip, Hardin

St. Vincent Healthcare

Girls

Landra Marjamaa, Billings

Katherine and Keith Adams, Billings

Bailee Sveinson and Jesse Gee, Laurel

Andrea Woeppel, Bridger

Summer Van Hook and Michael Todd, Billings

Boys

Carly and Colter Bethurem, Billings

Devon Sanchez and Brett Niles-Massey, Billings

Lexi and Brandon Hamilton, Billings

Misty and Hoksila Mesteth, Lame Deer

Julie and Christopher Schrock, Billings

Meadow and John Herman, Lockwood

Jamie Clark, Big Horn, Wyo.

Ashley and Alex Whisler, Clark, Wyo.

Christie and Chris McKamey, Colstrip

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