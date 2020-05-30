Births at Billings hospitals

Billings Clinic Family Birth Center
Girls
Paulina and Andrew Greydanus, Harlowton
RaeAnn and Brain Huskey, Billings
Lacey Dauenhaver and Jerry Moore, Billings
Boys
Taylor and Xander Muessig, Billings
Erika and Jeremiah Richardson, Custer
Brandie and Jeff Staples, Billings
Kassandra and Brandon Samietz, Billings
Hannah Helmts and Michael Clause, Billings
St. Vincent Healthcare
Girls
Libby and Craig Kahnke, Billings
Raven and Ty Spencer, Forsyth
Kaitlin and Robert Tedlund, Billings
Heather and Dylan Grange, Cody, Wyo.
Zandee Shane and Cameron Half, Billings
Boys
Breanne and Shawn Widdicombe, Billings
Brittni and Nathaniel Toews, Hardin
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