Births at Billings hospitals

Births at Billings hospitals

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Billings Clinic Family Birth Center

Girls

Paulina and Andrew Greydanus, Harlowton

RaeAnn and Brain Huskey, Billings

Lacey Dauenhaver and Jerry Moore, Billings

Boys

Taylor and Xander Muessig, Billings

Erika and Jeremiah Richardson, Custer

Brandie and Jeff Staples, Billings

Kassandra and Brandon Samietz, Billings

Hannah Helmts and Michael Clause, Billings

St. Vincent Healthcare

Girls

Libby and Craig Kahnke, Billings

Raven and Ty Spencer, Forsyth

Kaitlin and Robert Tedlund, Billings

Heather and Dylan Grange, Cody, Wyo.

Zandee Shane and Cameron Half, Billings

Boys

Breanne and Shawn Widdicombe, Billings

Brittni and Nathaniel Toews, Hardin

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