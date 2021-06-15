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Births at Billings hospitals

Births at Billings hospitals

Billings Clinic Family Birth Center

Girls

Sarah and Jess Cline, Hardin

Courtney Nielson and Tyler Patterson, Powell, WY

Davina Gorden and Troy McCart, Columbus

Heather and Jeff Downer, Billings

Rachel and Davin Birge, Billings

Nichole and Jonathan Kelly, Billings

Jennifer Wenger and Nicholas Wegner, Billings

Boys

LaShon Backbone and Felix Blaine, Wyola

Nova White and Jason Bruce, Laurel

St. Vincent Healthcare

Girls

Christy Western & Robert Fitch, Billings

Elizabeth Ostwald & Cameron McCleery, Billings

Christine & Mike Murphy, Miles City

Lindsay & Ben Lambert, Worden

Iyanna Oertli & Agapito Nava, Billings

Sophia & Nick Sebastian, Billings

Boys

Loni Lilley, Wolf Point

Rebekah & Chris Gasner, Billings

Josephine & Elijah Laforge Sr., Hardin

Falliua Degele & Gary Todd, Billings

Karen & Jason Lee, Billings

Delsey RealBird, Billings

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