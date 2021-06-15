Births at Billings hospitals

Billings Clinic Family Birth Center
Girls
Sarah and Jess Cline, Hardin
Courtney Nielson and Tyler Patterson, Powell, WY
Davina Gorden and Troy McCart, Columbus
Heather and Jeff Downer, Billings
Rachel and Davin Birge, Billings
Nichole and Jonathan Kelly, Billings
Jennifer Wenger and Nicholas Wegner, Billings
Boys
LaShon Backbone and Felix Blaine, Wyola
Nova White and Jason Bruce, Laurel
St. Vincent Healthcare
Girls
Christy Western & Robert Fitch, Billings
Elizabeth Ostwald & Cameron McCleery, Billings
Christine & Mike Murphy, Miles City
Lindsay & Ben Lambert, Worden
Iyanna Oertli & Agapito Nava, Billings
Sophia & Nick Sebastian, Billings
Boys
Loni Lilley, Wolf Point
Rebekah & Chris Gasner, Billings
Josephine & Elijah Laforge Sr., Hardin
Falliua Degele & Gary Todd, Billings
Karen & Jason Lee, Billings
Delsey RealBird, Billings