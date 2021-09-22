Births at Billings hospitals

Billings Clinic Family Birth Center
Girls
Monica & Jordan Outzen - Billings
Letesia LeftHand & Jonafrin Castro - Billings
Mallory & Wayne Hexum - Billings
Sarha Swanke& Frank Shepard - Billings
Roberta Deputee & Christian Hogan - Hardin
Britney Gonzalez & Torey Wolf Voice - Lame Deer
Phoebe Tollefson & Dominic Lombardozzi - BIllings
Judi Hallman & Kyle Pugh - Billings
Boys
Devan & Bryant Johnson - Billings
Shelby & Corey Melroe - Billngs
Lakota Belt & Shann Hill - Billings
Amanda Moss & Demery Bigback - Billings