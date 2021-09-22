 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Births at Billings hospitals

Births at Billings hospitals

Billings Clinic Family Birth Center

Girls

Monica & Jordan Outzen - Billings

Letesia LeftHand & Jonafrin Castro - Billings 

Mallory & Wayne Hexum - Billings

Sarha Swanke& Frank Shepard - Billings

Roberta Deputee & Christian Hogan - Hardin 

Britney Gonzalez & Torey Wolf Voice - Lame Deer

Phoebe Tollefson & Dominic Lombardozzi - BIllings

Judi Hallman & Kyle Pugh  - Billings

Boys

Devan & Bryant Johnson - Billings

Shelby & Corey Melroe - Billngs

Lakota Belt & Shann Hill - Billings

Amanda Moss & Demery Bigback - Billings

0
0
0
0
0

Tags

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News