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Births at Billings hospitals

Births at Billings hospitals

Billings Clinic Family Birth Center

Girls

Jennifer and Andrew Huppert, Billings

Frankie and Doug States, Billings

Sara and Derek Whatley, Billings

Paige and Joel Feneis, Billings

Kelsey and Brandon Reiter, Billings

Jakelynn See the Ground, Crow Agency

Christie and Ivan Stahl, Roundup

Winonna Real Bird and Jason Pretty Weasel, Billings

Boys

Libby and Josh Bantam, Lockwood

Jamie Old Elk and Richard Sleeper, Hardin

Ashley and Tanner Coomber, Laurel

Justinann Mraz and Rayfield Lockhart, Billings

St. Vincent Healthcare

Girls

Jodie & Jono Binger, Billings  

Michelle & Wyatt Weatherman, Columbus

Emily & Jay Gibbs, Glendive

Adeline Weeks and Matthew Luckey, Broadview

Abigail Scanga Blackburn and Colin Blackburn, Billings

Boys

Melissa Nelson, Billings

Makayla & Kyle Robinson, Billings

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