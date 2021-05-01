Births at Billings hospitals

Billings Clinic Family Birth Center
Girls
Jennifer and Andrew Huppert, Billings
Frankie and Doug States, Billings
Sara and Derek Whatley, Billings
Paige and Joel Feneis, Billings
Kelsey and Brandon Reiter, Billings
Jakelynn See the Ground, Crow Agency
Christie and Ivan Stahl, Roundup
Winonna Real Bird and Jason Pretty Weasel, Billings
Boys
Libby and Josh Bantam, Lockwood
Jamie Old Elk and Richard Sleeper, Hardin
Ashley and Tanner Coomber, Laurel
Justinann Mraz and Rayfield Lockhart, Billings
St. Vincent Healthcare
Girls
Jodie & Jono Binger, Billings
Michelle & Wyatt Weatherman, Columbus
Emily & Jay Gibbs, Glendive
Adeline Weeks and Matthew Luckey, Broadview
Abigail Scanga Blackburn and Colin Blackburn, Billings
Boys
Melissa Nelson, Billings
Makayla & Kyle Robinson, Billings