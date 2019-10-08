Billings Clinic Family Birth Center
Girls
Katie and Mark Ojanen, Park City
Karena Ketchum and David Hughes, Billings
Torrie Eames
Boy
Amanda and Chance Atwood, Laurel
St. Vincent Healthcare
Girls
Lance and Terra Ott, Billings
Bryan and Lauren Ulledalen, Billings
Ron and Natasha LaForge, Billings
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Matt and Jamie Wystub, Park City
Bobbi and Nick LeFevre, Billings
Boys
Patricia Lynn Buffalo, Billings
Alicia and Levi Ziegler, Laurel
Robert and Rebecca Swenson, Billings
Brayden Hupka and Angelica Kinkel, Billings
Ford and Amanda Sanderson, Billings
Alexis Jones, Roundup
Hannah Kalal and Eric Skinner, Zortman
Jessica and Caleb Addair, Billings