Billings Gazette St. Vincent’s Hospital
BoysJulia and Rick Haluszka, Billings
Breanna and Tyler Rolandson, Billings
Shania Blackwolf, Billings
Isabella Lozoya and Clayton Tallant, Billings
Whitney and Graham Scott, Billings
Quartnee and Aaron Brashear, Billings
Anessa and Trevor Hopf, Billings
Alysha and Dustin Tatro, Billings
Marian and Cal Renner, Laurel
GirlsChristine and Joseph Fitzpatrick, Billings
Alyssa and Patrick Morin, Billings
Katelyn and Brennan Whittmeyer, Billings
People are also reading…
Jessica Ingold and Zane Sano, Billings
Billings Clinic Family Birth Center
BoysSarah and Colby Hernandez, Billings
Alexis and Garth Webster, Laurel
Mikaela and Tanner Mostad, Billings
GirlsVirginia Bellew and Aaron Willden, Billings
Eve Roosevelt and Logan Lybeck, Billings