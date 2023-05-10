St. Vincent’s Hospital
Girls
Aspen Allen and Jake Running Crow, Red Lodge
Maranda and Christian Massie, Billings
Rebecca and Steven Kunz, Huntley
Francesca Roberto and Matthew Arps, Billings
Victoria and Justin Frickle, Billings
Kelsie and Brandon McKnire, Billings
Bridgett and Brian Fuller, Billings
Boys
Rebecca and Jordan Tillman, Billings
Kaylee DeSaveur and Blake Ekle, Billings
Carol and Randall Gordon, Lame Deer
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Billings Clinic Family Birth Center
Girls
Brittney and Cristofer Benson, Huntley
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