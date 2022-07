MSU Billings announces Spring 2022 Dean’s List

MSU BILLINGS — The following Montana State University Billings undergraduate students have been named to the Dean’s List for their academic honors in the spring 2022 semester. In recognition of academic achievement, the university makes public at the close of each semester an honor roll of undergraduate students who earn 12 or more credits which are not of a Pass/No Pass nature and who earn a grade point average of 3.50 or better.

The following Billings, Montana students attained a 4.00 GPA

Sarah Alano

Amber Ames

Tyler Armstrong

Brienna Barron

Lauren Blaschak

Joseph Blatter

Taylor Branson

Allison Branum

Haley Brink

Heidi Burns

Amanda Camposan

Hailey Carlson

Isabelle Carroll

Michael Chenoweth

Ambor Church

Tyren Cleasby

Candace Corwin

Cassandra Cross

Ashayla Dahlin

Shannon Davids

Elijah Derrig

Brittney Dick

Samantha Eder

Dylan Edwards

Karlee Ellingsworth

Brian Evans

Steven Friez

Kietyn Frost

Rylee Gainan

Benjamin Giese

Scott Hampton

Emerald Hart

Bailey Hartl

Ryan Hatfield

Shannia Heckler

Reece Heinen

Tianna Helmer

Kaitlyn Hensel

Leeanna Herring

Olivia Hoke

Kylie Hustad

Elizabeth Johnson

Faith Johnson

Darin Kapfer

Darin Keierleber

Katherine Kuhler

Annelize Kurschner

Jasmine Lauwers

Ian Leikam

Emma Lensing

Diamond Lira

Madison Lundvall

Thomas Mattingly

Teague McChesney

Taelynn Miller

Nay Naing

Shantelle Nalley

Tayler Newman

Kevin Obert

Nicholas O'Neil

Jasmine Onofre

Emily Ostermiller

Jayden Ostler

Jessica Ostwalt

Nathaniel Palmer

Skyler Peterson

Celeste Petesch

Jordan Piper

Renzie Pond

Emma Power

Shawn Rasmussen

Abi Redler

Samantha Risa

Tyler Robillard

Anna Rodriguez

Peyton Romero

Sidney Romero

Julia Rose

Ian Ross

Joseph Ryan

Amy Sexton

Angel Shandy

Grace Sheldon

Amanda Stene

Izabella Strange

Iolanna Sutliffe

Hannah Tessmer

Jessica Tiry

Rachel Trudell

Nathaniel Tweedy

Kolten Unrein

James Unzaga

Michael Vermeulen

Kaleb Vernes

Jalen Wagner

Kendall Weinberger

Calista Whirley

Carlyn Whitney

Zachary Wiebe

Catherine Wilburn

Kyra Williams

Alyssa Winchell

Aunnika Woods

Jennifer Zundel

Spring 2022

The following Billings, MT students attained a 3.50-3.99 GPA

Natasha Abel

Alexandra Ackerman

Christopher Allen

Cole Allison

Makayla Anderson

Meilyn Armstrong

Madeline Auch

Emma Balsam

Angelo Betz

Dillard Birdinground

Terrin Bisel

Jodi Blakeslee

Alexandra Bloyder

Sophia Bohl

Eva Boone

Matthew Boyce

Phoebe Brailer

Caden Brauer

Jimi Brown

Kennedy Brown

Samantha Brown

Stephanie Brown

Paige Brownlee

Jordan Brusio

Tessa Butt

Caleb Bybee

Brayden Cady

Faith Carreno

Emmalee Casey

Felicia Caylon

Dylan Chirrick

Jonathan Chung

Casie Cleveland

Jessica Clinton

Brionna Conley

Teona Crew

Koby Croft

Marie Custer

Alexandria Davis

Avery Davis

Madison Day

Sherrie De Leon

Nathan Dewar

Megan Dillon

Gabriel Dipasquale

Connor Ditchavage

Abbie Donaldson

Brynne Dotson

Abby Downing

Patrick Doyle

Kylie Durand

Ashlyn Dvorak

Joseph Edmark

Ali Ehsan

Aysha Ehsan

Haley Ellis

Destinee Espinoza

Ely Feuerstein

Ashlea Fillingham

Tavy Findon

Elizabeth Fisher

Dylan Forquer

Joshua Francom

Peter Franqui

Aaron French

Denae Friesen

Neida Gallegos

Daniel Geiger

Sara Getchell

Riley Gilsdorf

Mia Gnerer

Elizabeth Goffena

Samantha Green

Shawn Greni

Jennifer Hall

Josie Hamilton

Justin Hanes

Dylan Hanson

Torri Hanson

Cheyenne Harper

Hayden Hegg

Kade Hickey

Anna Hilkemann

Lucy Holberg

Candice Holsinger

Duncan Honea

Fletcher Honea

Dallas Hoppe

Jaedon Hopson

Seth Hostman

Benjamin Houser

Kelton Houston

Andrew Hulteng

Jenna Humphrey

Lamiya Husen

Jillian Hust

Adegoke Ifelere

Shaina Isler

Sandra Jackson

Blayne Jette

Chase Johnson

Madison Johnson

Ben Johnston

Brenna Johnston

Hanna Jones

Braydee Kaercher

Riley Kaercher

Krystune Kaska

Emilie Killham

Grant Kimble

Amanda King

Shaylee Kirby

Hadyn Koch

Kinzee Koch

Kearra Korb

Molly Kramer

Kieran Kurth

Matthew Lahey

Sydney Laroche

Dana LeClair

Jessica Lefevre

Nathan Levine

Annie Lindell

Benjamin Livesay

Lena Loftsgaard

Torsten Loftsgaard

Jorion Lokken

Marleena Luderitz

Sarah Lyda

Remington Lyle

Chastity Mad Plume

Taryn Mangrum

Benjamin Marchant

Alejandro Marquez

Zoie Marsh

Dillon Marshall

Madison Martinez

Cole Mathews

Taylor Matthews

Quinn Mayhall

Benjamin McCulloch

Chet Mccully

Amanda Mills

LeeAndra Mills

Grace Mock

Shayla Montague

Heather Moore

Kelly Morse

Lori Moss

Monica Moss

Stephanie Mugnier

Shannon Mustari

Kaycee Mutchler

Elizabeth Naugle

Kerri Nelson-Wolenetz

Scott Nichols

Natasha Oftedal

Abigale Olson

Christopher Parker

Nathaniel Parry

Naomi Pederson

Tierney Pekovich

Taylor Peterson

Daphne Picard

Jaxon Pinter

Tyson Pisk

John Plencner

Caitlin Pope

Terri Porta

Megan Pritchard

Zachary Quiroz

Alicia Reichert

Gabriel Richardson

Zharon Richmond

Haley Riddle

Cienna Riojas

Tyler Roller

Amanda Rouse

Paxton Rowe

Kyle Rutherford

Mikayla Sanchez

Bailey Schaefer

Alexander Scheuer

Samuel Schlenkerevenson

Jace Schumacher

Zackary Seaton

Ashley Seckman

Stephanie Shanley

Marcus Simpson

Kendall Sinclair

Kennedy Skinner

Troy Slovarp

Patrick Sluder

Heather Solada

Alexandra Song

Blake Sowers

Isabel Spartz

Emily Sperry

Bryson Stein

Shauna Stene

Austin Stenulson

Kailee Stoppel

Andrew Super

Alisa Thomas

Alyssa Tjaden

Jacob Tolan

Reanna Torno

Ryan Traynor

Danara Tulimaiau

Logan Tweddell

Christopher Watson

Erin Watson

Ryan Wegner

Isaiah Welk

Melissa Wichman

Aspen Willems

Devin Williams

Evan Williams

Kaia Williams

Faith Wood

Michael Zaske

Spring 2022

Students from Montana cities other than Billings—asterisk (*) denotes 4.00 GPA

Absarokee

Peyton Langley

Natalee Scheidt

Baker

Maleah Graham

Paiton Graham

Lillianna Hanson

Sheyanne Janeway*

Ballantine

Jessica Chaffin

Bradley Graves

Belfry

Kristi Roberts*

Columbus

David Cross*

Elizabeth Lorash

Meaghan Reed

Micah Richter

Zachary Sutton*

Fromberg

Shaylea Guenthner

Hardin

Christopher Denney

Gabrielle Greenfield

Wyatt Harmer

Alexis McClain*

Chrisjynn Not Afraid

Abigail Schaffer*

Deanna Stieber

Mariah Tubby

Harlowton

Taylee Bornong*

Huntley

Beatriz Antonio-Garcia

Nathan Clifton

Lindsey Miner

Joliet

Amy Brehm*

Breanna Kramer

Joelle Luoma

Shay Robertus*

Lame Deer

Jacqueline Three Fingers

Renecia Youngbull

Laurel

Davis Bloom

Caitlynn Carrier

Samantha Cole

Cherish Downing*

Taylor Ellestad

Andrea Gillespie

McKenna Goettlich

McKayla Haase

Cassidy Hein

Erin Jacobsmeyer*

Dylan Johnson

SallyAnn Jones*

Ryan Kallem

Regan Kautzman*

Hannah Kopp*

Brian Kostelecky

MiKayla Kroll*

Madison LeBrun

Liam McGann

Tenley Miller

Alexis Philhower

Trinitee Powell

Lenora Ray

McKenna Robertus*

David Russell*

Hannah Usher*

Brandon Voorhis*

Catherine Williams

Lodge Grass

Celia Rigler*

Park City

Hazel Bullis

Tehya Ray*

Blakely Verke

Pompey Pillar

Vanessa Steiger

Red Lodge

James Fletcher*

James Mahan

Amya Rodriguez

Charity Stephens

Cole Stewart*

Jojo Tobias

Shepherd

Hailey Anderson

Daniel Borsum*

Brielle Brumley

Kaylie Fields

Xavreia Grass

Tracy Gunther*

Sara Hutzenbiler*

Logan Kern*

Micah Reimann

Kasey Shivar*

Greta Wenz*

Worden

Lucas Knight*

Kurtis Lidstrom

Karlie Snell

Bailee Stenger

