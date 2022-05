Billings students named to UM Dean's List

Missoula — At the University of Montana, about 2,500 undergraduate students made the spring semester 2022 Dean’s List or President’s 4.0 List.

To qualify, students must be undergraduates, earn a semester GPA of 3.5 or higher and receive grades of A or B in at least nine credits. Students who receive any grade of C+ or below or no credit (NC/NCR) in a course are not eligible.

The students on the list below are from Billings and surrounding areas and made UM’s spring semester 2022 Dean’s List or the President’s 4.0 List. Double asterisks after a name indicate the student earned a 4.0 GPA. A single asterisk indicates a GPA greater than 3.5 but less than 4.0.

Ballantine

Cheyanne Carl*

Billings

Marley Ball**

Jared Benge*

Clara Bentler*

Karter Bernhardt**

Elijah Berry*

Lauren Bodine*

Ronaldo Broadbent**

Carly Byrne*

Camden Capser**

Camille Castles**

Molly Crooks**

Sy Dambrosia*

Shea Dolan*

Lily Duray**

Tatum Egan*

Emily Fink**

Claire Franquelin*

Cali Gagnon*

Shea Gerard*

Jane Goodridge*

Whitney Hafner*

Jaylyn Hallgrimson**

Melissa Hanser**

Teigan Harper*

Andraya Hawks**

Veronica Hecker*

Bo Henderson**

Natalie Hilderman*

Bridget Johnson*

Marian Kale*

Bailey Kufeld*

Gabriella Leer*

Cameron Lehman**

Kathryn Levin*

Jacob Logan*

Aleeya LoneFight**

Makay Loran*

Keegan Lundman**

Trace Mailloux*

Zachary Mangels**

Laila Mascarena**

Kacey McMullen*

Savannah Miller*

Sophia Miller*

Sara Murphy*

Trevor Murphy**

Kylie Olson*

Kathryn Pannell**

Robert Parker*

Noah Paulson*

Saejah Peak*

Makall Pence**

Allison Piper*

Lavada Pohlman*

Hailey Powell**

Jourden Redmond*

Bethany Rippeon**

Kaylee Sanchez*

Jenna Schabacker*

Kaia Schreder**

Julio Servellon*

Kye Shaver-Graf*

Benjamin Sholar*

Anney Sokoloski*

Bryn Sokoloski*

Joshua Sones*

Shaden Stark*

Gabrielle Stock**

Gabriel Sulser*

Lauryn Tecca**

Katie Thompson*

Cortnee Tryan-Mitchell*

Emily Tschetter*

Trina Tutokey**

Luke Ulmer*

Michael Unger*

Cassidy Vandervoort**

Jasper Vanspoore**

Kaleb Vestal*

Claire Wagner*

Jerico Waller**

Charles Weber*

Lauryn Wetzel*

Ellen Wilgus*

Grace Wolcott**

Claire Woody**

Huntley

Ann Killen*

Eliana Lowe**

Laurel

Austin Amestoy**

Corinna Bickel*

Bailey Chapman*

Kolby Gibbs*

Brittini McConnell**

Aleah Paris*

Spencer See**

Cassandra Sissel**

Reagan Smith*

Anthony Van Ballegooyen*

