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Burglaries

Burglaries

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Billings area map

Area One

300 block of Sioux Lane, on Aug. 7

800 block of Lake Elmo Drive, on Aug. 8

Area Two

2100 block of Main Street, on Aug. 5

200 block of E Airport Road, on Aug. 7

500 block of Josephine Drive, on Aug. 8

Area Three

2900 block of Tartan Road, on Aug. 5

500 block of Jackson Street, on Aug. 5

0 block of Nimitz Drive, on Aug. 6

4100 block of Arden Drive, on Aug. 7

4100 block of Buchanan Avenue, on Aug. 7

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3000 block of 6th Avenue S, on Aug. 8

Area Four

2300 block of 6th Avenue North, on Aug. 5

800 block of North 17th Street, on Aug. 5

Grand Avenue/Division Street, on Aug. 8

Area Five

1300 block of Avenue E, on Aug. 6

1200 block of Ponderosa Drive, on Aug. 7

1200 block of 20th Street W, on Aug. 7

300 block of Lewis Avenue, on Aug. 8

Area Six

1000 block of Miles Avenue, on Aug. 6

1200 block of Broadwater Avenue, on Aug. 6

2800 block of Overland Avenue, on Aug. 6

2600 block of King Avenue W, on Aug. 8

1300 block of Eldorado Drive, on Aug. 9

2800 block of Overland Drive, on Aug. 9

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