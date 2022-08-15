Burglaries

Area One
300 block of Sioux Lane, on Aug. 7
800 block of Lake Elmo Drive, on Aug. 8
Area Two
2100 block of Main Street, on Aug. 5
200 block of E Airport Road, on Aug. 7
500 block of Josephine Drive, on Aug. 8
Area Three
2900 block of Tartan Road, on Aug. 5
500 block of Jackson Street, on Aug. 5
0 block of Nimitz Drive, on Aug. 6
4100 block of Arden Drive, on Aug. 7
4100 block of Buchanan Avenue, on Aug. 7
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3000 block of 6th Avenue S, on Aug. 8
Area Four
2300 block of 6th Avenue North, on Aug. 5
800 block of North 17th Street, on Aug. 5
Grand Avenue/Division Street, on Aug. 8
Area Five
1300 block of Avenue E, on Aug. 6
1200 block of Ponderosa Drive, on Aug. 7
1200 block of 20th Street W, on Aug. 7
300 block of Lewis Avenue, on Aug. 8
Area Six
1000 block of Miles Avenue, on Aug. 6
1200 block of Broadwater Avenue, on Aug. 6
2800 block of Overland Avenue, on Aug. 6
2600 block of King Avenue W, on Aug. 8
1300 block of Eldorado Drive, on Aug. 9
2800 block of Overland Drive, on Aug. 9