AREA ONE
Total number of reported burglaries Jan. 1: 2
AREA TWO
1000 block of Main, on Jan. 28
500 block of Kuhlman, on Jan. 22
Total number of reported burglaries Jan. 1: 3
AREA THREE
4200 block of Clevenger, on Jan. 18
400 block of South Billings Boulevard, on Jan. 20
500 block of Moore, on Jan. 21
3000 block of Eighth Avenue South, on Jan. 22
Total number of reported burglaries since Jan. 1: 16
AREA FOUR
300 block of North 33rd Street, on Jan. 26
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3800 block of Montana Avenue, on Jan. 19
1100 block of First Avenue North, on Jan. 21
100 block of Burlington, on Jan. 22
Total number of reported burglaries since Jan. 1: 12
AREA FIVE
Total number of reported burglaries since Jan. 1: 3
AREA SIX
500 block of Wyoming, on Jan. 17
700 block of Cook, on Jan. 18
700 block of Wyoming, on Jan. 19
3600 block of Gladiator, on Jan. 19
2900 block of Myrtle, on Jan. 22
Total number of reported burglaries since Jan. 1: 13