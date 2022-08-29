Burglaries

Area One
400 block of Sharron Lane, on Aug. 18
1300 block of Easy Street, on Aug. 23
Area Two
1200 block of Main Street, on Aug. 18
Area Three
300 block of Jefferson Street, on Aug. 19
1000 block of S 29th Street W, on Aug. 23
Area Four
440 block of Miles Avenue, on Aug. 22
Area Five
2300 block of Avenue B, on Aug. 20
600 block of Avenue F, on Aug. 20
1400 block of Norman Park Drive, on Aug. 22
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1100 block of Cottage Lane, on Aug. 23
Area Six
1000 block of Sweet Sixteen Way, on Aug. 21
3300 block of Canyon Drive, on Aug. 21
1600 block of Country Manor Boulevard, on Aug. 23