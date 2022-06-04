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Scoreboard: Pro rodeo

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Northern Rodeo Association

Conrad

Bareback: Dalton May, Kalispell, 75, $488.80; Nathaniel Dearhamer, Bozeman, 72, $366.60.

Saddle bronc: Caleb Meeks, Geraldine, 73, $551.07; Jason Colclough, Libby, 73, $551.07; Andrew Evjene, Two Dot, 71, $314.90; Carson Klinger, Rexburg, 68, $157.45.

Bull riding: Wynn Wells, Ronan, 77, $703.12; Caden Fitzpatrick, Polson, 71, $537.68; Kobe Whitford, Cut Bank, 67, $413.60.

Steer wrestling: Tyler Houle, Bozeman, 7.9, $394.80; Cole Detton, Great Falls, 9.0, $296.10; Garret Yeager, Choteau, 12.0, $197.40.

Tie-down roping: Quinn McQueary, Belgrade, 9.6, $733.20; Alonzo Skunkcap, Browning, 10.5, $549.90; Nolan Conway, Cut Bank, 10.7, $366.60; Carson Stevenson, Hobson, 14.4, $183.30.

Team roping: Chance Paradis/Kermit Clary, Ronen, 6.5, $592.20; Alicia Bird/Dustin Bird, Cut Bank, 7.5, $444.15; Preston Bird/Dan Bird, Cut Bank, 8.1, $296.10; Hoss Pepion/Scottie Auguare, Cut Bank, 8.7, $148.05.

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